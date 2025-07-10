https://ukraina.ru/20250710/v-polshe-panikuyut-strana-bezzaschitna-pered-dronami-1064989163.html

В Польше паникуют: страна беззащитна перед дронами

В Польше паникуют: страна беззащитна перед дронами - 10.07.2025 Украина.ру

В Польше паникуют: страна беззащитна перед дронами

Польские военные и чиновники бьют тревогу: армейские системы борьбы с беспилотниками не выполняют своих функций, а гражданская критическая инфраструктура страны практически не защищена от дронов.

2025-07-10T04:26

2025-07-10T04:26

2025-07-10T04:26

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В респектабельной польской газете Rzeczpospolita на днях был опубликован большой материал под алармистским заголовком "Польша беззащитна перед дронами". В нём отмечено, что защита как военной, так и гражданской критической инфраструктуры страны совершенно не адаптирована к растущей угрозе ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Министерство внутренних дел кивает на других, Министерство обороны всё ещё анализирует ситуацию, а последствия для экономики Польши могут быть болезненными, подчеркнуло издание.В соответствии с польским законом об управлении в кризисных ситуациях, защита критически важных инфраструктурных объектов является обязанностью их собственников или пользователей, как независимых, так и зависимых (операторов критически важной инфраструктуры). Как сообщили изданию в пресс-службе Министерства внутренних дел Польши, именно эти операторы отвечают за разработку и реализацию, в соответствии с ожидаемыми угрозами, планов по защите критической инфраструктуры, а также за поддержание собственных резервных систем обеспечения безопасности и функционирования этой инфраструктуры. За защиту таких объектов отвечают специализированные вооруженные формирования охраны или, проще говоря, охранные предприятия.Но на практике у них нет оборудования, позволяющего обнаружить беспилотники, не говоря уже о том, чтобы посадить их на землю или сбить. Соответствующие правовые решения были приняты в Польше всего несколько месяцев назад – 27 февраля 2025 года вступили в силу изменения в закон об авиации и некоторые другие законодательные акты, вводящие правовую основу для уничтожения или выведения из строя беспилотного воздушного судна, либо взятия под контроль его полета. Новые правила определяют перечень субъектов, уполномоченных осуществлять подобную деятельность, поясняют в МВД Польши. Но даже если, например, аэропорт обнаружит дроны, вторгшиеся в его воздушное пространство, остановить их будет нечем, отметило издание.В Войске Польском ситуация ненамного лучше. В 2022 году армия закупила 14 беспилотных летательных аппаратов SKYctrl с системами обнаружения и противодействия дронам. Их производитель – компания Advanced Protection Systems (APS) из Гданьска. Однако в самой компании подтверждают, что ныне их система фактически не выполняет своих функций."Системы SKYctrl пока не модернизированы. APS ведет диалог с Войском Польским по этому вопросу. Обе стороны признают необходимость модернизации конфигурации, заказанной в 2022 году, чтобы системы могли эффективно реагировать на новые угрозы со стороны беспилотников, которые появились за три года войны, включая беспилотники с функцией FPV", – объясняет доктор Радослав Песевич, один из соучредителей и совладельцев APS.По его словам, подготовлены и представлены в Министерство обороны Польши предложения по модернизации систем SKYctrl. Модернизация должна в первую очередь касаться кинетических эффекторов, без которых невозможна борьба со многими типами беспилотных летательных аппаратов, будь то управляемым по оптоволоконным кабелям, автономным или использующим сложные методы радиосвязи. "Потребность в изменении и модернизации ранее приобретенных систем борьбы с дронами наблюдается и в других европейских странах, в том числе в Германии, где армия недавно заключила контракт на модернизацию системы борьбы с дронами ASUL", – оправдывается предприниматель."В связи с высказанными замечаниями и оговорками по работе системы SKYctrl, решением Совета по технической модернизации усовершенствование данной системы было приостановлено. Совет рекомендовал дополнить требования к оборудованию результатами анализа других технических решений, доступных на рынке", – заявил в ответ полковник Гжегож Поляк, представитель Агентства по вооружениям Минобороны Польши."Проблема состоит в том, что из-за приостановки модернизации мы сегодня практически беззащитны. Более года назад появились идеи создания, например, системы борьбы с дронами Kinma. Но проект Kinma также приостановлен из-за невозможности его полного финансирования. Тем не менее, Генеральный штаб Войска Польского разработал "Предложение о направлениях развития системы борьбы с БПЛА в Вооруженных силах Польши", которое предполагает постепенное развитие возможностей борьбы с беспилотниками, соотнесенное с бюджетными возможностями Министерства обороны", – поясняет полковник Поляк.Учитывая тот факт, что в этой области постоянно появляются новые решения, например, радарные технологии от польской компании XY-Sensing, может показаться удивительным, что в Польше никто не считает подобную угрозу приоритетной, отметила Rzeczpospolita."Если бы произошла реальная атака на критически важную польскую инфраструктуру, например, на электростанции или аэропорты, последствия могли бы быть катастрофическими. Сегодня, за редкими исключениями, такими как нефтепорт в Гданьске, у нас нет возможности обнаружить беспилотники. Сколько это стоит, россияне узнали на прошлых выходных. Угроза беспилотников привела к закрытию московских аэропортов, убытки исчисляются миллионами долларов", – без особой радости пишет автор материала, примеряя эту ситуацию к Польше.Стоит отметить, что в конце июня 2025 года генерал Дариуш Луковский, глава Бюро национальной безопасности Польши (БНБ), в интервью государственному информагентству PAP подчеркнул, что недавние дроновые операции Украины и Израиля должны вызывать тревогу у всех стран."Учитывая, как функционируют критически важные элементы военной инфраструктуры по всему миру, особенно авиабазы ​​и склады боеприпасов, методы, использованные как украинцами, так и израильтянами, ясно показывают, что у нападающих в этой сфере много возможностей, в то время как у обороняющихся в этом отношении много проблем", – отметил генерал.По его мнению, полностью исключить риск ударов дронов невозможно. "Создание системы, которая обеспечит максимальную защиту важнейших военных и гражданских объектов, потребует больших денег, поскольку она должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать все риски. Но можно ли полностью их устранить? Я убежден, что это не так", – заявил глава Бюро национальной безопасности Польши.Генерал также напомнил о необходимости создания списка критических объектов и сетей, и сопоставления зависимостей между ними, чего требуют от стран-членов Евросоюза новые правила ЕС, содержащиеся в директиве о кибербезопасности NIS2 от 2022 года. Однако ни о каких успехах Польши в реализации этой директивы он не сообщил.Да и в целом Дариуш Луковский, который вскоре лишится должности главы Бюро национальной безопасности (это структура Канцелярии президента Польши, и Кароль Навроцкий анонсировал назначение главой БНБ профессора Славомира Ценкевича), акцентировал на том, что спасение страдающих от дронов – дело самих страдающих."Государство должно обязать различные негосударственные компании, в том числе энергетические или железнодорожные, чтобы они сами заботились о том, чем управляют. Прежде всего, речь идет о повышении сознательности. В случае с государственными структурами всё просто: к ним могут предъявляться определенные требования, их можно подвергать проверкам и т. д. В случае с частными или муниципальными структурами ситуация иная: там провести проверку сложнее, хотя бы из-за коммерческой тайны. Поэтому крайне важно охватить эти субъекты соответствующим правовым регулированием. Но – я ещё раз подчеркну – самое главное – это сознательность", – заявил глава Бюро национальной безопасности Польши.То есть частным польским компаниям власти рекомендуют "повысить сознательность" (в переводе – закупить и эксплуатировать антидроновые системы за свой счёт), тогда как самолёты ВВС Польши регулярно поднимают в воздух для противодействия российским беспилотникам, долетающим до Западной Украины. Последний раз это произошло 9 июля.О том, за что президент Дуда обиделся на союзников и почему хочет закрыть аэропорт в Жешуве - в статье "Президент Польши Дуда обиделся на союзников по Украине и пригрозил закрытием аэропорта в Жешуве"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

польша, германия, украина, кароль навроцкий, ес, минобороны, ввс, эксклюзив