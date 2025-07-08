https://ukraina.ru/20250708/tramp-obeschal-zelenskomu-oruzhie-vsu-umnozhayut-poteri-busifikatsiya-unosit-zhizni-materey-itogi-8-iyulya-1064890214.html

Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля

Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля - 08.07.2025 Украина.ру

Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля

Президент США санкционировал новые поставки вооружений на Украину. Украинские власти борются с нежелающими защищать режим Зеленского. ВСУ несут большие боевые потери в зоне СВО и небоевые по пути месту прохождения службы.

2025-07-08T17:58

2025-07-08T17:58

2025-07-08T18:23

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении поставить вооружения на Украину. В Европе об этом стало известно утром 8 июля."Мы собираемся послать им еще сколько-то оружия. Нам нужно это сделать. Нужно, чтобы они могли себя защищать. По ним сейчас очень сильно бьют. По ним очень сильно бьют. Нам придется отправить еще оружие. Да, оборонительного характера, в основном. Однако по ним очень, очень сильно бьют", — сказал Трамп, комментируя военные поставки украинским партнёрам.Президент США сделал своё заявление перед ужином с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху спустя несколько дней после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.Минобороны США сразу же подтвердило отправку новых партий военной помощи на Украину. Согласно опубликованной статистике Пентагона, это будут первые новые крупные партии вооружений после санкционированных в 2024 году поставок предыдущим президентом США Джо Байденом.Ни Белый дом, ни Пентагон не конкретизировали ни состав новых пакетов военной помощи для киевского режима, ни сроки поставок. Из комментария пресс-секретаря Минобороны США Шона Парнелла следовало, что речь идёт исключительно об оборонительных вооружениях."Бусификация" уносит жизни матерей. В Мерефе под Харьковом женщина умерла вскоре после тщетной попытки предотвратить насильственную мобилизацию своего сына. Военкомы затолкали её сына в микроавтобус, который она пыталась догнать. Украинские паблики выложили видеозапись происшествия.На видео видно, как женщина пытается заблокировать микроавтобус, затем бежит за ним и падает на землю. По данным пабликов, вскоре после этого она умерла в карете Скорой помощи.Высокопоставленные лица в военно-политическом руководству Украины длительное время заверяли общественность в якобы наличии очередей в военкоматы (ТЦК) из желающих служить в ВСУ и защищать режим Зеленского. Часто это делалось в интервью западным СМИ, которые, как позже выяснилось, получали оплату за распространение такой односторонней, тенденциозной и не соответствующей действительности информации. Особый цинизм в таких пропагандистских акциях демонстрировали украинские чиновники, которые своих детей вывезли за границу в начале или в ходе СВО.Бегство уклонистов с Украины носит характер эпидемии. О ней пишет не только украинская пресса, но также зарубежная. Издание "Sputnik Молдова" сообщило 8 июля нахождении украинскими пограничниками трупа неизвестного мужчины в горах около украинско-румынской границы.Румынская погранслужба сообщала, что границу с украинской стороны, чтобы избежать отправки на фронт, незаконно пересекли уже более 21000 украинцев в возрасте 18-60 лет. Численность беглых уклонистов непрерывно растёт. Большинство из них незаконно пересекают границу вплавь по реке Тиса или пешком в горной зоне, подвергая свою жизнь опасности. За последние три года 28 украинцев погибли по пути в Румынию, а румынские спасатели помогли 250 украинцам, заблудившимся в горной местности.На Украине давно действует своеобразная отрасль экономики, специализирующаяся на оказании различных услуг уклонистам. На каждом из них тысячи долларов зарабатывают коррумпированные военкомы, врачи, пограничники и сотрудники других силовых структур, а также изготовители фальшивых документов, торговцы командировочными документами, обыватели приграничных районов – знатоки троп в обход погранпереходов и бродов рек.Уклонисты периодически устанавливают замечательные рекорды. Так, 19-летний житель Львова в очередной раз попал в поле зрения пограничников при попытке нелегально пересечь границу с Венгрией. Он 13 раз пытался сбежать от насильственной мобилизации в Евросоюз, с которым у Украины подписано множество соглашений вроде "Восточного партнёрства", о безвизовом режиме и тому подобном.На практике граничащие с Украину страны ЕС пытаются противодействовать наплыву беженцев с Украины, а сама постсоветская республика всячески препятствует оттоку населения. За последние месяцы тысячи украинских граждан пытались нелегально пересечь границу с Румынией, Венгрией и Польшей. Зачастую это заканчивалось трагически.Правительство Украины пытается остановить отток в ЕС не только мужчин, но и женщин. На эту тему неоднократно высказывались многие украинские чиновники. В частности, Юлия Свириденко, которую многие во власти называют будущим премьер-министром.Озабоченность представителей официального Киева также вызывает массовый вывоз родителями своих 17-летних детей. На это давно обращают внимание не только обозреватели украинских СМИ, но и должностные лица. В частности, периодически о вывозе украинских детей накануне совершеннолетия периодически напоминает "образовательный омбудсмен" Надежда Лещик.Парламент Украины тем временем готовится рассмотреть законопроект, позволяющий мобилизовать людей старше 60 лет. Об этом 8 июля заявил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Роман Костенко."Это будет добровольная история, а контракт заключат на годичный срок с возможностью продления", - пояснил нардеп.В соцсетях эту новость отреагировали предсказуемо. Комментарии не всегда выдерживались в рамках нормативной лексики. Украинцы обоснованно заподозрили нынешнее руководство республики в стремлении сэкономить на выплатах пенсий и других социальных расходах.Численность потенциальных жертв насильственной мобилизации на Украине падает, констатировал 8 июля военный обозреватель Юрий Подоляка. Он проанализировал новую статистику по дезертирам в ВСУ за июнь. Она свидетельствует, что количество дезертиров (по официальной информации) составило 17082 человека. Цифра чуть меньше апрельских и майских показателей: январь — 18145 чел, февраль- 17809, март — 16349, апрель — 18331, май — 19956, июнь — 17082."Всего за 2025 год 107 672 человека дезертировали из рядов ВСУ, из них были возвращены в части всего 1807 человек (1,7%), - констатировал Подоляка. - Всего же за все время СВО 230 804 человека предпочли сбежать, а не погибать за шайку бандитов".По его данным, основная масса "бусифицированных" украинцев сбегает по дороге из учебного лагеря на фронт. Обозреватель также располагает сведениями о том, что ТЦК (военкоматам) всё труднее ловить людей.Сами украинские военкомы уже не стесняются и даже бравируют данным им в народе прозвищем "людоловы". На это стали обращать внимание украинские пропагандисты, озабоченные реноме ВСУ и первых лиц государства.Минобороны России давно отчиталось за выдворение украинских интервентов из Курской и Белгородской областей. В 2024 году украинская армия вторглась в эти российские регионы из соседней Сумской области. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а государства-члены НАТО поддержали интервенцию не только пропагандистски, но и оружием.Несмотря на выдворение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников из Курской и Белгородской областей, где всё ещё действует режим контртеррористической операции (КТО), официальный Киев заявляет о контроле за российскими территориями. Такие заявления периодически делает Владимир Зеленский и представители его ближайшего окружения.Сейчас такие заявления делает главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. При этом факты свидетельствуют о провале ВСУ закрепиться в приграничье.Сырский в очередном заявлении сообщил о "восстановлении позиций" в Курской и Белгородской областях России. Однако реальная ситуация на фронте выглядит совершенно иначе. В частности, в районе Тёткино и Глушково российские подразделения полностью зачистили территорию от просочившихся групп противника. Показательным стал эпизод у села Бессаловка, где украинская штурмовая группа была разгромлена и в панике сбежала.ВСУ несут большие потери и на других участках проведения специальной военной операций по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ в сводке от 8 июля констатировало успехи своих войсковых группировок в зоне СВО.В частности, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской области. Они нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоивановка, Новая Сечь, Кондратовка, Юнаковка, Садки и Варачино Сумской области.На Харьковском направлении группировкой "Север" нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малый Бурлук, Гатище и Волчанск Харьковской области. При этом ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника при этом составили свыше 205 военнослужащих, не считая складов и военной техники, в том числе производства США и ЕС.Подразделения российской войсковой "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и Нацгвардии Украины на территории ДНР. Противник при этом потерял более 190 военнослужащих, три склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы, три артиллерийских орудия, автомобили и бронетехнику.Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Они нанесли поражение украинским формированиям в ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 430 военнослужащих, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - констатировали в Минобороны РФ.Продолжили продвижение в глубину обороны противника подразделения российской группировки войск "Восток". Они нанесли поражение живой силе и технике двух мехбригад ВСУ и трех бригад теробороны в ДНР. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, танк, три боевые бронемашины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения российской войсковой группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Каменское, Новоданиловка Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. При этом было уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ, не считая вооружений и складов боеприпасов.Кроме того, российской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск было нанесено поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах. Средствами ПВО России сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 202 БПЛА самолетного типа.Ситуацию с заграничной военной помощью Киеву рассмотрел Михаил Павлив в публикации Поставки американского оружия Украине. Отправят кое-что, но многого не ждите

https://ukraina.ru/20250708/khozyain-slova-dal--mogu-i-zabrat-tramp--vozvraschaet-postavki-oruzhiya-ukraine-1064873813.html

https://ukraina.ru/20250708/vsu-minirovali-kurskuyu-oblast-zapreschennymi-ispanskimi-minami-glavnye-novosti-k-1310--1064865402.html

https://ukraina.ru/20250708/1064882494.html

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