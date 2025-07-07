https://ukraina.ru/20250707/razrabotchiki-dronov-rasskazali-o-novoy-modeli-grom-10--1064697145.html

Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10"

Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10" - 07.07.2025 Украина.ру

Разработчики дронов рассказали о новой модели "Гром-10"

"Мы отправляли "Гром-10" на передовую в Херсонскую область, они прислали подтверждение, что сожгли турецкий бронетранспортёр Kirpi", - поделились с нашим изданием инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром"

2025-07-07T10:00

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сво

вс рф

дроны

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Макар" и "Гром" рассказали о новой разработке "Гром-10" "Макар" и "Гром" рассказали о новой разработке "Гром-10" 2025-07-07T10:00 true PT1M31S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео