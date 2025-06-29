https://ukraina.ru/20250629/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-start-kampanii-poroshenko-i-razborki-mezhdu-dvumya-azovami-1064410047.html

Западная Украина за минувшую неделю: Старт кампании Порошенко* и разборки между двумя "Азовами"**

Западная Украина за минувшую неделю: Старт кампании Порошенко* и разборки между двумя "Азовами"** - 29.06.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Старт кампании Порошенко* и разборки между двумя "Азовами"**

Вспыхнувший в Ивано-Франковске конфликт между двумя версиями "Азова"** напоминает войну между "мельниковским" и "бандеровским" крыльями Организации украинских националистов (ОУН)** в 1940-е годы.

2025-06-29T08:15

2025-06-29T08:15

2025-06-29T08:15

львов

западная украина

украина

петр порошенко

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"азов"

оун

львовский областной совет

эксклюзив

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Порошенко* начал предвыборную кампанию со ЛьвоваБолее половины – 57,6% – граждан Украины считают, что когда переговоры с РФ закончатся прекращением боевых действий и завершением военного положения, в стране нужно проводить выборы. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 июня результаты совместного исследования трёх социологических учреждений – Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометра общественных настроений.Поэтому неудивительно, что политики, в первую очередь оппозиционные, уже фактически начали предвыборную кампанию, не дожидаясь окончания военного положения. В частности, экс-президент Петр Порошенко* сделал это во Львовской области – единственной на Украине, где победил во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года.Формальным поводом для приезда экс-президента во Львовскую область 24 июня была внеочередная сессия Львовского областного совета. Депутаты облсовета от партии Порошенко* "Европейская солидарность" (ЕС) до последнего пытались собрать достаточное количество подписей за то, чтобы на сессии было рассмотрено обращение к Верховной Раде и Кабинету министров по поводу санкций, которые на своего предшественника наложил Владимир Зеленский. Но даже когда этого не удалось, Петр Порошенко решил всё равно выступить на сессии.Со своей стороны, начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий и его бывший заместитель, а ныне и. о. главы Львовского областного совета Юрий Холод, пытались сделать пребывание Петра Порошенко* во Львове некомфортным. В результате всё обошлось своеобразным компромиссом: когда депутаты уже собрались в зале заседаний, Холод предоставил Порошенко* слово для выступления. Но официальное открытие сессии состоялось только после того, как экс-президент закончил говорить и покинул зал, то есть выступление было неформальным.В основном речь Порошенко* была посвящена рекламе инициатив его партии в Верховной Раде, однако нашлось в ней место и сохранению демократии, свобод и местного самоуправления (со всем этим Порошенко* достаточно эффективно боролся на посту президента, но точку зрения, как известно, определяет место сидения)."С 2014 года наша команда обеспечивает обновление местного самоуправления. Но сегодня мы, к сожалению, видим сворачивание этих реформ так же, как сворачивание свобод и демократии. У нас нет ничего против цензуры военного положения, но категорически не воспринимаем сворачивание базовых демократических ценностей. Мы точно уверены, что мощный голос системы местного самоуправления должен быть услышан", – заявил Порошенко*.Депутаты эти слова восприняли иронически, ведь голос Львовского областного совета настолько "мощный", что у него – единственного на Западной Украине – с 2022 года забрали право утверждать областной бюджет, теперь это делает губернатор Козицкий своим решением. Хотя депутаты облсовета не пытались препятствовать выступлению Порошенко*, однако депутат от партии "Самопомощь", заместитель мэра Львова по градостроительству Любомир Зубач во время него держал плакат "Львов помнит мусорную блокаду".Речь о событиях 2016 года, когда после пожара на мусорном полигоне под Львовом он был закрыт, и львовский мусор стали вывозить в другие города Западной Украины. При этом по команде Порошенко* мэры этих городов нередко отказывались принимать мусор из Львова даже при оплате таких услуг. По словам мэра Львова Андрея Садового, цинизм ситуации состоит в том, что "мусорная блокада" Львова "организовывалась и выполнялась по политическим мотивам, в то время высшими должностными лицами государства, со злоупотреблением ими предоставленной им власти".Кульминацией визита лидера "Европейской солидарности" стала встреча с партийными активистами и депутатами разных уровней от ЕС, на которую свезли несколько сотен человек со всей области. Стоит отметить, что Петр Порошенко* во Львовской области стимулирует конкуренцию между двумя депутатами Верховной Рады – Николаем Княжицким и Олегом Синюткой – за право быть выдвинутым кандидатом в мэры Львова от ЕС, поэтому оба политика пытались продемонстрировать свое влияние на различные партийные организации и местные советы.Интересно, что в выступлении перед однопартийцами Порошенко заявил: "Нужны перемирие и выборы, а тогда уже новая власть договорится о мире". Некоторые местные сайты и телеграмм-каналы назвали это утверждение "русским нарративом".Однако и без этого антирейтинг экс-президента сейчас бьёт рекорды. Так, согласно результатам упомянутого в начале опроса, Петру Порошенко* скорее не доверяют, или полностью не доверяют 79,6% украинцев, а полностью доверяют лидеру "Европейской солидарности" лишь 5,5% респондентов. Понятно, что во Львовской области ситуация для Порошенко несколько лучше, поэтому он и пытается использовать её как своеобразный электоральный трамплин."Азов"** повторяет судьбу Организации украинских националистов** – как фарсВ Ивано-Франковске усугубляется скандал вокруг избиения майора 12-й бригады Нацгвардии "Азов"** Андрея Кориневича. Всё дело в том, что избили его военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ, сформированной… ветеранами бригады "Азов"** после начала СВО в феврале 2022 года. Обе бригады в своё время создавал лидер неонацистской организации "Патриот Украины" Андрей Билецкий,* ныне командующий 3-м армейским корпусом, в состав которого входит 3-я ОШБр.Как сообщил Кореневич в видеообращении, опубликованном в социальных сетях 23 июня, несколько дней назад, когда он вместе с женой возвращался домой, на него напали двое мужчин в масках. Они были вооружены телескопическими дубинками и слезоточивым газом. Кориневич отметил, что сначала подумал, что это налетчики, однако они ничего у него не украли. Впоследствии, как сообщил военный, полиция установила личности нападавших. Ими, по словам Кориневича, оказались военнослужащие 3-й ОШБр, "тесно связанные с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким*".Одного из нападающих зовут Семен Клок. Он привлекался к ответственности за кражу, а также был фигурантом по делу о хулиганстве и нанесении телесных повреждений. Правоохранители дважды фиксировали, как он ездил в нетрезвом состоянии без прав. Кроме этого, по словам Кориневича, в 2024 году Клок чуть не застрелил из табельного оружия офицера Нацгвардии Украины.Второго нападающего зовут Василий Бондаренко. Кориневич отметил, что служил вместе с ним в "Азове"**. Бондаренко был судим за вооруженное нападение на инкассаторов, а также находился в международном розыске по подозрению в умышленном убийстве. Попасть в 3-ю ОШБр Бондаренко помог Андрей Билецкий*, который в начале СВО взял того на поруки.Кориневич отметил, что не понимает, почему напали именно на него, однако утверждает, что это произошло "по согласию или даже прямому указанию" Билецкого*. По словам военнослужащего, командир 3-го армейского корпуса прячет нападающих у себя. Кориневич призвал предоставить ему информацию об их местонахождении и подчеркнул, что нападавшие должны быть привлечены к ответственности.В конце видео Кориневич обратился к бойцам 3-й ОШБр, которых назвал "одними из самых профессиональных и храбрых воинов в силах обороны Украины", которые это "неоднократно доказывали на самых тяжелых направлениях фронта".На инцидент отреагировали и в самой бригаде "Азов"**. "Нападения на украинских военнослужащих, какими бы мотивами ни руководствовались злоумышленники, недопустимы, и должны получить решительную и однозначную реакцию от правоохранительных органов и украинского общества", – говорится в заявлении бригады.Только 25 июня появилась официальная информация от Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Там сообщили, что двое нападавших на Кориневича задержаны, им объявили подозрения в хулиганстве. "Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения. Вместе с тем, устанавливается возможная причастность других лиц к преступлению, а также цель его совершения", – говорится в сообщении. При этом никакой реакции от командования 3-го армейского корпуса или 3-й ОШБр до сих пор нет.Как отмечают местные комментаторы, конфликт между двумя "Азовами"** напоминает войну между "мельниковским" и "бандеровским" крыльями ОУН**. Параллелей действительно очень много."Мельниковцы" были людьми, прошедшими Первую мировую, польско-украинскую и петлюровско-большевистские войны, они создали ОУН** и считали себя старшими – какими и были по возрасту. "Бандеровцы" пришли в ОУН** в 1930-е годы на всё готовое и не гнушались использовать организацию для собственного обогащения. Например, так называемый "рекламный бизнес" Романа Шухевича держался на рэкете, боевики ОУН** просто заставляли украинский бизнес в Галичине платить за абсолютно ненужную ему рекламу.Похожая ситуация и с двумя "Азовами"**. Если для Андрея Билецкого*, который и сам заботится о своём кармане, идеология ещё имеет какое-то значение, то для командования бригады "Азов"** и созданного на ее базе 1-го корпуса Нацгвардии "Азов"** она просто лишняя. "Молодые азовцы" эксплуатируют свой образ "защитников Мариуполя, героически переживших плен".Так, корпусом "Азов"** командует Денис Прокопенко ("Редис"), до апреля 2025 года являвшийся командиром 12-й бригады "Азов"**, заместителем командира этой бригады остается Святослав Паламарь ("Калина"). Их коллега по подвалам "Азовстали" Сергей Волынский ("Волина") ныне возглавляет благотворительный фонд "Стальные", обеспечивающий "силовую крышу" для различных бизнес-проектов, в том числе незаконного строительства и захвата земли.Понятно, что для этих людей гораздо ближе Андрей Кориневич, который после сдачи в плен в Мариуполе в мае 2022 года уже через четыре месяца оказался на свободе и вернулся в бригаду "Азов"**, в составе которой принимал участие в боевых действиях до мая 2024 года. С этого времени Кориневич занимается в Ивано-Франковске рекрутингом и "крышеванием" бизнеса, судя по нападению на него "старых азовцев" – довольно успешно.Конфликт между двумя "Азовами"** лишь подтверждает давнюю истину: каждая трагедия повторяется как фарс (особенно на Украине). Раскол ОУН** в 1940 году привел к настоящей войне между двумя крыльями организации, в ходе которой на Западной Украине погибли тысячи человек. Раскол "азовского движения" ограничился довольно символическим нападением. Однако все просто может быть впереди, ведь за каждой группировкой стоит военный корпус, то есть десятки тысяч вооруженных людей.О том, что в эти дни происходило в столице Галичины - в статье Дмитрия Ковалевича "Облавы на русские книги, бункеры для богатых идиотов и волонтеры-аферисты. Что происходит во Львове"*Признан в РФ террористом и экстремистом** Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой на территории страны запрещена

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львов, западная украина, украина, петр порошенко, андрей билецкий, "азов", оун, львовский областной совет, эксклюзив