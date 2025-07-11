https://ukraina.ru/20250711/aleksandr-varyag-matyushin-rasskazal-o-novoy-taktike-dronovoy-voyny-vsu-1065023992.html

Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ

Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ - 11.07.2025 Украина.ру

Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ

"Первая прифронтовая полоса в 5 километров будет полностью усыпана минами, а всего 15 километров зоны отчуждения ", - поделился с нашим изданием старший лейтенант, волонтер, ополченец Александр "Варяг" Матюшин

2025-07-11T17:13

2025-07-11T17:13

2025-07-11T17:17

сво

вс рф

дроны

всу

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александр "варяг" матюшин

александр чаленко

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр «Варяг» Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ Александр «Варяг» Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ 2025-07-11T17:13 true PT1M51S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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