Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов - 07.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов - 07.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
"Никогда в жизни не думал, что я буду так бояться бензина, который сам привёз", - резюмировал свои фронтовые приключения военнослужащий с позывным "Сталин".
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Также боец рассказал нашему изданию, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с боевыми товарищами делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с боевыми товарищами делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
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сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
"Никогда в жизни не думал, что я буду так бояться бензина, который сам привёз", - резюмировал свои фронтовые приключения военнослужащий с позывным "Сталин".
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Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов

18:00 07.07.2025
 
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"Никогда в жизни не думал, что я буду так бояться бензина, который сам привёз", - резюмировал свои фронтовые приключения военнослужащий с позывным "Сталин".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Также боец рассказал нашему изданию, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре
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