Ростислав Ищенко о том, как Иран влияет на расклад сил в противостоянии России и Азербайджана
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране.
Тегеран заинтересован в усилении России на Кавказе для защиты своих интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Иран видит в РФ союзника против Турции и Азербайджана. "Ему нужен надёжный тыл, чтобы сосредоточиться на Ближнем Востоке", — пояснил аналитик.
Эксперт подчеркивает, что иранская позиция по Закавказью имеет глубокие исторические корни. "Когда-то [Иосиф] Сталин собирался присоединить Южный Азербайджан к Азербайджанской ССР, но не получилось. В Иране была традиция правления азербайджанских династий", — напомнил он.
При этом Иран предпочитает работать с Россией, а не в одиночку. "Кавказ всегда оставался сферой влияния одной из трёх империй: Персидской, Османской или Российской", — добавил эксперт.
В итоге российско-иранский альянс становится ключевым фактором в регионе, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
О том, почему Азербайджан пошел на резкую конфронтацию с Россией — в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
1 июля, 16:57Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбятАзербайджан пытается показать, что он самостоятельный игрок, который никак не зависит от России. Поэтому надо показать, что Азербайджан нам тоже не особенно нужен, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
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