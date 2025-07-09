https://ukraina.ru/20250709/boets-s-pozyvnym-byk-rasskazal-kak-s-tovarischami-popal-pod-obstrel-baby-yagi-1064873416.html

Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги"

Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги" - 09.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги"

"У нас 9 человек сразу было ранено", - рассказал нашему изданию о фронтовых опасных буднях военнослужащий с позывным "Бык".

2025-07-09T04:00

2025-07-09T04:00

2025-07-09T04:00

сво

вс рф

"баба-яга"

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги" Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги" 2025-07-09T04:00 true PT2M02S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, "баба-яга", в десятку, видео, видео