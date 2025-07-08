https://ukraina.ru/20250708/rossiyskie-rabotodateli-ne-ponimayut-vazhnost-trudoustroystva-veteranov-svo-novosti-k-1840-1064893367.html
Российские работодатели не понимают важность трудоустройства ветеранов СВО. Новости к 18.40
Российские работодатели не понимают важность трудоустройства ветеранов СВО. Новости к 18.40 - 08.07.2025 Украина.ру
Российские работодатели не понимают важность трудоустройства ветеранов СВО. Новости к 18.40
Не все российские работодатели проявляют сознательность в найме работников, как и не все торговые партнёры США готовы к пошлинным инновациям Дональда Трампа. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
2025-07-08T18:39
2025-07-08T18:39
2025-07-08T18:39
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🟦 Йельский университет признан нежелательной организацией на территории России — об этом сообщает Генпрокуратура;🟦Значительная часть работодателей в России не понимает важность трудоустройства ветеранов СВО, это нужно изменить — об этом заявил секретарь Госсовета Алексей Дюмин;🟦 Дональд Трамп заявил, что США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах в ближайшее время;Актуальное интервью на на тему внешней политики США: Алексей Черняев: Трамп не смог занять принципиальную позицию по Украине, поэтому оказался в ловушке Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, алексей дюмин, генпрокуратура, сво, ветераны, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, международные отношения, международная политика
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Алексей Дюмин, генпрокуратура, СВО, ветераны, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, международные отношения, Международная политика
Российские работодатели не понимают важность трудоустройства ветеранов СВО. Новости к 18.40
Не все российские работодатели проявляют сознательность в найме работников, как и не все торговые партнёры США готовы к пошлинным инновациям Дональда Трампа. Об этом сообщает тг канал Украина.ру