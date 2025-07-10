https://ukraina.ru/20250710/mariya-fortus-doch-bankira-proshedshaya-tri-voyny-1065000788.html

Мария Фортус: дочь банкира, прошедшая три войны

Мария Фортус: дочь банкира, прошедшая три войны - 10.07.2025 Украина.ру

Мария Фортус: дочь банкира, прошедшая три войны

В 1936 году во время Гражданской войны в Испании при генеральном штабе республиканской армии находился советский военный советник "генерал Петрович" (Кирилл Мерецков). При нём состоял офицер по особым поручениям Мария Александровна Фортус. Мало кто знал, что в небе Испании в это время сражался её единственный сын, а сама она – опытный разведчик

2025-07-10T16:00

2025-07-10T16:00

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Мария Александровна родилась 10 июля 1900 года в селе Большая Александровка Херсонской области. Отцом девочки был банковский служащий еврейского происхождения. У Марии была старшая сестра Ариадна и младший брат Михаил (впоследствии он носил имя Павел Александрович Миф).Уже подростком девушка работала в швейной мастерской вышивальщицей, а в 1914 году сдала экстерном экзамен в Херсонской мужской гимназии. Маша вступила в литературный кружок при Городской публичной библиотеке. В 16-летнем возрасте она примкнула к эсерам, выполняла различные их задания, а после революции, под влиянием брата, перешла к большевикам.В январе 1918 году в Херсоне установилась Советская власть, и Мария начала работу в Херсонском ГубЧК. Но через два месяца город оказался под угрозой немецкой оккупации. Руководство ЧК решили переправить имевшиеся в Херсоне драгоценности, включая бриллианты, в Киев. Эту миссию поручили именно Фортус. Мария зашила драгоценности в специальный пошитый ею пояс, обмотала его вокруг туловища и под видом беременной в сопровождении еще нескольких чекистов более недели шла степями в Крым. Из Крыма Фортус благополучно добралась до Киева на поезде. Там она передала драгоценности лично Исааку Израилевичу Шварцу – председателю всеукраинской ЧК.Выполнив задание, Мария вернулась в Херсон, который в ноябре 1918 года оккупировали французы. В одной из городских кондитерских она как-то повстречала Рамона Касанельяса – испанца, который бежал от преследований на Родине и стал матросом французского корабля. Испанец влюбился в Машу, и, так как разделял её политические взгляды, помогал раздавать матросам агитационную литературу.10 марта 1919 года Херсон перешёл под контроль войск перекинувшегося на сторону большевиков атамана Никифора Григорьева. Маша на то время уже работала в Одессе, которую французы также покинули 8 апреля. 19 апреля 1919 году, в том числе и её стараниями, на французской эскадре вспыхнуло восстание моряков, которое с трудом удалось подавить. После этого французы и греки ещё несколько раз пытались вернуть себе Херсон, но григорьевцы и большевики отбили все их атаки. Французы покинули Украину. Рамон также уплыл, не подозревая, что его возлюбленная ждёт ребенка.Летом 1919 года Маша освободила захваченных в Елисаветграде бандитами сотрудников ЧК. За них требовали выкуп, и Фортус попросила денег якобы на открытие школы у… Нестора Махно. Её просьбы поддержала жена "батьки" Галина Кузьменко, и чекисты оказались на свободе.Вскоре после этого Фортус родила сына, которого в честь отца назвала Рамоном. Пока она боролась за Мировую Революции, мальчик жил у бабушки. Маша же тем временем вошла в состав группы чекистов Мартынова, которая получила задачу внедриться в ближайшее окружение Нестора Махно, следить за передвижениями махновцев и при необходимости устранить их руководителей. Фортус смогла устроиться к махновцам в госпиталь медсестрой, но 23 ноября 1919 года её разоблачили. Её и других чекистов схватили, отвезли в поле и расстреляли.Фортус повезло – пуля попала в медную пуговицу одежды и не достала до сердца. Раненую чекистку местные крестьяне выходили и затем переправили к своим.После выздоровления Мария вернулась к оперативной работе, на этот раз в Одесском ГубЧК. Она участвовала в разгроме многих банд и подпольных групп, включая организацию полковника Евстафьева и польско-румынскую сеть шпионов. Она вспоминала:"Никто из наших товарищей тогда не знал об этой работе – борьба с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и, наконец, борьба с бандитизмом. Бандитизм приобретал очень широкие рамки. Многие дезертиры, разложенные анархистами и всякими другими группами, они превратились в настоящих бандитов. На Херсонщине, в Таврии, в ближайших к нам районах, эти банды приобретали всё больший и больший размах".Однажды Фортус вела слежку за одним из сотрудников ЧК, в прошлом штабс-капитаном царской армии. Она проникла в его квартиру, спряталась за диваном и слышала, как тот ведет переговоры с мятежниками. Выяснилось, что это были люди финансируемого поляками генерала Булак-Булаховича, которые планировали поднять на юге России масштабное восстание. Предатель услышал за диваном движение, отодвинул его. Чекистка не успела выстрелить первой и получила несколько пуль, одна из которых пробила ей грудь. Ответным огнем Фортус убила предателя.По состоянию здоровья Марию Александровну отстранили от оперативной работы и отправили в Москву, в Коммунистический университет трудящихся Востока. В Москве она вновь встретила Рамона, который работал в исполкоме Коминтерна – семья воссоединилась.В 1929 году Рамона отправили сначала в Мексику, затем Испанию. Вскоре следом с уругвайским паспортом на чужое имя в Испанию отправили и Марию. В октябре 1933 года в Испании начались парламентские выборы, и коммунисты выдвинули Рамона кандидатом в депутаты. 24 октября 1933 года Рамон погиб в автокатастрофе. Мария, зная, что может быть арестована полицией, все же пришла на похороны, после чего уехала в Москву.В 1936 году в Испании вспыхнула гражданская война. Рамон-младший отправился туда лётчиком-добровольцем. Попросилась в Испанию и Фортус. Её под псевдонимом "Юлия" в качестве старшего переводчика и офицера по особым поручениям прикомандировали к советнику при Генштабе республиканцев "генералу Петровичу".Работала Фортус и с "капитаном Павлито" – Александром Ильичом Родимцевым, который в годы Великой Отечественной командовал 13-й гв. стрелковой дивизией и 32-м гв. стрелковым корпусом, и с "полковником Малино" – Родионом Яковлевичем Малиновским, который в будущем командовал 2-м Украинским фронтом, в после войны занимал пост министра обороны СССР. Фортус участвовала в уличных боях.Однажды группа бойцов, в составе которой была и Фортус, получила задание наблюдать за вражеским аэродромом в Леоне. Бойцы с помощью альпинистского снаряжения поднялись на одну из горных вершин вблизи аэродрома и установили за ним наблюдение. Выяснилось, что каждый день с 12.00 до 13.00 самолеты находились без присмотра – возле машин не было даже дежурных, все обедали. Разведчики передали данные в штаб, и республиканские ВВС нанесли по аэродрому удар, сожгли часть самолетов.В другой раз Фортус, наблюдая за ожесточённым воздушным боем, увидела, что несколько самолетов сбиты. Республиканские солдаты схватили одного из спасшихся на парашюте пилотов. Мария узнала Хуанито Негрина – сына премьер-министра Испанской Республики доктора Хуана Негрина, мать у него была русской. Лётчик избежал расправы.Долгое время Мария Александровна не получала вестей от сына, а после падения Астурии вынужденно убыла в Москву. Там она узнала, что Рамон был сбит над Сарагосой, и числится пропавшим без вести. Несмотря на такой удар, она решила вернуться в Испанию и выполнить свой долг до конца. Её наградили орденами Ленина и Красного Знамении. Звезду Героя ей не дали только из-за брата, которого репрессировали и расстреляли в 1937 году.После Испании Фортус зачислили в Военную академию им. Фрунзе, которую она с отличием окончила в 1941 году в звании капитана. В дальнейшем она работала в Разведупре (предтече ГРУ) Генштаба.Мария Александровна возглавила штаб летавшего на У-2 женского ночного бомбардировочного авиаполка. Но в 1942 году её зачислили в отряд специального назначения "Победители" 4-го Управления НКВД СССР Павла Анатольевича Судоплатова. Отряд, командовал которым полковник Дмитрий Медведев, забросили на Западную Украину в район Ровно. Мария Фортус занимала должность заместителя командира по войсковой разведке и контрразведке. Она принимала участие в планировании операций, работала и с легендарным разведчиком Николаем Кузнецовым.В боях отряда Фортус вновь была ранена и отправлена в тыл. После выздоровления её направили в разведотдел штаба 3-го Украинского фронта, заниматься подготовкой разведгрупп к заброске в тыл противника. В некоторых операциях она участвовала лично.В январе 1945 года немцы наносили мощные контрудары в Венгрии, пытаясь, во что бы то ни стало, удержать центры добычи и переработки нефти в Венгрии. Советские войска вынуждены были оставить город Секешфехервар (Альба Регия). Фортус оставила в городе радистку Лидию Мартищенко, которая передавала в штаб информацию о перемещении немецких войск. Позже этот эпизод стал основой сюжета фильма "Альба Регия" (1961). Мария Александровна после войны стала почётным гражданином города.Лично Фортус провела ещё одну дерзкую операцию. В сопровождении двух венгров: перебежчика, капитана венгерской армии, Ласло и переводчика Шандора она форме военного врача проникла в подземелье королевского дворца, где были спрятаны важные документы. Ласло и Мария спустились в подземелье, а Шандор остался сторожить снаружи. Начался авианалет, и вход завалило обломками. Через сутки воздух начал заканчиваться, Фортус уже прощалась с жизнью, когда услышала снаружи звуки – завал разбирали. Оказалось, что Шандор решился позвать на помощь немецких солдат, и те откопали переодетых разведчиков, не поинтересовавшись их личностями. В результате ценные документы были доставлены в штаб.После войны Фортус проходила службу в советском контингенте в Вене, участвовала в поисках подземных заводов ФАУ-2. Она вышла замуж за своего коллегу разведчика Геннадия Зайцева, работала в центральном аппарате ГРУ. В 1955 году в звании подполковника по здоровью вышла в отставку, но без дела не осталась – написала несколько книг, в основу которых легли ее воспоминания: "Операция Альба Регия", "Раскрытая тайна", "В борющейся Испании", "Поединок с Гестапо". Защитила кандидатскую диссертацию, занималась социологией и философией, работала в Институте конкретных социальных исследований АН СССР.Ещё при жизни Фортус стала прототипом главной героини двух художественных фильмов: венгерского "Альба Регия" (1961) и советского фильма "Салют, Мария!" (1970), который прослеживал её биографию до начала войны. Кроме Секешфехервара она стала почётным гражданином чехословацкого г. Литомержице, в её честь в родном Херсоне была названа улица, но в 2023 году в рамках декоммунизации её переименовали в честь Морской пехоты.Не стало этого замечательного человека 22 февраля 1981 года.

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