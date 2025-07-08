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Алексей Черняев: Трамп не смог занять принципиальную позицию по Украине, поэтому оказался в ловушке

Алексей Черняев: Трамп не смог занять принципиальную позицию по Украине, поэтому оказался в ловушке - 08.07.2025 Украина.ру

Алексей Черняев: Трамп не смог занять принципиальную позицию по Украине, поэтому оказался в ловушке

В политический и аппаратной среде, которая поддерживает Трампа, возникли группы, считающие необходимым заканчивать поддержку Украины. Та же кампания против Ирана не была доведена до конца, потому что США не могли предоставить Израилю достаточное количество ракет для систем ПВО. В значительной степени эти ракеты оказались на Украине.

2025-07-08T18:17

2025-07-08T18:17

2025-07-08T18:20

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев.- Алексей, президент США распорядился возобновить поставки "оборонительного" оружия на Украину. Означает ли это, что администрация Трампа намерена продолжить политику команды Байдена, которого сам Трамп называл виновником украинского конфликта?- Инициатива о приостановке поставок вооружений на Украину принадлежит главе Пентагона Питу Хегсету, которая не была согласована с самим Трампом. Хегсет и главный политический аналитик Пентагона Колби пролоббировали решение о приостановке поставок оружия на Украину, чтобы перенаправить его на другие направления. В том числе, для Израиля, конфликт которого с Ираном далеко не исчерпан. В этом году мы увидим новую серию обмена бомбовыми и ракетными ударами.Трамп же все время находится в ловушке. С одной стороны, он заявляет о своем желании мира, с другой – он не может принять, что этот мир будет связан с поражением Украины. Поэтому все время принимаются такие двусмысленные решения. Трамп мечется из одной стороны в другую. Если бы он принципиально занимал одну позицию, то выглядел бы сильнее, чем сейчас. В то же время, обещание возобновить поставки на Украину не предполагает их серьёзного наращивания.Речь идет о каком-то количестве ракет ПВО, это принципиально погоду не меняет. Если же идея состоит в том, чтобы послать России сигнал о том, что Трамп недоволен, то для России это слабый сигнал.- Одобрить решение о новом пакете военной помощи Украине должен Конгресс США. Идет ли речь сейчас о поставках оружия из тех пакетов, которые были приняты еще при Байдене? Или Трамп принимает такое решение лично? Кажется, у президента США такое право есть.- Скорее, он имеет в виду поставки из уже утвержденных пакетов. По поводу принятия нового пакета помощи Конгрессом ничего не слышно. По разным оценкам, к осени должны закончиться поставки из пакетов, выделенных еще при Байдене.Есть и определенные догадки насчет того, что идут нелегальные поставки оружия, снятого с баланса действующих частей американской армии. Это черный канал поставок, где без огласки у американской армии изымается оружие и отправляется на Украину.Думаю, руководство России обладает более полной информацией об объемах этих поступлений. Ответом будут прежде всего более интенсивные удары с воздуха по Украине с целью нивелировать поставки военной помощи.- Насколько решение Трампа осложнит перезапуск отношений между Россией и США, о котором много говорилось в последнее время?- Безусловно, осложнит, потому что с российской точки зрения Трамп никак не может занять принципиальной позиции по украинскому вопросу и пытается предлагать компромиссы, совершенно не выгодные для России.Хотя я бы не преувеличивал значение этого решения Трампа. Гораздо более острым кризисом были, например, украинские удары по российской стратегической авиации 1 июня.- Энн Эпплбаум - жена Радека Сикорского, министра иностранных дел Польши признала образование нового дипстейта в Вашингтоне - с антиукраинским консенсусом. Видите ли вы признаки такого процесса в США?- Да, но это слабо зависит от самого Трампа. США скованы из-за ситуации на Украине. Именно из-за необходимости помогать Украине Америка не может в полной мере развертывать действия против Ирана. США вынуждены придерживаться сдержанной линии в отношении Китая. Хотя главной идеей трампистов была конкуренция с Китаем. То есть Украина сильно тормозит любые действия американцев на более интересных для них направлениях.В политический и аппаратной среде, которая поддерживает Трампа, возникли группы, считающие необходимым заканчивать поддержку Украины. Та же кампания против Ирана не была доведена до конца отчасти, потому что США не могли предоставить Израилю достаточное количество ракет для систем ПВО. В значительной степени эти ракеты оказались на Украине.- Есть мнение, что удары по Ирану, предпринятые ВВС США, были в том числе и сигналом России, относительно того, что американская администрация способна к решительным мерам. Согласитесь ли вы с такой оценкой?- Отчасти, да, но все-таки это глубоко второстепенный аспект. Удары по Ирану показали, прежде всего, то, что израильское лобби по-прежнему имеет огромное влияние на политику Белого дома.- Какую политику в отношении Украины будет проводить партия, которую пытается организовать Илон Маск?- Она будет выступать за сворачивание поддержки Украины. С точки зрения этих людей, конфликт на Украине невозможно выиграть. Поэтому исходя из бизнес-мышления американцев это надо сворачивать.Об интенсивности ударов Поставки американского оружия Украине. Отправят кое-что, но многого не ждите

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интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, пит хегсет, пентагон