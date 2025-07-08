"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА - 08.07.2025 Украина.ру
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"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА
"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА - 08.07.2025 Украина.ру
"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА
"Это полностью российский симулятор, который позволяет создать имитацию боевого вылета с разными условиями, вплоть до рельефа местности, времени суток, погодных условий, ветра и так далее", - поделилась с нашим изданием "Малыха"
2025-07-08T10:00
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сво
вс рф
дроны
в десятку
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой модели "Гром-10"
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют в процессе обучения операторов БПЛА
"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют в процессе обучения операторов БПЛА
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сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА
"Это полностью российский симулятор, который позволяет создать имитацию боевого вылета с разными условиями, вплоть до рельефа местности, времени суток, погодных условий, ветра и так далее", - поделилась с нашим изданием "Малыха"
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"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА

10:00 08.07.2025
 
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"Это полностью российский симулятор, который позволяет создать имитацию боевого вылета с разными условиями, вплоть до рельефа местности, времени суток, погодных условий, ветра и так далее", - поделилась с нашим изданием "Малыха"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой модели "Гром-10"
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