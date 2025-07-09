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Ростислав Ищенко о том, как Иран влияет на расклад сил в противостоянии России и Азербайджана

Ростислав Ищенко о том, как Иран влияет на расклад сил в противостоянии России и Азербайджана - 09.07.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко о том, как Иран влияет на расклад сил в противостоянии России и Азербайджана

Тегеран заинтересован в усилении России на Кавказе для защиты своих интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-09T04:20

2025-07-09T04:20

2025-07-09T04:20

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Иран видит в РФ союзника против Турции и Азербайджана. "Ему нужен надёжный тыл, чтобы сосредоточиться на Ближнем Востоке", — пояснил аналитик.Исторические противоречия между Тегераном и Баку усугубляют конфликт. "Южный Азербайджан — часть Ирана, и это создаёт напряжение", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркивает, что иранская позиция по Закавказью имеет глубокие исторические корни. "Когда-то [Иосиф] Сталин собирался присоединить Южный Азербайджан к Азербайджанской ССР, но не получилось. В Иране была традиция правления азербайджанских династий", — напомнил он.При этом Иран предпочитает работать с Россией, а не в одиночку. "Кавказ всегда оставался сферой влияния одной из трёх империй: Персидской, Османской или Российской", — добавил эксперт.В нынешних условиях Тегеран рассматривает Москву как главного партнера в регионе. "Иран бы хотел видеть Кавказ в сфере российского влияния", — заключил Ищенко.В итоге российско-иранский альянс становится ключевым фактором в регионе, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.О том, почему Азербайджан пошел на резкую конфронтацию с Россией — в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250701/1064517016.html

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