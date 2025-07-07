https://ukraina.ru/20250707/boets-s-pozyvnym-stalin-rasskazal-kak-oni-s-pomoschyu-fpv-sozhgli-bmp-bredli-v-chasov-yare-1064696149.html

Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре

Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре - 07.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре

"Мы гонялись за Bradley в течение трех дней", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Сталин".

2025-07-07T06:00

2025-07-07T06:00

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сво

вс рф

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре 2025-07-07T06:00 true PT1M52S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, в десятку, видео, видео