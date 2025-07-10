https://ukraina.ru/20250710/kto-spas-korablestroenie-rossii-i-est-li-buduschee-u-flota-v-sovremennoy-voyne--eranosyan-1065019684.html

Кто спас кораблестроение России и есть ли будущее у флота в современной войне — Ераносян

Кто спас кораблестроение России и есть ли будущее у флота в современной войне — Ераносян - 10.07.2025 Украина.ру

Кто спас кораблестроение России и есть ли будущее у флота в современной войне — Ераносян

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 10.07.2025

2025-07-10T15:38

2025-07-10T15:38

2025-07-10T15:38

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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал о дважды Герое России генерал-майоре Михаиле Гудкове, о подвигах морпехов на Курском направлении, об ударах ВС России по ТЦК на Украине, а также детально разобрал вопрос актуальности постройки флота и его содержания в современной войне. 00:37 – Дважды Герой России Михаил Гудков; 08:07 – Пример для подрастающего поколения; 15:54 – Об ударах по ТЦК; 19:06 – Актуальность флота в современной войне. ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war

https://ukraina.ru/20250710/1065015483.html

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видео, россия, украина, владимир ераносян, сво, прогнозы сво, сводка сво