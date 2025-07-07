Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10" - 07.07.2025 Украина.ру
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Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10"
Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10" - 07.07.2025 Украина.ру
Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10"
"Мы отправляли "Гром-10" на передовую в Херсонскую область, они прислали подтверждение, что сожгли турецкий бронетранспортёр Kirpi", - поделились с нашим изданием инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром"
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сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
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Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Макар" и "Гром" рассказали о новой разработке "Гром-10"
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452
60
сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10"
"Мы отправляли "Гром-10" на передовую в Херсонскую область, они прислали подтверждение, что сожгли турецкий бронетранспортёр Kirpi", - поделились с нашим изданием инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром"
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Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10"

10:00 07.07.2025
 
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"Мы отправляли "Гром-10" на передовую в Херсонскую область, они прислали подтверждение, что сожгли турецкий бронетранспортёр Kirpi", - поделились с нашим изданием инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic
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