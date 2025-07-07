https://ukraina.ru/20250707/boets-s-pozyvnym-stalin-rasskazal-kak-oni-delali-podvoz-na-nol-pod-obstrelami-dronov-1064807305.html
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов - 07.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
"Никогда в жизни не думал, что я буду так бояться бензина, который сам привёз", - резюмировал свои фронтовые приключения военнослужащий с позывным "Сталин".
2025-07-07T18:00
2025-07-07T18:00
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вс рф
в десятку
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Также боец рассказал нашему изданию, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064807077_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_46787ca11d3d465b2bef42341115c2b6.jpg
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с боевыми товарищами делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с боевыми товарищами делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
2025-07-07T18:00
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PT4M44S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
"Никогда в жизни не думал, что я буду так бояться бензина, который сам привёз", - резюмировал свои фронтовые приключения военнослужащий с позывным "Сталин".
2025-07-07T18:00
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PT4M44S
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов
"Никогда в жизни не думал, что я буду так бояться бензина, который сам привёз", - резюмировал свои фронтовые приключения военнослужащий с позывным "Сталин".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.