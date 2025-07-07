https://ukraina.ru/20250707/razrabotchiki-dronov-rasskazali-o-novoy-modeli-grom-10--1064697145.html
Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10"
Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10" - 07.07.2025 Украина.ру
Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10"
"Мы отправляли "Гром-10" на передовую в Херсонскую область, они прислали подтверждение, что сожгли турецкий бронетранспортёр Kirpi", - поделились с нашим изданием инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром"
2025-07-07T10:00
2025-07-07T10:00
2025-07-07T10:00
сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064696946_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_582a19390602135adbcffde5351804e9.jpg
"Макар" и "Гром" рассказали о новой разработке "Гром-10"
"Макар" и "Гром" рассказали о новой разработке "Гром-10"
2025-07-07T10:00
true
PT1M31S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10"
"Мы отправляли "Гром-10" на передовую в Херсонскую область, они прислали подтверждение, что сожгли турецкий бронетранспортёр Kirpi", - поделились с нашим изданием инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром"
2025-07-07T10:00
true
PT1M31S
Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10"
"Мы отправляли "Гром-10" на передовую в Херсонскую область, они прислали подтверждение, что сожгли турецкий бронетранспортёр Kirpi", - поделились с нашим изданием инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.