https://ukraina.ru/20250715/devyat-chasov-na-fronte-ekspert-rasskazal-o-samom-korotkom-sroke-sluzhby-dikogo-gusya-iz-britanii-1065236128.html

Девять часов на фронте: эксперт рассказал о самом коротком сроке службы "дикого гуся" из Британии

Девять часов на фронте: эксперт рассказал о самом коротком сроке службы "дикого гуся" из Британии - 15.07.2025 Украина.ру

Девять часов на фронте: эксперт рассказал о самом коротком сроке службы "дикого гуся" из Британии

Значительную часть иностранных наемников в рядах ВСУ составляют авантюристы, не имеющие реального боевого опыта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-07-15T05:00

2025-07-15T05:00

2025-07-15T05:00

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Как отмечает эксперт, многие из таких "добровольцев" отправлялись на войну с совершенно нереалистичными ожиданиями. По его данным, некоторые представляли себе конфликт как продолжение компьютерных игр."Почти каждый из них, отправляясь на Украину, был уверен, что будет сражаться с врагом — как в кино", — цитирует Алехин слова британских журналистов. В реальности же, как поясняет эксперт, многие быстро разочаровывались.Полковник запаса приводит показательный пример: один британский "дикий гусь" пробыл в зоне боевых действий всего девять часов. Как отмечает Алехин, этот человек рассчитывал заниматься обучением, а не участвовать в frontline-операциях."Мне неинтересно становиться героем или умирать", — объяснил Алехин позицию таких наемников.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в украинской армии и удары по ТЦК — в материале Кирилла Курбатова "Павел Онищенко: Если Россия после ударов по ТЦК разнесет отделы МВД, через полгода у ВСУ закончатся люди" на сайте Украина.ру.

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