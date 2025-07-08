https://ukraina.ru/20250708/malykha-rasskazala-pro-rossiyskiy-simulyator-kvadrosim-kotoryy-ispolzuyut-dlya-obucheniya-operatorov-1064811637.html

"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА

"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА - 08.07.2025 Украина.ру

"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА

"Это полностью российский симулятор, который позволяет создать имитацию боевого вылета с разными условиями, вплоть до рельефа местности, времени суток, погодных условий, ветра и так далее", - поделилась с нашим изданием "Малыха"

2025-07-08T10:00

2025-07-08T10:00

2025-07-08T10:00

сво

вс рф

дроны

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой модели "Гром-10"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют в процессе обучения операторов БПЛА "Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют в процессе обучения операторов БПЛА 2025-07-08T10:00 true PT1M09S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео