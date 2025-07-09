Кого достала русская ракета в закрытом бункере и к чему привели удары по ТЦК на Украине — Насонов - 09.07.2025 Украина.ру
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Кого достала русская ракета в закрытом бункере и к чему привели удары по ТЦК на Украине — Насонов
Кого достала русская ракета в закрытом бункере и к чему привели удары по ТЦК на Украине — Насонов - 09.07.2025 Украина.ру
Кого достала русская ракета в закрытом бункере и к чему привели удары по ТЦК на Украине — Насонов
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру объяснил, как Россия может сократить... Украина.ру, 09.07.2025
2025-07-09T22:24
2025-07-09T22:24
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Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру объяснил, как Россия может сократить расходы на оборону, а также проанализировал удары по зданиям ТЦК на Украине: 00:28 - Об отмене поставок американского оружия на Украину; 03:24 - Как России сократить расходы на оборону? 13:38 - О создании собственного военного интернета; 13:25 - О скорострельной самоходной артиллерии и модернизации БПЛА; 18:45 - Об уничтожении командного состава ВСУ и ударах ВС России по ТЦК; 23:08 - Прогноз по разным направлениям фронта; 26:01 - О возможной поддержке Россией стран, участвующих в конфликтах. ТГ-канал Романа Насонова: https://t.me/NasonovLive
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Кого достала русская ракета в закрытом бункере и к чему привели удары по ТЦК на Украине — Насонов

22:24 09.07.2025
 
https://rutube.ru/video/de8ac33e2826354fa261422bbbee1815/?r=wd
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Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру объяснил, как Россия может сократить расходы на оборону, а также проанализировал удары по зданиям ТЦК на Украине:
00:28 - Об отмене поставок американского оружия на Украину;
03:24 - Как России сократить расходы на оборону?
13:38 - О создании собственного военного интернета;
13:25 - О скорострельной самоходной артиллерии и модернизации БПЛА;
18:45 - Об уничтожении командного состава ВСУ и ударах ВС России по ТЦК;
23:08 - Прогноз по разным направлениям фронта;
26:01 - О возможной поддержке Россией стран, участвующих в конфликтах.
ТГ-канал Романа Насонова: https://t.me/NasonovLive
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