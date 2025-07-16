https://ukraina.ru/20250716/ekonomika-ukrainy-i-voyna-starye-kadry-v-novom-pravitelstve-energolozh-i-gitleryugend-po-kievski-1065295288.html

Экономика Украины и война: старые кадры в новом правительстве, энерголожь и "Гитлерюгенд" по-киевски

Экономика Украины и война: старые кадры в новом правительстве, энерголожь и "Гитлерюгенд" по-киевски - 16.07.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: старые кадры в новом правительстве, энерголожь и "Гитлерюгенд" по-киевски

На минувшей неделе экономическая повестка Украины вращалась вокруг конференции по восстановлению, ярчайшей иллюстрацией к которой стало предложение The Guardian отказаться от притязаний на часть утраченных территорий ради экономии. Заодно состоялись сразу две встречи между представителями киевской власти и Азербайджана.

2025-07-16T04:57

2025-07-16T04:57

2025-07-16T04:57

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Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Старые люди в новом правительствеПремьер-министр Денис Шмыгаль написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию и вместо него правительство должна возглавить текущий первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, которую позиционируют как человека главы ОП Ермака. Сам Шмыгаль при этом возглавит министерство обороны, а его текущий руководитель — Рустем Умеров — отправится в США в качестве посла, что можно рассматривать как почётную отставку с отъездом к проживающей там семье.Если эти перестановки и окажут какое-то влияние на межэлитные взаимоотношения, то на внутренней политике Украины это не скажется. У киевской власти нет иного способа пополнения бюджета кроме повышения налогов и поездок с протянутой рукой по западным столицам, а единственный способ решить проблему с убегающими в СЗЧ (самовольное оставление части) — ужесточение бусификации.Поэтому остаётся лишь констатировать, что в новом правительстве будут старые люди с неизменными подходами.Нет территории — нет затрат на восстановлениеАвтор в этом обзоре не будет подобно освещать итоги Ukraine Recovery Conference-2025 в Риме, с ними можно ознакомиться в отдельном тексте. Куда интереснее адресованное к киевской власти предложение британского издания The Guardian о сокращении затрат на послевоенное восстановление Украины путём передачи России "четырех спорных областей, чтобы положить конец военным действиям", а России в таком случае придётся "взять на себя значительную часть расходов на восстановление".Для понимания: Всемирный банк оценивает стоимость восстановления Украины в 500 млрд долларов, а сама киевская власть вместо первоначальных 750 млрд долларов теперь хотела бы 1 трлн долларов на 14 лет. 540 млрд долларов Киев предлагает взять из фонда за счёт конфискованных российских ЗВР и спецналога на экспорт российского сырья, а 460 млрд долларов получить в виде инвестиций.При этом Запад уже во всю использует доходы от инвестирования российских ЗВР для выдачи киевской власти кредитов, а ввести спецналог на российский экспорт не представляется возможным в принципе так как собирать его нужно будет кому угодно, но не странам G7 и Евросоюзу.Поэтому рассматривать подобные инициативы предметно нет никакого смысла, они представляют собой исключительно набор благоглупостей.100 млрд на УкраинуКак и предполагал автор, в июле вновь во весь рост стала проблема финансирования киевской власти: традиционно такие вопросы ЕС поднимает в конце лета, чтобы было время на решение всех бюрократических вопросов.Сейчас бремя содержания Украины на себе тащит Евросоюз, чьи совокупные расходы на покрытие бюджетного дефицита Украины уже давно превысили расходы США. Но на фоне неопределённости вокруг темы переговоров и нарастания проблем внутри самого ЕС евробюрократия пытается протолкнуть внесение расходов на Украину в бюджет Евросоюза. Предполагается, что на содержание киевской власти в период с 2028 по 2034 годы будет потрачено 100 млрд евро, то есть по 1,3 млрд евро в месяц, что немного выше текущих затрат на покрытие бюджетного дефицита Украины.Пока вокруг темы резервирования 100 млрд долларов внутри самого ЕС идут ожесточённые споры. Венгрия данную инициативу не блокирует, но евробюрократия будет гнуть свою линию так как война на Украине позволяет осваивать деньги и сохранять свою значимость в Евросоюзе.Отключений не будетДиректор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Украина сможет избежать отключения электроэнергии как летом, так и зимой.Причин Омельченко называет две. Первая — ремонт 60% повреждённых объектов генерации. Вторая — ввод в эксплуатацию 900 МВт новых мощностей преимущественно ВИЭ и мобильной генерации.О третьей причине — постепенном выбытии крупных потребителей электроэнергии в силу ударов ВКС России — Омельченко предпочёл умолчать.К слову, в июне Украина экспортировала 48,1 КВт*ч электроэнергии на сумму около 4,7 млн долларов. Однако внутри страны ещё явно есть проблемы с перетоками электроэнергии между разными регионами так как 10 июля в Киеве возник дефицит мощностей, а "Укрэнерго" призывает граждан экономить электроэнергию.Насколько верным окажется прогноз Омельченко узнаем уже до конца текущего года.Украина и АзербайджанНа минувшей неделе состоялись две встречи представителей Украины и Азербайджана. Первая — в Риме, где делегация Азербайджана принимала участие в конференции по восстановлению Украины. Вторую провели в Баку, где состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.Конкретных результатов договорённостей нет, однако относиться к подобным встречам необходимо спокойно.Разлад в отношениях России и Азербайджана будет длительным, но может сопровождаться периодами откатов и умиротворения, так как вызван как экономическими так и политическими причинами.У Азербайджана есть ещё около 10 лет, прежде чем его нефтедобыча драматично сократится, и этот период Баку — чьи финансово-экономические и военные показатели достигли пика — планирует использовать для перекройки региона и подготовки к новой экономической реальности в тесном взаимодействии с Турцией. Россия в представлении Азербайджана после возвращения последним Нагорного Карабаха в Закавказье стала лишней.Поэтому если украинский фактор (удары по Кременчугскому НПЗ или портовой инфраструктуре) в деградации российско-азербайджанских отношений и есть, то его значение не стоит переоценивать: в сознательном разрыве отношений с Россией у РАз куда больше политики и геополитики, чем экономики.Из России активизация сотрудничества с Украиной может показаться нелогичным решением в силу несопоставимости экономического потенциала России, Украины и Азербайджана, однако это лишь на первый взгляд. В прошлом году Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 млрд долларов, поэтому если для России условный миллиард долларов (она товаров экспортировала на 434 млрд долларов) роли не играет, то для куда меньшего Азербайджана это солидная цифра. А так как Азербайджан заинтересован в снижении экономической зависимости от России (товарооборот в 2024 году составил 4,8 млрд долларов), то будет пытаться открыть для себя любые рынки вне зависимости от того, как на это будут реагировать в Москве.И с учётом того, что 90% экспорта Азербайджана в стоимостном измерении приходятся на нефть (87%) и нефтепродукты (3%), то упор будет делаться на сотрудничество в нефтегазовом секторе. Поэтому в ходе переговоров межправительственной комиссии обождались перспективы поставок азербайджанского газа в Россию, а также возможность использования украинских ПХГ для "повышения региональной экономической безопасности". К слову, 12 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с новым сирийским президентом и бывшим террористом Ахмедом аш-Шараа заявил о планах в ближайшее время начать поставки газа в Сирию через ГТС Турции.Проще говоря, новостей о сотрудничестве Баку с Украиной и другими не слишком дружественными России странами мы в ближайшие месяцы будем видеть всё больше.Гитлерюгенд и герои КрутС 1 сентября во всех украинских ВУЗах начнут преподавать общевойсковую подготовку в рамках отдельной учебной дисциплины, которая существенно изменит правовой статус студентов.Во-первых, она будет обязательной и на период её прохождения студент будет считаться военнообязанным, принимать присягу, и на него будут распространяться уставы ВСУ, а значит он будет подчиняться приказам военных.Во-вторых, студент будет максимально уязвимым так как отказ от сдачи зачёта или неспособность сдать его стаут основанием для отчисления из ВУЗа. Проще говоря, в коррупционные схемы, куда уже втянуто практически всё взрослое мужское население Украины, втянут и студентов: им придётся (как минимум) платить взятки за зачёты преподавателям-военнослужащим, а также военкомам.В-третьих, преподавание подобного курса будет сопровождаться ростом конфликтности между преимущественно аполитичными студентами, которые могли игнорировать происходящие в стране события, и предельно политизированными и расчеловечившимися военными и сотрудниками ТЦК (они в тылу, у них есть возможность вести подобные курсы).И, главное, после сдачи зачёта студент будет считаться прошедшим базовую военную подготовку, а значит его не будут призывать на срочную службу (она с 2022 года отменена) и его не придётся отправлять в учебные части: он будет считаться готовым бойцом. По мере снижения призывного возраста (а это лишь вопрос времени) киевская власть получит возможность сходу отправлять таких "рекрутов" на убой в строевые части.Одновременно будет идти подготовка школьников. Минобразования Украины обновило перечень оборудования необходимого для обучения предмету "Защита Украины" включив туда FPV-симуляторы, учебные дроны, тактическое снаряжение, турникеты, радиостанции и прочее оборудование.На уровне схемы киевская власть планирует создать свой аналог Гитлерюгенда (пока он существует в кадрированном режиме на базе молодёжных центров неонацистов и террористов из "Азова"*), а также подготовить будущих "героев" Крут, которых украинские офицеры выставят перед собой для остановки наступления российской армии, чтобы затем создать ещё один национальный миф о героическом сопротивлении украинского народа.Прочие новостиСпустя 3,5 года после начала боевых действий украинская налоговая освободила ИП от уплаты части налогов и подачи отчётности на время службы. Что мешало это сделать раньше — не ясно.Нардеп Алексей Гончаренко (находится в РФ в списке террористов и экстремистов) сообщил о намерениях Рады принять законопроект, который позволит лишать лицензии бизнес с задолженностью свыше 3 тыс. гривен по налогам. Можно не сомневаться, что в случае принятия такого решения налоговики быстро создадут схемы по выбиванию денег из юрлиц и ИП, доначисляя им налоги.Средняя пенсия на Украине составляет 5,8 тыс. гривен (11,6 тыс. рублей) тогда как пенсии у судей и прокуроров достигают 390 тыс. и 219 тыс. гривен соответственно.Дональд Трамп лично возглавил созданный в рамках "минеральной сделки" между Украиной и США фонд. С учётом любви Дональда Трампа к пиару и самолюбованию решение вполне логичное.О том, чем занята в эти дни политическая и финансовая элита Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Сорят деньгами в Риме и тратят их на шарлатанов. Чем занимается украинская элита в эти дни"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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украина, азербайджан, россия, денис шмыгаль, дональд трамп, андрей ермак, ес, the guardian, всемирный банк, эксклюзив