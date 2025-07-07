https://ukraina.ru/20250707/boets-s-pozyvnym-stalin-rasskazal-kak-oni-delali-podvoz-na-nol-pod-obstrelami-dronov-1064807305.html

Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов

Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов - 07.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов

"Никогда в жизни не думал, что я буду так бояться бензина, который сам привёз", - резюмировал свои фронтовые приключения военнослужащий с позывным "Сталин".

2025-07-07T18:00

2025-07-07T18:00

2025-07-07T18:00

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Также боец рассказал нашему изданию, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре

2025

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Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с боевыми товарищами делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов

Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с боевыми товарищами делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов

2025-07-07T18:00

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