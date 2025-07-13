https://ukraina.ru/20250713/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-ubityy-vengr-i-chetveronogie-zhertvy-mobilizatsii-1065148154.html

Западная Украина за минувшую неделю: убитый венгр и четвероногие жертвы мобилизации

Западная Украина за минувшую неделю: убитый венгр и четвероногие жертвы мобилизации - 13.07.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: убитый венгр и четвероногие жертвы мобилизации

Насильственно мобилизованный закарпатский венгр, имевший двойное гражданство, был недавно забит до смерти сотрудниками ТЦК. В защиту соплеменника публично выступил премьер Венгрии Виктор Орбан.

2025-07-13T07:03

2025-07-13T07:03

2025-07-13T07:03

западная украина за неделю

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украина

венгрия

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соловьев владимир (экономист)

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Убийство мобилизованного закарпатского венгра вызвало международный скандалВ пятницу, 11 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что насильно мобилизованный закарпатский венгр с двойным гражданством был недавно забит до смерти. Орбан подчеркнул, что, поскольку погибший был гражданином Украины и Венгрии, он "принадлежал к нашему сообществу в публично-правовом смысле", находился под защитой Конституции Венгрии, поэтому нет необходимости осторожно подбирать слова."Он не умер, он погиб в результате принудительного призыва. Его забили до смерти. Гражданина Венгрии забили до смерти, вот в чём дело", – сказал венгерский премьер. По словам Орбана, помимо заботы о семье погибшего, которая уже осуществляется, необходимо расследовать произошедшее и допросить представителей украинских властей.Накануне премьер выразил соболезнования семье венгра, "погибшего в результате принудительного призыва". Вскоре после этого замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр сообщил: "Сегодня мы немедленно вызываем посла Украины в Будапеште после того, как на Закарпатье во время принудительного призыва избили венгра, который впоследствии скончался от полученных травм".МИД Украины на это сообщение не отреагировал, но к вечеру 10 июля появилось заявление Сухопутных войск ВСУ, в котором погибшего закарпатского венгра обвинили в самовольном оставлении части, а его смерть назвали следствием… стресса."Командование Сухопутных войск выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшего военнослужащего Шебештеня Иосифа Иосифовича, который проходил службу в составе одного из подразделений Вооружённых Сил Украины. Мы глубоко сопереживаем потере каждого воина, который пополнил ряды Вооружённых Сил Украины", – пафосно начиналось сообщение.Далее в нём было сказано, что в конце июня мужчина якобы самовольно покинул расположение воинской части без оружия, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования. После этого он обратился в медицинское учреждение, где ему был установлен диагноз "острая реакция на стресс" и проведена госпитализация."Заключение судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной смерти, наступившей 06.07.2025 года, стала тромбоэмболия лёгочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии", – утверждают в Сухопутных войсках.У семьи Йожефа Шебештеня совсем другая версия его смерти. В среду, 9 июля, его брат написал в социальных сетях, что парня схватили сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектации ВСУ, военкомат) посреди родного Берегово, откуда сначала доставили в Ужгород, а потом в лес рядом с Мукачево. Там мужчину избили, причём, по словам брата погибшего, нападавшие использовали железные прутья.На следующий день избитого мужчину отправили в тренировочный лагерь, где он потерял сознание. Из лагеря его доставили в больницу в Ужгороде, где, по словам брата, врачи заверили семью, что всё будет хорошо. В конечном итоге Йожефа Шебештеня перевели в психиатрическую больницу Берегово, где он и скончался.Чиновники и СМИ Закарпатской области ситуацию упорно не замечали, и лишь после выступления Орбана появилась реакция венгерской общины Закарпатья. Её лидер, депутат областного совета и член Совета по вопросам этнополитики Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Юдита Петеи обратилась к руководству страны с просьбой объективного и беспристрастного расследования смерти Йожефа Шебештеня."Важно, чтобы этот случай был расследован правоохранительными органами и представителями командования Сухопутных войск ВСУ должным образом для установления всех обстоятельств", – отметила Петеи. По её информации, дело находится на контроле у Владимира Зеленского, проводится проверка следственными органами Государственного бюро расследований и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, назначены соответствующие экспертизы.Вечером 11 июля появилась и официальная реакция МИД Украины. Украинское дипломатическое ведомство не опровергло заявлений Виктора Орбана о том, что насильно мобилизованного закарпатского венгра забили до смерти, а набросилось с обвинениями на венгерскую сторону. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сказал, что Будапешт использует трагедию в политических целях и подыгрывает России."Связывая эту ситуацию с мобилизацией на Украине, венгерская сторона манипулятивно искажает информацию и подыгрывает российской пропаганде. Обратите внимание на заявления Венгрии – нигде не упоминается Россия. Как будто мобилизация на Украине проходит сама по себе, правительство просто решило мобилизовать граждан", – заявил Тихий.Он также подчеркнул, что "в условиях российской агрессии все граждане Украины, в том числе венгерского происхождения, должны защищать своё государство". Фактически это карт-бланш для людоловов из ТЦК на любые средства принуждения во время мобилизации.Напомним, в 2023–2024 годах в областном и районных ТЦК Закарпатья погиб почти десяток мобилизованных. Однако среди них не было ни одного венгра, поэтому об их смертях очень скоро забыли. Удастся ли Венгрии добиться хотя бы посмертной справедливости для своего гражданина, которого Киев считает исключительно гражданином Украины, сказать сложно.Жертвами мобилизации становятся… животныеОбщественная организация "Ноев ковчег", более 15 лет спасавшая и лечившая бездомных и диких животных в Тернополе, сообщила о прекращении своей деятельности. Причина – мобилизация председателя организации Владимира Тукало, который является незаменимым специалистом по работе с травмированными животными.Дело в том, что Тукало – единственный человек в Тернопольской области, владеющий навыками работы с дикими животными, который разбирается в дозировке наркоза, отлове неконтактных собак и кошек, а также имеет опыт реанимации животных после ДТП."Его профессионализм признавали все службы: от полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям до городского совета. Володя не проигнорировал ни одного обращения от полиции по поводу случаев с животными. Все тяжёлые травмы он всегда берёт на себя. Все государственные службы обращались всегда к волонтёру Володе. Теперь уже не будут. Не к кому…", – сказано в заявлении организации, обнародованном 11 июля.Коллеги зоозащитника отдельно обратились к полицейским, которые помогли сотрудникам ТЦК задержать Владимира Тукало."Когда нам будет звонить полиция в 3 ночи (а это бывало чуть ли не каждый день) с просьбой о помощи, потому что больше им некуда звонить, то мы напомним, что именно их коллеги завезли Владимира в ТЦК. Сейчас у него дома остались больные собаки и кошки. Одним словом, без него полноценно функционировать организация просто не может. Поэтому простите, но тяжело травмированные животные останутся без помощи. У нас всё", – подытожили в "Ноевом ковчеге".Правда, вечером того же дня в Тернопольском областном ТЦК сообщили, что Владимир Тукало якобы только приглашался для уточнения данных, и зоозащитник уже находится дома. "Данный мужчина призывного возраста приглашался в ТЦК и СП для уточнения военно-учётных данных. Данное лицо не пользуется бронированием или другими документами, дающими право на отсрочку от мобилизации. В настоящее время данный мужчина находится по месту жительства и пока не является мобилизованным на военную службу", – сказано в комментарии ТЦК, ключевым в котором является слово "пока".А вот экзотическим животным в Ужгороде повезло меньше. С 9 июля в подвале Ужгородского областного ТЦК находится владелец заведения "Аквариум" Олег Дыба. В "Аквариуме" представлены не только экзотические рыбы, здесь собрана действительно уникальная коллекция животных – рептилий, земноводных, членистоногих, млекопитающих и птиц. Среди них – единственные на Украине молодая анаконда, чёрный древесный варан и "аквариумный" гладколобый кайман Шнайдера.Судя по всему, решение о мобилизации Олега Дыбы ещё не принято, поскольку у него не отобрали телефон, хотя из помещения ТЦК не выпускают. "Сегодня уникальный экзотариум "Аквариум" в Ужгороде остался практически без присмотра и обречён на гибель… Я пишу это из "бомжатни" в Ужгородском ТЦК, где ужасные, недостойные людей условия. Я не ел и не пил уже сутки и сознательно отказываюсь есть дальше. Не для того, чтобы откосить от службы, а чтобы привлечь внимание общественности", – написал Дыба 10 июля в социальных сетях.При этом "Аквариум" стал лишь "сопутствующей жертвой", ведь Олег Дыба – редактор популярного местного сайта "Закарпатье онлайн". Сам журналист считает, что его забрали в ТЦК за публикации о незаконном сооружении ветряных электростанций на закарпатской горной долине Руна, которое осуществляют бизнесмены из Краматорска. Издание Украина.ру подробно описывало это строительство."Это сделал самый преступный, наглый, циничный властный режим из тех, что мне пришлось видеть за свою 58-летнюю жизнь. Режим, при котором в Закарпатье местные преступники в погонах под крышей Офиса президента слились с бывшим донбасским криминалитетом и втоптали в землю закон, справедливость, наши горы и наше европейское будущее. Режим, который точно не хочет прекращения войны, ведь она даёт ему уникальные возможности для быстрого сверхобогащения и расправы с неугодными", – написал Дыба.Журналист также напомнил, что комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти в меморандуме о ситуации в Украине отметил проблему репрессий киевских властей против представителей оппозиционных СМИ.При этом власти Закарпатья, похоже, уверены, что 58-летний Дыба всё же будет мобилизован. 11 июля биологический факультет Ужгородского национального университета получил указание направить в "Аквариум" своих специалистов, чтобы осмотреть животных, оценить их состояние и выяснить, в какой именно помощи они нуждаются. Местные комментаторы не исключают, что в результате некоторые животные окажутся в имениях высокопоставленных закарпатских чиновников.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: Старт кампании Порошенко* и разборки между двумя "Азовами"**

https://ukraina.ru/20250706/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-novye-oblastnye-prokurory-i-grimasy-mobilizatsii-1064734697.html

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эксклюзив, украина, венгрия, закарпатье, виктор орбан, георгий тука, соловьев владимир (экономист), тцк, вооруженные силы украины, украина.ру