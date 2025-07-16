https://ukraina.ru/20250716/soryat-dengami-v-rime-i-tratyat-ikh-na-sharlatanov-chem-zanimaetsya-ukrainskaya-elita-v-eti-dni-1065306584.html

Сорят деньгами в Риме и тратят их на шарлатанов. Чем занимается украинская элита в эти дни

Сорят деньгами в Риме и тратят их на шарлатанов. Чем занимается украинская элита в эти дни - 16.07.2025 Украина.ру

Сорят деньгами в Риме и тратят их на шарлатанов. Чем занимается украинская элита в эти дни

Представители украинской политической элиты на этой неделе вернулись из Рима, куда массово выезжали на конференцию по восстановлению Украины, и сразу же занялись перестановками министров и очередным продлением военного положения, что стало для них условием сохранения власти и коррупционных доходов.

2025-07-16T04:25

2025-07-16T04:25

2025-07-16T04:25

рим

украина

сша

денис шмыгаль

владимир зеленский

александр дубинский

рада

сбу

вооруженные силы украины

эксклюзив

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На "римские каникулы" поехали тысячи украинских чиновников, что вызвало настоящий ажиотаж у женщин легкого поведения, умножая прибыль эскорт-агентств Европы. На официальной части мероприятия украинские чиновники со слезами на глазах жаловались на бедность и просили денег. Неофициальная часть "римских каникул" ознаменовалась баснословными тратами на банкеты и шоппинг толпы многочисленных советников, секретарей и заместителей. Замечены на конференции были также организатор неонацистских батальонов, бывший глава МВД Арсен Аваков и организатор Майдана Мустафа Найем, хотя формально оба уже никаких постов на Украине не занимают.Премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции в Риме запросил у европейских союзников целый триллион долларов на "восстановление". Для сравнения, это в три раза больше, чем оборонные расходы всех стран ЕС за год.Вернувшись на Украину, Шмыгаль подал в отставку, а теперь его прочат в министры обороны, вместо Рустема Умерова, который уезжает на воссоединение с семьей – послом в США.Беглый депутат Рады Артем Дмитрук считает, что Шмыгаль на новом посту будет "так же тихо собирать краденые деньги, так же молча прикрывать схемы и так же исправно носить наличку Зеленскому - только уже под вывеской Минобороны".Политолог Кость Бондаренко при этом задает вопрос: почему правительство во время военного положения менять можно, а президента – нельзя? На это же обращает внимание и опальный нардеп Александр Дубинский. "Еще одна иллюстративная тупость Зеленского, который прикрывает свою узурпацию власти Конституцией и беспрерывностью полномочий. Та же Конституция, которая якобы дает право Зеленскому занимать кабинет на Банковой, говорит, что и Кабмин нельзя менять (ст.115 КУ). Но на это диктатору, с замашками монарха, плевать", - пишет Дубинский.На должность премьер-министра сватают министра экономики Юлию Свириденко, которая в этом году подписывала ресурсную сделку с администрацией Дональда Трампа. Вероятно, по мнению Банковой, эта фигура должна как-то умилостивить президента США. Однако нардеп Анна Скороход говорит, что США скептически отзывались о ее работе. По словам Скороход, выбор пал на Свириденко, потому что она любимица главы Офиса президента Андрея Ермака. Бывший нардеп Игорь Мосийчук называет Свириденко "ручной обезьянкой Ермака", подчеркивая, что тот продолжает консолидировать власть в своих руках.Нардеп Марьяна Безуглая при этом напоминает, что родной брат Юлии Свириденко спокойно выехал на учебу в Лондон и возвращаться не собирается, хотя является председателем Черниговской стрелковой федерации.Своих любимчиков представители украинской власти защищают, даже когда тех ловят на продаже наркотиков. На этой неделе украинские СМИ сообщили, что на свободе, под домашним арестом находится известный поставщик кокаина для киевской элиты, Юрий Чернецкий, хотя прокуратура требовала его ареста. Мало того, он и домашний арест не соблюдает, так как был замечен в одной из "клиник красоты" Киева. Поставщик кокаина был приговорен в 2022 году к 5 годам лишения свободы, но затем Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, направив дело на дополнительное расследование, где оно пылится уже три года.В то же время, как отмечает украинская писательница Мирослава Бердник, наместник Святогорской Лавры митрополит Арсений второй год находится в СИЗО по сфабрикованному смехотворному обвинению, но ему отказываются изменять меру пресечения, несмотря на болезнь. СБУ арестовала митрополита Арсения, обвинив его в "передаче расположений ВСУ" после того, как во время проповеди он обвинил ВСУ и СБУ в том, что те не пропускают паломников в Лавру.Проще говоря, два дела достаточно четко показывают приоритеты украинской элиты: крупный наркоторговец остается на свободе, священнослужитель канонической православной церкви – за решеткой.Украинская элита при этом глубже погружается в бесовщину, стараясь с помощью шарлатанов защититься от обвинений в коррупции. На этой неделе Мария Тихая, бывшая украинская модель, переквалифицировавшаяся в ясновидящие, рассказывала, что к ней теперь чаще обращаются депутаты Рады. "Заказывают защиту и депутаты. Защита у меня стартует с 20 тысяч долларов, а консультация стоит 12 тысяч долларов, срочная - 30 тысяч", - рассказывает девушка, лишний раз напоминая простым украинцам, на что идут деньги, украденные из их карманов.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

рим, украина, сша, денис шмыгаль, владимир зеленский, александр дубинский, рада, сбу, вооруженные силы украины, эксклюзив