Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре - 07.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре - 07.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре
"Мы гонялись за Bradley в течение трех дней", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Сталин".
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре
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сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре
"Мы гонялись за Bradley в течение трех дней", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Сталин".
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Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре

06:00 07.07.2025
 
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"Мы гонялись за Bradley в течение трех дней", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Сталин".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе
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