https://ukraina.ru/20250709/kogo-dostala-russkaya-raketa-v-zakrytom-bunkere-i-k-chemu-priveli-udary-po-ttsk-na-ukraine--nasonov-1064979928.html

Кого достала русская ракета в закрытом бункере и к чему привели удары по ТЦК на Украине — Насонов

Кого достала русская ракета в закрытом бункере и к чему привели удары по ТЦК на Украине — Насонов - 09.07.2025 Украина.ру

Кого достала русская ракета в закрытом бункере и к чему привели удары по ТЦК на Украине — Насонов

Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру объяснил, как Россия может сократить... Украина.ру, 09.07.2025

2025-07-09T22:24

2025-07-09T22:24

2025-07-09T22:24

видео

россия

украина

вашингтон

вооруженные силы украины

ес

сво

прогнозы сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064979631_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_44bcac29adb4640a4c49ed7d0e47e014.jpg

Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру объяснил, как Россия может сократить расходы на оборону, а также проанализировал удары по зданиям ТЦК на Украине: 00:28 - Об отмене поставок американского оружия на Украину; 03:24 - Как России сократить расходы на оборону? 13:38 - О создании собственного военного интернета; 13:25 - О скорострельной самоходной артиллерии и модернизации БПЛА; 18:45 - Об уничтожении командного состава ВСУ и ударах ВС России по ТЦК; 23:08 - Прогноз по разным направлениям фронта; 26:01 - О возможной поддержке Россией стран, участвующих в конфликтах. ТГ-канал Романа Насонова: https://t.me/NasonovLive

россия

украина

вашингтон

сша

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, вашингтон, вооруженные силы украины, ес, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия, тцк, всу, потери всу, военная техника, военная помощь украине, впк, оборонный бюджет, интернет, связь, прогнозы по украине, когда закончится сво: прогнозы, эксперты, сша, трамп и зеленский, дональд трамп, британия, нато, украина-нато, видео