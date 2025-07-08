https://ukraina.ru/20250708/malykha-rasskazala-pro-rossiyskiy-simulyator-kvadrosim-kotoryy-ispolzuyut-dlya-obucheniya-operatorov-1064811637.html
"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА
"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА - 08.07.2025 Украина.ру
"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА
"Это полностью российский симулятор, который позволяет создать имитацию боевого вылета с разными условиями, вплоть до рельефа местности, времени суток, погодных условий, ветра и так далее", - поделилась с нашим изданием "Малыха"
2025-07-08T10:00
2025-07-08T10:00
2025-07-08T10:00
сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой модели "Гром-10"
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064811495_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b881e5cce86d942d1d92c20230e2573d.jpg
"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют в процессе обучения операторов БПЛА
"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют в процессе обучения операторов БПЛА
2025-07-08T10:00
true
PT1M09S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА
"Это полностью российский симулятор, который позволяет создать имитацию боевого вылета с разными условиями, вплоть до рельефа местности, времени суток, погодных условий, ветра и так далее", - поделилась с нашим изданием "Малыха"
2025-07-08T10:00
true
PT1M09S
"Малыха" рассказала про российский симулятор "Квадросим", который используют для обучения операторов БПЛА
"Это полностью российский симулятор, который позволяет создать имитацию боевого вылета с разными условиями, вплоть до рельефа местности, времени суток, погодных условий, ветра и так далее", - поделилась с нашим изданием "Малыха"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.