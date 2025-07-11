Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ - 11.07.2025 Украина.ру
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Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ
Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ - 11.07.2025 Украина.ру
Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ
"Первая прифронтовая полоса в 5 километров будет полностью усыпана минами, а всего 15 километров зоны отчуждения ", - поделился с нашим изданием старший лейтенант, волонтер, ополченец Александр "Варяг" Матюшин
2025-07-11T17:13
2025-07-11T17:17
сво
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дроны
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александр "варяг" матюшин
александр чаленко
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
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96
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Александр «Варяг» Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ
Александр «Варяг» Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ
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сво, вс рф, дроны, всу, в десятку, видео, видео, новости, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, иосиф сталин, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, ВС РФ, дроны, ВСУ, В десятку, Видео, Новости, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, Иосиф Сталин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ
"Первая прифронтовая полоса в 5 километров будет полностью усыпана минами, а всего 15 километров зоны отчуждения ", - поделился с нашим изданием старший лейтенант, волонтер, ополченец Александр "Варяг" Матюшин
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Александр "Варяг" Матюшин рассказал о новой тактике дроновой войны ВСУ

17:13 11.07.2025 (обновлено: 17:17 11.07.2025)
 
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"Первая прифронтовая полоса в 5 километров будет полностью усыпана минами, а всего 15 километров зоны отчуждения ", - поделился с нашим изданием старший лейтенант, волонтер, ополченец Александр "Варяг" Матюшин
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
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