https://ukraina.ru/20250711/aleksandr-varyag-matyushin-rasskazal-o-novoy-taktike-dronovoy-voyny-vsu-1065023992.html
Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ
Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ - 11.07.2025 Украина.ру
Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ
"Первая прифронтовая полоса в 5 километров будет полностью усыпана минами, а всего 15 километров зоны отчуждения ", - поделился с нашим изданием старший лейтенант, волонтер, ополченец Александр "Варяг" Матюшин
2025-07-11T17:13
2025-07-11T17:13
2025-07-11T17:17
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александр "варяг" матюшин
александр чаленко
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0a/1065023856_180:0:1100:690_1920x0_80_0_0_ef76a2617c09c4bfaa76c120d6af384d.jpg
Александр «Варяг» Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ
Александр «Варяг» Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ
2025-07-11T17:13
true
PT1M51S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, дроны, всу, в десятку, видео, видео, новости, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, иосиф сталин, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, ВС РФ, дроны, ВСУ, В десятку, Видео, Новости, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, Иосиф Сталин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ
"Первая прифронтовая полоса в 5 километров будет полностью усыпана минами, а всего 15 километров зоны отчуждения ", - поделился с нашим изданием старший лейтенант, волонтер, ополченец Александр "Варяг" Матюшин
2025-07-11T17:13
true
PT1M51S
Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ
17:13 11.07.2025 (обновлено: 17:17 11.07.2025)
"Первая прифронтовая полоса в 5 километров будет полностью усыпана минами, а всего 15 километров зоны отчуждения ", - поделился с нашим изданием старший лейтенант, волонтер, ополченец Александр "Варяг" Матюшин
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.