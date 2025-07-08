Российские работодатели не понимают важность трудоустройства ветеранов СВО. Новости к 18.40 - 08.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250708/rossiyskie-rabotodateli-ne-ponimayut-vazhnost-trudoustroystva-veteranov-svo-novosti-k-1840-1064893367.html
Российские работодатели не понимают важность трудоустройства ветеранов СВО. Новости к 18.40
Российские работодатели не понимают важность трудоустройства ветеранов СВО. Новости к 18.40 - 08.07.2025 Украина.ру
Российские работодатели не понимают важность трудоустройства ветеранов СВО. Новости к 18.40
Не все российские работодатели проявляют сознательность в найме работников, как и не все торговые партнёры США готовы к пошлинным инновациям Дональда Трампа. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
2025-07-08T18:39
2025-07-08T18:39
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
алексей дюмин
генпрокуратура
сво
ветераны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064825550_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_77457ea6d75ab171c4bd85cb751861b0.jpg
🟦 Йельский университет признан нежелательной организацией на территории России — об этом сообщает Генпрокуратура;🟦Значительная часть работодателей в России не понимает важность трудоустройства ветеранов СВО, это нужно изменить — об этом заявил секретарь Госсовета Алексей Дюмин;🟦 Дональд Трамп заявил, что США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах в ближайшее время;Актуальное интервью на на тему внешней политики США: Алексей Черняев: Трамп не смог занять принципиальную позицию по Украине, поэтому оказался в ловушке Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064825550_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_1c62bfd28a04733ba814482467056b31.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, алексей дюмин, генпрокуратура, сво, ветераны, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, международные отношения, международная политика
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Алексей Дюмин, генпрокуратура, СВО, ветераны, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, международные отношения, Международная политика

Российские работодатели не понимают важность трудоустройства ветеранов СВО. Новости к 18.40

18:39 08.07.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Не все российские работодатели проявляют сознательность в найме работников, как и не все торговые партнёры США готовы к пошлинным инновациям Дональда Трампа. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
🟦 Йельский университет признан нежелательной организацией на территории России — об этом сообщает Генпрокуратура;
🟦Значительная часть работодателей в России не понимает важность трудоустройства ветеранов СВО, это нужно изменить — об этом заявил секретарь Госсовета Алексей Дюмин;
🟦 Дональд Трамп заявил, что США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах в ближайшее время;
Актуальное интервью на на тему внешней политики США: Алексей Черняев: Трамп не смог занять принципиальную позицию по Украине, поэтому оказался в ловушке
Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля
Следите за новостями на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлексей ДюмингенпрокуратураСВОветеранысоциальная политикасоциальное государствосоциальная справедливостьмеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04Глава харьковской полиции заявил об обязанности участвовать в "бусификации"
20:00Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино 1:30
19:44Европейцы никогда не покинут Украину - Макрон
19:31Украинские пропагандистсты обиделись на 16-летнего участника теннисного турнира в Уимблдоне
19:21В Хмельницком мужчина при попытке его "бусифицировать" ранил военкома и полицейского
19:12Украинских солдат кормят гнильем
19:04В Черкасской области украинская пенсионерка посмотрела новости, после чего прыгнула в колодец
19:01Житель Севастополя приговорен к 17 годам колонии за передачу Украине местоположения ПВО и других данных
18:39Российские работодатели не понимают важность трудоустройства ветеранов СВО. Новости к 18.40
18:30Мобилизация на Украине продолжалась, продолжается и будет продолжаться - спикер ВСУ
18:25Украинцы празднуют уничтожение "Геранями" ТЦК в соцсетях и просят ВС РФ не останавливаться: видео
18:17Алексей Черняев: Трамп не смог занять принципиальную позицию по Украине, поэтому оказался в ловушке
18:16Как сдерживать Россию, пока мобилизуется Европа, и будет ли бунт на Украине — Ищенко
18:07Оружие в обмен на увольнение одного чиновника: каковы причины возобновления военной помощи США Украине
17:58Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля
17:58Позывной "Север" рассказал, почему подчиненные считают его своим папой и мамой
17:46Президент Путин в День семьи, любви и верности исполнил желание Дианы Дооновой
17:42"Свинья №3" Дональда Трампа. Как забрать Украину у Америки навсегда
17:22"Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА 1:24
17:06Украинцев, верящих в светлое будущее страны, стало вдвое меньше за 3 года войны, которую ведет Зеленский
Лента новостейМолния