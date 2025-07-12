https://ukraina.ru/20250712/1065105532.html

Павел Онищенко: Если Россия после ударов по ТЦК разнесет отделы МВД, через полгода у ВСУ закончатся люди

Павел Онищенко: Если Россия после ударов по ТЦК разнесет отделы МВД, через полгода у ВСУ закончатся люди - 12.07.2025 Украина.ру

Павел Онищенко: Если Россия после ударов по ТЦК разнесет отделы МВД, через полгода у ВСУ закончатся люди

Удары "Геранями" по зданиям ТЦК должны привести к тому, чтобы как можно больше мужчин отказывалось служить в ВСУ. Пусть прячутся, сбегают с полигонов и сдаются в плен. Из-за этого у противника будут проблемы с личным составом, а продвижение ВС РФ на фронте резко возрастет, считает общественный деятель и блогер из Харькова Павел Онищенко

2025-07-12T07:00

2025-07-12T07:00

2025-07-12T07:00

интервью

россия

харьков

украина

геннадий кернес

владимир путин

тцк

вооруженные силы украины

сво

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058374141_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_aabeaa9c3f9490fb943e18f8b7e44330.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Павел, в начале лета были опубликованы данные РИА Новости, что в 2025 году на территорию РФ въехали более 5 тысяч граждан Украины. На мой взгляд, это не так много. С чем вы это связываете? С ужесточением фильтрации в Шереметьево? Или желающих приехать стало объективно меньше?- К сожалению, из-за участившихся случаев поджогов, запусков дронов и попыток терактов российские власти были вынуждены усилить контроль над приезжающими. Я как бывший гражданин Украины это полностью поддерживаю. Мы заинтересованы в том, чтобы фильтрация проводилась жестче, потому что это вопрос нашей личной безопасности.Конечно, 5 тысяч человек – это немного по сравнению с прошлым годом. Это нормально. По своему личному опыту могу сказать, что интерес к переезду в Россию у украинцев по-прежнему огромный. Но если раньше люди, которые думали приезжать или не переезжать, решались приехать, то сейчас они не пытаются это сделать, потому что не уверены, что пройдут фильтрацию.При этом я знаю конкретных людей, которые были уверены в себе и прошли фильтрацию. Они нигде не высказывались против России и не отправляли деньги на ВСУ. А если люди думают, что их могут не пустить в РФ, потому что они сделали что-то не то, то, как правило, их и не пускают.Например, когда мне кто-то рассказывает, как у них проходило собеседование с российскими спецслужбами в аэропорту, я понимаю, что я тоже бы их не пустил. Они явно что-то недоговаривали или приукрашивали. К ним есть ряд вопросов, на которые они не могут внятно ответить.- Выходит, вы не разделяете слухи о том, что якобы людей не пускают только из-за подписки на украинские телеграм-каналы?- Такого точно нет. А вообще никто не должен знать, по каким критериям тебя пропустят или не пропустят. Это должны знать только спецслужбы. Нельзя давать противнику карты в руки, чтобы он знал, как пройти фильтрацию и устроить здесь теракт. Если даже вы попробуете систематизировать опыт тех, кто уже приехал в Россию, вам это не поможет. Самый главный критерий пропуска – это искренняя любовь к России. Если вы поддерживаете СВО и хотите здесь жить, у вас все получится. А пытаться юлить и найти какую-то лазейку, чтобы ей воспользоваться, не стоит.- Можно ли выработать механизм исправления ошибок и перегибов, допущенных при фильтрации? Например, был резонансный случай, когда в Россию не пустили маму раненого ополченца из Донбасса.- Такие случаи разбираются в индивидуальном порядке. Пусть этот ополченец напишет обращение. Вы же понимаете, что поток людей большой, поэтому случается всякое. Иногда даже детей в роддоме путают (смеется). И если вы знаете, что ваш сын сражается на СВО, об этом надо сразу сообщать. Вообще я знаю случаи, когда люди с первого раза не смогли заехать, но заезжали со второго раза. Так что эта проблема вполне решаема.- Эти люди, которые прошли фильтрацию, потому что были уверены в себе – они какое-то время жили в Европе?- Да. В первой волне беженцев они выехали в Европу, пожили там и не смогли себя найти. Там все чужое. Европейцы воспринимают украинских граждан второсортными. Даже если вы захотите устроиться работать трактористом, вам нужно принести кучу сертификатов о профессиональной подготовке и знании языка. Тяжело это все. Зато в России им гораздо проще.Когда я еще жил в Харькове, мои дети никогда в России не были, но росли на "Ну, погоди" и советских фильмах. Когда я дискутирую с проукраинцами, всегда у них спрашиваю, кого их дети смотрят. Мне отвечают: "Влад А4". Это блогер, который недавно Путину задавал вопрос о замедлении "Ютуба" и о том, какой посыл ему вкладывать в видео для детей.То есть несмотря на войну, украинцы все равно живут в логике Русского мира.- Они хотят жить в России по идейным соображениям или по обывательским?- Тут работает принцип "В больнице даже стены лечат". Есть люди, которые, спасаясь от войны, были нейтрально настроены к России и лишь воспринимали ее как безопасное место. Но после того, когда они пожили здесь полгода-год, у них появляется любовь к нашей стране. Сначала они себя тут чувствуют как дома, а потом в прямом смысле дома.Достаточно провести опрос у тысячи граждан Украины, уехавших в Россию и у тысячи граждан Украины, уехавших в Европу. Так вот среди уехавших в Россию в сотни раз меньше желающих поехать куда-то еще. У тех, кто живет в России, в основном все в порядке.- В сентябре вступит в силу указ Владимира Путина, согласно которому граждане Украины в России должны определиться, как они хотят жить: как россияне или как иностранцы в России. Какие у ваших знакомых в связи с этим настроения?- Все мои знакомые давно получили паспорта и даже ходили на президентские выборы в прошлом году. Несмотря на то, что у них тогда не было постоянной регистрации, Россия дала им возможность проголосовать и стать полноценным гражданином. Когда кто-то не хочет оформлять гражданство, это очень редкий случай.Кстати, хотел бы поделиться радостью. В прошлый раз я рассказывал, что мы с трудом перевезли в Россию из Харькова 81-летнюю бабушку. Так вот на днях она приняла гражданство. Да, ей пришлось ждать этого целый год. Да, за это время она пенсию не получала. Но поскольку она была "Ветераном Труда" еще при Союзе, то ей пересчитали трудовой стаж. И она прям со слезами на глазах говорит: "Я что, такую большую пенсию буду в России получать?". Да, будет.То есть все ждут, когда получат российское гражданство. Буквально вчера я общался с одним знакомым. Он, жена и ребенок – все прошли фильтрацию. Поскольку жена и ребенок прописаны в исторических регионах, то им за неделю вручили паспорт. Тем, кто из других регионов, надо ждать три месяца или даже больше. Поэтому знакомый и спрашивал меня, можно ли как-то ускорить этот процесс.При этом я не знаю ситуаций, когда кто-то не получил гражданство. Да, надо поездить в Сахарово. Да, процедура меняется. Но я воспринимал это как приятные хлопоты. Самое главное, что все бывшие украинцы испытывают радость при получении российского гражданства. А когда им вручали украинский паспорт в 16 лет, это всегда воспринималось равнодушно.Есть еще один аспект. Бывшие граждане Украины в России сразу же начинают работать. Тут нет пособий как в Европе, когда люди бедно, но могут существовать. Это хорошо и для человека (трудиться надо всем), и для экономики государства.Понимаете, чтобы вырастить одного гражданина, пока он не устроиться на работу после института, страна должна потратить миллионы рублей. А я переехал в 37 лет и сразу стал работать. На меня государство ничего не тратило. Еще я привез с собой детей: 14, 15 и 16 лет. Они немножко еще поучаться и тоже будут работать. Кстати, старшие сыновья уже подрабатывают.Я бы дал бывшим гражданам Украины только одну рекомендацию – сразу же становитесь на воинский учет. Во-первых, это прямая ваша обязанность. Во-вторых, не надо, чтобы про вас плохо думали ("Чем это тут они занимаются?"). Надеюсь, второй мобилизации у нас не будет. Все-таки СВО мы проводим за счет добровольцев. Но в случае какой-то большой войны нам всем надо быть готовыми защищать Родину.- Как вы оцениваете нашу работу на исторических территориях? Например, Василий Прозоров рассказывал, что в его родном Бердянске школьников активно возят на экскурсии не только в Москву и Питер, а на Кавказ и на Урал.- Я только что побывал в исторических регионах и могу сказать, что все субъекты "большой" России активно участвуют в их жизни.Когда мы в Луганске проводили встречу со студентами журфака, то выводили в эфир самых топовых военкоров и телеведущих. То же самое касалось студентов строительных вузов – самые крупные компании дают им самые последние знания. Луганск как город мне очень понравился. В Донецке, конечно, видны последствия обстрелов, но в целом тоже все в порядке.Еще мы заезжали в Мариуполь. Видели новый элитный район из пятиэтажек. Широкие улицы, палисадники, все облагорожено. Строятся новые супермаркеты. Их даже от московских не отличишь.А вот в Бердянске все еще видны последствия Украины. Дороги ремонтируются, но работы с ними еще очень много. До старых домов еще руки не дошли (город-то немаленький). Понятно, что Россия будет его развивать: порт, море, климат хороший. Но пока его не отстроили, мне даже захотелось отвезти туда детей, чтобы показать, до какого ужасного состояния Украина довела курортный город.А в целом интеграция идет. Все у нас будет хорошо.- Переходим к ситуации на Украине. Армия Россия вывела из строя 30 из 300 зданий ТЦК в разных регионах, в том числе в вашем родном Харькове. Сколько еще продлится эффект от этих атак, прежде чем противник сумеет к ним приспособиться?- Удары по ТЦК возбудили украинское общество. У людей есть запрос на справедливость. Они хотят, чтобы проблематика насильственной мобилизации выходила на новый уровень, потому что больше не могут это терпеть. Они устали от этого беспредела.Приведу конкретные факты по Харькову. Жены возят мужей в багажнике на работу. Многие мужчины живут в подсобках на заводах, чтобы не ходить домой по улицам. И то они до конца не защищены, потому что ТЦК в любой момент могут провести рейд. Если раньше микроавтобус ассоциировался у людей с работником магазина, который привез товар, то теперь он ассоциируется у них с бандитами, которые их будут похищать.Так вот удары по ТЦК позволяют людям опереться на общественное мнение и начать протестовать против этого. Раньше как было? Человек хотел высказаться, но боялся. А теперь, когда все радуются, он этого не боится. Даже аудитория проукраинских телеграм-каналах ставит "сердечки" под постами на эту тему. И самое забавное, что им эту радость дарят ВС РФ. То есть эмоционально эти люди заодно с нами.Желающих помогать нашей стороне и гласно, и негласно уже больше. К сожалению, кого-то из них удалось схватить СБУ. Но в любом случае украинское общество стало вести себя активнее. Если они видят, что военкомы кого-то пытаются схватить, то сразу становятся на его защиту.Есть еще один важный момент. В этой насильственной мобилизации задействованы не только ТЦК, но и полиция. Уже год действует приказ, когда МВД обязаны выделять личный состав для совместной службы с военкомами. И уже полно видео, когда не тцкшники, а именно полицейские мужчин хватают. Поэтому мне кажется, что надо бить не только по зданиям ТЦК, но и по отделениям полиции.Насколько быстро они смогут найти новые помещения? Это не так важно. Нам важно, что люди перестают боятся и начинают оказывать нам помощь. Дискуссии в украинском обществе перешли от того, что "Россия плохая, потому что обстреливает нас" к тому, что "ТЦК плохие. Мы хотим, чтобы Россия боролась с ними вместо нас".- А не получится ли так, что мы поможем киевскому режиму, который ранее успешно отделял проблему ТЦК и проблему мобилизации ("Мобилизация нужна, просто ТЦК перебарщивают")?- Такого точно не будет.Пользуясь случаем, хочу передать "привет" моему знакомому из Харькова Косте Марченко. Он служил в "АТО", а теперь работает в ТЦК. У многих военкомов есть боевой опыт. Армия, полиция и ТЦК – они все заодно. Если какие-то всушники высказываются критически по отношению к ТЦК, это единичный случай. Любой человек в зеленой форме на улице вызывает у общества страх и агрессию. И то, что из-за ТЦК люди начинают плохо относиться к тем, кто воюет на передовой, это очень здорово.Чем сильнее это раздражение будет накапливаться, тем быстрее мы победим.- Нужно ли нам бить по погранзаставам, чтобы люди могли быстрее страну покинуть?- Не знаю. Мне запомнился один случай. Парень переплывал Тису. За ним бежал пограничник. Парень испугался, что пограничник хочет его задержать. Но в итоге они вместе уплыли. То есть такие ситуативные союзы происходят. И я лично знаю пограничников, которые или уже сбежали, или хотят сбежать. Посмотрим. Пока ударов по ТЦК и с информационной, и с военной точки зрения достаточно.Мы уже видим, что властям крупных украинских городов очень тяжело. Удары наносятся сотнями "Гераней" ежедневно. Выбивается военная инфраструктура. Недавно задело офис 5-канала Порошенко* в Киеве, который находится в районе, где сосредоточено оборонное производство.Лето в разгаре. Будем наблюдать.- Какие настроения сейчас в Харькове, учитывая наш заход в Сумскую область и методичное окружение Купянска?- На Харьковском направлении у российской армии есть успехи. Они не феерические, но регулярные. И в плане продвижения, и в плане ударов по военным объектам. Из-за этого настроения в городе меняется. 2024 год лучше, чем 2023. 2025 год лучше, чем 2024. Когда я раньше проводил эфир, десятки проукраински настроенных харьковчан выстраивались в очередь, чтобы подискутировать со мной. А теперь их стало в пять-в шесть раз меньше. Спорить уже не о чем. Более того, все больше и больше харьковчан по-настоящему ждут Россию.Раньше они говорили: "Нам неважно, какая будет власть. Украинско-американская или российская. Главное, чтобы мир был". А сейчас они осознанно хотят, чтобы мы освободили Харьков.- Какой максимум мы можем извлечь из этого общественного недовольства?- Самое главное, чтобы как можно больше мужчин отказывалось служить в ВСУ. Пусть прячутся от ТЦК, сбегают с полигонов и сдаются в плен. Из-за этого у противника будут еще большие проблемы с личным составом. Все это – результат нашей информационной победы. И я надеюсь, что через три-пять месяцев мы увидим изменения на фронте в геометрической прогрессии, когда ВС РФ будут занимать не 500, а 5 тысяч квадратных километров в месяц.- Какими вы видите перспективы послевоенного восстановления Харькова? Например, я по поводу покойного Геннадия Кернеса слышал такую оценку: "Он был крутой мэр, но ЖКХ не имеет ничего общего с развитием экономики".- Я был лично знаком с Геннадием Адольфовичем. Он был подписан на мои соцсети, когда я еще был блогером. Но когда я пошел в политику, ему моя деятельность перестала нравится.Конечно, Кернес мог навести порядок, но при наведении порядка он воровал 2/3 бюджета. И если при вороватых Кернесе и Терехове Харьков удавалось поддерживать в относительно нормальном состоянии, то при России он просто зацветет.У меня часто спрашивают: "Ты не скучаешь по Харькову? Он же такой чистый". Да, он чистый по сравнению с Киевом. Но по сравнению с Воронежем и Ульяновском он абсолютно неухоженный. Харьков объективно не дотягивает до уровня российских городов-миллионников.Я очень жду момента, когда российский опыт управления мегаполисами помножится на советский потенциал Харькова (40 вузов и промышленность, которая не до конца убита за годы "независимости"). И харьковчане при России будут гораздо более трудолюбивее, чем при Украине. Хотя бы потому, что они смогут послушать на улице "Катюшу" на 9 мая.Харьков всегда был русским городом. Политическое украинство к нам только с коммунизмом пришло. И теперь надо возвращаться к истокам.Я бы хотел обратиться к моим землякам, которые еще думают иначе. Поймите, что адекватных харьковчан (и в России, и в Европе, и в самом городе) гораздо больше, чем вас. Если вы будете противиться естественному ходу истории, у вас возникнут проблемы. Быстрее приходите в себя.А вообще они уже приходят в себя. Я верю в своих земляков. Все будет в порядке.Также о ситуации на Украине - в материале Егора Леева: Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июля* Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20241027/1058374278.html

https://ukraina.ru/20250711/1065042761.html

россия

харьков

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, харьков, украина, геннадий кернес, владимир путин, тцк, вооруженные силы украины, сво, мобилизация, новые регионы, европа, фильтрация, шереметьево