https://ukraina.ru/20250708/postavki-amerikanskogo-oruzhiya-ukraine-otpravyat-koe-chto-no-mnogogo-ne-zhdite-1064866563.html

Поставки американского оружия Украине. Отправят кое-что, но многого не ждите

Поставки американского оружия Украине. Отправят кое-что, но многого не ждите - 08.07.2025 Украина.ру

Поставки американского оружия Украине. Отправят кое-что, но многого не ждите

Россия демонстрирует нарастающее превосходство в воздушной войне. В июне российские войска снова установили рекорд по числу запущенных дальнобойных дронов.

2025-07-08T13:15

2025-07-08T13:15

2025-07-08T13:52

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Речь идет про 5337 дронов (по украинским данным). Предыдущий рекорд был в марте — 4198 единиц. В мае россияне запустили 4003 беспилотника. Другие украинские источники пишут, что в июне было еще больше "Гераней" и их модификаций — 5438. Это почти на полторы тысячи больше, чем месяцем ранее. То есть, Россия за месяц нарастила интенсивность атак дальнобойными дронами на 35%.При этом по украинским же официальным данным процент сбитий тоже подрос, но незначительно. И, очевидно, что данные ВСУ о сбитых дронах нельзя считать объективными. Однако даже ориентируясь на эту статистику, можно сделать вывод, что поражений "Геранями" стало больше. В мае украинской ПВО сбить или отклонить не удалось 714 дронов, а в июне — уже 757. Уверен, что реальные цифры намного выше.Вообще, украинские военные и эксперты по дронам уже не первый месяц бьют тревогу и упрекают власть в том, что ПВО не готова к налётам такого масштаба. Ещё с весны специалисты отмечают, что "Герани" стали летать выше и быстрее. Это сильно снижает эффективность мобильных огневых групп, которые теперь просто не достреливают до трёхкилометровой высоты, на которой летит "Герань". По-прежнему их сбивают различные виды ЗРК, однако этот ресурс ограничен — учитывая, что в среднем за сутки летит порядка 180 дронов. Так никаких ракет не хватит. И это вызывает тревожные настроения в украинской экспертной среде. Даже у официальных лиц уже прорываются подобные нотки — глава Сил беспилотных систем "Мадьяр" предупредил, что и тысяча российских ударных БПЛА могут стать реальностью.Отдельно стоит сказать о характере атак российских дронов. Во-первых, они стали более концентрированными, что повышает вероятность прилета — особенно если БПЛА комбинируются с ракетами. В таких условиях за последнее время пробивается даже столичная ПВО, что видно по видео масштабных пожаров, которые не могли быть вызваны "падением обломков".При этом сохраняются и атаки небольшими группами "Гераней" — и, надо отметить, они периодически проводятся даже в светлое время суток, достигая своих целей. Характерные примеры — удары по ТЦК, которые, похоже, становятся одной из приоритетных целей для РФ. Такие удары демонстрируют, что российская армия способна при свете дня провести дроны через несколько областей и поразить объект, который не входит в зону усиленной защиты (украинская ПВО носит очаговый характер, прикрывая только отдельные объекты и города, например — Киев). При этом, о проблеме украинской ПВО с перехватом российских ракет говорено-переговорено. И о дефиците американских ракет PAC3 для Patriot, а также AIM 120 AMRAАM для комплексов NASAMS и украинских F-16.Но, с учетом всего вышеизложенного о росте количества и качества российских ударных дронов и изменения тактики их применения, вырисовываются также и критические проблемы украинской ПВО другими зенитными средствами ПВО. Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других в столице практически исчерпан, заявляет нардеп Украины Марьяна Безуглая. По ее словам, ремонты производятся преимущественно за счет все той же поставленной техники.Цитата: "Поломки могут быть несложными, но в рамках действующей системы нет простого цикла сопровождения, до сих пор не разработанного Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ. Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы. Зачастую просят у волонтеров транспорт, когда это мог бы легко обеспечить и город".Также она сообщила, что программное обеспечение, позволяющее автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, не принято на вооружение и используется "в серую".Еще цитата из Безуглой: "Полковники Генштаба, привыкшие "пилить" деньги на проведении опытно-конструкторских работ (ОКР) десятилетиями, блокируют любые инициативы извне, даже когда они доказали свою эффективность в боевых условиях".Давайте разберемся в масштабах проблемы о которой пишет депутат. На сегодняшний день у Украины есть 52 установки "Гепард". Точнее, правильно сказать, было поставлено 52. Сколько на сейчас эксплуатируется, доподлинно неизвестно. Но, понятно, что значительную часть они потеряли просто из-за износа и полного выхода из строя. Вряд ли сейчас в работе у них осталось больше 30-40 единиц. Идем дальше. О каких других системах "типа Гепард" пишет Марьяна Безуглая? Конечно же, о старых добрых советских "Шилках" и "Тунгусках". На 2022 год их у Украины было в штате 30-40 первых и 70+ вторых. За годы СВО с Россией, с учетом выхода из строя и поражения, а также передачи и покупки из других стран, думаю, где-то такое количество и сохраняется. Плюс не менее 400 ЗУ-23.И проблема этих систем скорее не боеприпасы. Их в Союзе произвели огромное количество когда-то. Проблема в комплектующих, а главное — в стволах. Кое-какое их производство есть в Польше и Болгарии. Понятное дело, что можно по миру напылесосить тоже какое-то количество. Но в целом, с радикальным ростом объемов и интенсивности российских атак ударными дронами, похоже, назревает такая же проблемная ситуация, как и с ракетными зенитными комплексами. И это не может не радовать. А, ну и да. Безуглая никакая не правдорубка. Это работа по формированию общественного мнения. Мол, ПВО наши изнашиваются, Запад почти не помогает, вот и прилеты растут по экспоненте. Что с этим намерены делать на Украине? Как планируют решать проблемы? Среди самых обсуждаемых сейчас идей противодействия — дроны-перехватчики, которые, как утверждает глава Минцифры Фёдоров, уже начали применять. Однако пока нет конкретной информации об их практической эффективности (сколько дронов ими было сбито).Вторая идея — сбивать "Герани" со спортивных самолётов. Камикадзе на Украине? По официальным заявлениям представителей ВСУ - Систему ПВО Украины усилят добровольческие формирования территориальных общин (ДФТО), которых посадят на гражданские самолёты, чтоб сбивать "шахеды" ("Герани"), заявил замначальника Главного управления государственной авиации Сергей Якубенко. Все члены ДФТО будут получать боевое вознаграждение как участники боевых действий. Подготовкой экипажей самолётов займутся Воздушные силы. Для выполнения задач участниками ДФТО задействуют гражданские самолеты, которые будут зарегистрированы во временном реестре экспериментальных воздушных судов и переоборудованы для выполнения боевых задач. Группы ДФТО дополнят мобильные огневые группы, истребители и вертолеты. Их будут привлекать в пределах не только региона базирования, но и по всей стране.Я прямо вижу эти бипланы а-ля Первая мировая и украинских грэчкосиив высунувшихся из кабины с калашами наперевес, гоняющихся за российскими БПЛА. Отчаяние выглядит именно так. Напомню, что и концепция камикадзе родилась у японцев под занавес войны, когда соревнование во всех видах оружия они уже проиграли. К слову, эффективность всех этих налетов авиасамураев в стратегическом плане была близка к нулевой. Хотя они и вывели из строя и потопили много американских военных кораблей. Но от них почти не страдали основные военно-морские силы США.Как будет и с этой придумкой Киева. Во-первых, эффективность этих москитных истребителей вызывает большие сомнения, а во-вторых, украинские специалисты уже опасаются, что эти самолёты в темноте будет сложно отличить от "Гераней", и они могут пасть от "дружественного огня" собственных мобильных огневых групп.Ну и для завершения, упреждая вопросы и возражения касательно того, что, мол ситуация меняется и США не бросят Украину, давайте я объясню по поводу возобновления поставок Соединенными Штатами вооружений Украине. И, соответственно, решат ли они проблемы Украины в части ПВО?Вот полная цитата заявления Министерства обороны США:"По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет на Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением насилия. Наша система оценки поставок вооружений по всему миру для президента остаётся в силе и является неотъемлемой частью нашей оборонной стратегии "Америка прежде всего"", - говорится в сообщении минобороны США.Перевожу с дипломатического на человеческий: Мы (США) отправим вам кое-что, но многого не ждите.И, тут ведь стоит заметить, что совершенно точно это некое возобновление ограниченных поставок не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше. И точно не решит проблемы назревающего коллапса украинской ПВО. Объемы необходимых Украине ракет ограничены, и после "12-и дневной войны" находятся на минимальных показателях. Именно об этом, практически прямым текстом, говорится в сообщении Пентагона.Что до других, не ракетных зенитных систем, то стоит отметить, что их эффективность и так сильно упала из-за изменения характеристик российских дронов и тактики их применения. А к тому же, если не считать совсем уж древних образцов, возможность новых их поставок на Украину сильно ограничена исчерпанием армейских запасов по всему миру. Да, собственно, если не счистить ПЗРК Stinger и небольшого количества ракет класса "земля-воздух" американцы ничего такого и не поставляли Украине. И тем боле сейчас не будут метаться по миру в поисках "Тунгусок" и "Шилок", оставляя право на это сомнительное занятие европейцам.Что до самого факта данного заявления Пентагона, так это лишь отработка "обязательной программы" по коррекции информационного поля, в котором благодаря глобалистским медиа вопрос военных поставок Украине стал триггерным для внутриполитической повестки администрации Трампа. Собственно и сам Донни отвечает на вопросы о возобновления поставок размыто и не конкретно. Так что, на месте Киева я бы не обнадеживался.О том, какие планы относительно российско-украинской войны есть у НАТО - в статье Михаила Павлива "Секретный план НАТО для Украины"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, украина, сша, россия, марьяна безуглая, дональд трамп, вооруженные силы украины, пентагон, пво