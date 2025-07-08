https://ukraina.ru/20250708/rossiyskie-rabotodateli-ne-ponimayut-vazhnost-trudoustroystva-veteranov-svo-novosti-k-1840-1064893367.html

Российские работодатели не понимают важность трудоустройства ветеранов СВО. Новости к 18.40

Российские работодатели не понимают важность трудоустройства ветеранов СВО. Новости к 18.40 - 08.07.2025 Украина.ру

Российские работодатели не понимают важность трудоустройства ветеранов СВО. Новости к 18.40

Не все российские работодатели проявляют сознательность в найме работников, как и не все торговые партнёры США готовы к пошлинным инновациям Дональда Трампа. Об этом сообщает тг канал Украина.ру

2025-07-08T18:39

2025-07-08T18:39

2025-07-08T18:39

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🟦 Йельский университет признан нежелательной организацией на территории России — об этом сообщает Генпрокуратура;🟦Значительная часть работодателей в России не понимает важность трудоустройства ветеранов СВО, это нужно изменить — об этом заявил секретарь Госсовета Алексей Дюмин;🟦 Дональд Трамп заявил, что США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах в ближайшее время;Актуальное интервью на на тему внешней политики США: Алексей Черняев: Трамп не смог занять принципиальную позицию по Украине, поэтому оказался в ловушке Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру

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2025

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, алексей дюмин, генпрокуратура, сво, ветераны, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, международные отношения, международная политика