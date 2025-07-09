Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги" - 09.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги"
Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги" - 09.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги"
"У нас 9 человек сразу было ранено", - рассказал нашему изданию о фронтовых опасных буднях военнослужащий с позывным "Бык".
2025-07-09T04:00
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вс рф
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в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре
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Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги"
Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги"
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сво, вс рф, "баба-яга", в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, "Баба-Яга", В десятку, Видео
Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги"
"У нас 9 человек сразу было ранено", - рассказал нашему изданию о фронтовых опасных буднях военнослужащий с позывным "Бык".
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Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги"

04:00 09.07.2025
 
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"У нас 9 человек сразу было ранено", - рассказал нашему изданию о фронтовых опасных буднях военнослужащий с позывным "Бык".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре
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