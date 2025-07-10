Кто спас кораблестроение России и есть ли будущее у флота в современной войне — Ераносян - 10.07.2025 Украина.ру
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Кто спас кораблестроение России и есть ли будущее у флота в современной войне — Ераносян
Кто спас кораблестроение России и есть ли будущее у флота в современной войне — Ераносян - 10.07.2025 Украина.ру
Кто спас кораблестроение России и есть ли будущее у флота в современной войне — Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 10.07.2025
2025-07-10T15:38
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал о дважды Герое России генерал-майоре Михаиле Гудкове, о подвигах морпехов на Курском направлении, об ударах ВС России по ТЦК на Украине, а также детально разобрал вопрос актуальности постройки флота и его содержания в современной войне. 00:37 – Дважды Герой России Михаил Гудков; 08:07 – Пример для подрастающего поколения; 15:54 – Об ударах по ТЦК; 19:06 – Актуальность флота в современной войне. ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war
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видео, россия, украина, владимир ераносян, сво, прогнозы сво, сводка сво
Видео, Россия, Украина, Владимир Ераносян, СВО, прогнозы СВО, сводка СВО

Кто спас кораблестроение России и есть ли будущее у флота в современной войне — Ераносян

15:38 10.07.2025
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал о дважды Герое России генерал-майоре Михаиле Гудкове, о подвигах морпехов на Курском направлении, об ударах ВС России по ТЦК на Украине, а также детально разобрал вопрос актуальности постройки флота и его содержания в современной войне.
00:37 – Дважды Герой России Михаил Гудков;
08:07 – Пример для подрастающего поколения;
15:54 – Об ударах по ТЦК;
19:06 – Актуальность флота в современной войне.
ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war
Временную приостановку поставок вооружений США на Украину прокомментировал главный редактор издания Украина - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
14:59
"Нас ждет тяжелейшая война": главред Украина.ру предупредил о последствиях паузы в американских поставкахГлавный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" прокомментировал временную приостановку поставок американского вооружения на Украину
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