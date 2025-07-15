Девять часов на фронте: эксперт рассказал о самом коротком сроке службы "дикого гуся" из Британии - 15.07.2025 Украина.ру
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Девять часов на фронте: эксперт рассказал о самом коротком сроке службы "дикого гуся" из Британии
Девять часов на фронте: эксперт рассказал о самом коротком сроке службы "дикого гуся" из Британии - 15.07.2025 Украина.ру
Девять часов на фронте: эксперт рассказал о самом коротком сроке службы "дикого гуся" из Британии
Значительную часть иностранных наемников в рядах ВСУ составляют авантюристы, не имеющие реального боевого опыта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-07-15T05:00
2025-07-15T05:00
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Как отмечает эксперт, многие из таких "добровольцев" отправлялись на войну с совершенно нереалистичными ожиданиями. По его данным, некоторые представляли себе конфликт как продолжение компьютерных игр."Почти каждый из них, отправляясь на Украину, был уверен, что будет сражаться с врагом — как в кино", — цитирует Алехин слова британских журналистов. В реальности же, как поясняет эксперт, многие быстро разочаровывались.Полковник запаса приводит показательный пример: один британский "дикий гусь" пробыл в зоне боевых действий всего девять часов. Как отмечает Алехин, этот человек рассчитывал заниматься обучением, а не участвовать в frontline-операциях."Мне неинтересно становиться героем или умирать", — объяснил Алехин позицию таких наемников.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в украинской армии и удары по ТЦК — в материале Кирилла Курбатова "Павел Онищенко: Если Россия после ударов по ТЦК разнесет отделы МВД, через полгода у ВСУ закончатся люди" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250714/v-novorossii-populyarny-stalin-i-putin-zhdunov-net-a-est-loyalnye-grazhdane-rossii-1065225131.html
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новости, украина, геннадий алехин, иностранные наемники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, потери всу, главные новости, новости украины, спецоперация, украина.ру дзен, аналитика, военнаяаналитика
Новости, Украина, Геннадий Алехин, иностранные наемники, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ВСУ, потери ВСУ, Главные новости, Новости Украины, Спецоперация, Украина.ру Дзен, Аналитика, ВоеннаяАналитика

Девять часов на фронте: эксперт рассказал о самом коротком сроке службы "дикого гуся" из Британии

05:00 15.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Значительную часть иностранных наемников в рядах ВСУ составляют авантюристы, не имеющие реального боевого опыта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Как отмечает эксперт, многие из таких "добровольцев" отправлялись на войну с совершенно нереалистичными ожиданиями. По его данным, некоторые представляли себе конфликт как продолжение компьютерных игр.
"Почти каждый из них, отправляясь на Украину, был уверен, что будет сражаться с врагом — как в кино", — цитирует Алехин слова британских журналистов. В реальности же, как поясняет эксперт, многие быстро разочаровывались.
Полковник запаса приводит показательный пример: один британский "дикий гусь" пробыл в зоне боевых действий всего девять часов. Как отмечает Алехин, этот человек рассчитывал заниматься обучением, а не участвовать в frontline-операциях.
"Мне неинтересно становиться героем или умирать", — объяснил Алехин позицию таких наемников.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в украинской армии и удары по ТЦК — в материале Кирилла Курбатова "Павел Онищенко: Если Россия после ударов по ТЦК разнесет отделы МВД, через полгода у ВСУ закончатся люди" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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