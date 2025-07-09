Ростислав Ищенко о том, как Иран влияет на расклад сил в противостоянии России и Азербайджана - 09.07.2025 Украина.ру
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Ростислав Ищенко о том, как Иран влияет на расклад сил в противостоянии России и Азербайджана
Ростислав Ищенко о том, как Иран влияет на расклад сил в противостоянии России и Азербайджана - 09.07.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко о том, как Иран влияет на расклад сил в противостоянии России и Азербайджана
Тегеран заинтересован в усилении России на Кавказе для защиты своих интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-09T04:20
2025-07-09T04:20
новости
россия
иран
азербайджан
ростислав ищенко
кавказ
международные отношения
геополитика
иосиф сталин
ссср
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Иран видит в РФ союзника против Турции и Азербайджана. "Ему нужен надёжный тыл, чтобы сосредоточиться на Ближнем Востоке", — пояснил аналитик.Исторические противоречия между Тегераном и Баку усугубляют конфликт. "Южный Азербайджан — часть Ирана, и это создаёт напряжение", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркивает, что иранская позиция по Закавказью имеет глубокие исторические корни. "Когда-то [Иосиф] Сталин собирался присоединить Южный Азербайджан к Азербайджанской ССР, но не получилось. В Иране была традиция правления азербайджанских династий", — напомнил он.При этом Иран предпочитает работать с Россией, а не в одиночку. "Кавказ всегда оставался сферой влияния одной из трёх империй: Персидской, Османской или Российской", — добавил эксперт.В нынешних условиях Тегеран рассматривает Москву как главного партнера в регионе. "Иран бы хотел видеть Кавказ в сфере российского влияния", — заключил Ищенко.В итоге российско-иранский альянс становится ключевым фактором в регионе, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.О том, почему Азербайджан пошел на резкую конфронтацию с Россией — в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250701/1064517016.html
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новости, россия, иран, азербайджан, ростислав ищенко, кавказ, международные отношения, геополитика, иосиф сталин, ссср, турция, ближний восток, главные новости
Новости, Россия, Иран, Азербайджан, Ростислав Ищенко, Кавказ, международные отношения, геополитика, Иосиф Сталин, СССР, Турция, Ближний Восток, Главные новости

Ростислав Ищенко о том, как Иран влияет на расклад сил в противостоянии России и Азербайджана

04:20 09.07.2025
 
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране.
Граффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране. - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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Тегеран заинтересован в усилении России на Кавказе для защиты своих интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Иран видит в РФ союзника против Турции и Азербайджана. "Ему нужен надёжный тыл, чтобы сосредоточиться на Ближнем Востоке", — пояснил аналитик.
Исторические противоречия между Тегераном и Баку усугубляют конфликт. "Южный Азербайджан — часть Ирана, и это создаёт напряжение", — отметил Ищенко.
Эксперт подчеркивает, что иранская позиция по Закавказью имеет глубокие исторические корни. "Когда-то [Иосиф] Сталин собирался присоединить Южный Азербайджан к Азербайджанской ССР, но не получилось. В Иране была традиция правления азербайджанских династий", — напомнил он.
При этом Иран предпочитает работать с Россией, а не в одиночку. "Кавказ всегда оставался сферой влияния одной из трёх империй: Персидской, Османской или Российской", — добавил эксперт.
В нынешних условиях Тегеран рассматривает Москву как главного партнера в регионе. "Иран бы хотел видеть Кавказ в сфере российского влияния", — заключил Ищенко.
В итоге российско-иранский альянс становится ключевым фактором в регионе, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
О том, почему Азербайджан пошел на резкую конфронтацию с Россией — в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
Игорь Юшков интервью - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
1 июля, 16:57
Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбятАзербайджан пытается показать, что он самостоятельный игрок, который никак не зависит от России. Поэтому надо показать, что Азербайджан нам тоже не особенно нужен, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
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