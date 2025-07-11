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ВС РФ ударили по Украине: стало известно, "кто получил больше всех"

ВС РФ ударили по Украине: стало известно, "кто получил больше всех" - 11.07.2025 Украина.ру

ВС РФ ударили по Украине: стало известно, "кто получил больше всех"

Российские войска нанесли массированные удары по Украине: поражены ключевые объекты в нескольких областях. Об этом 11 июля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2025-07-11T09:59

2025-07-11T09:59

2025-07-11T09:59

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По данным мониторинговых каналов, в небо поднялась российская тактическая авиация, а ударные БПЛА группировки "Восток" наносят удары по ключевым целям.Особенно тяжелая ситуация сложилась в Чугуеве Харьковской области, где серии ударов беспилотников "Герань-2" парализовали логистику украинской армии. Местные жители сообщают о мощных взрывах, а зарево от пораженных объектов было видно издалека. Также удары наносятся по Николаеву и Николаевской области, где были поражены военные и инфраструктурные объекты.Российская армия продолжает продвижение в Харьковской области, прорывая оборону украинских войск. По информации телеграм-канала DIVGEN, подразделения ВСУ отброшены от границы России в районе Теткино Курской области."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Следите за новостями на Украина.ру

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новости, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, миг-29, украина.ру, украина