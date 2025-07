https://ukraina.ru/20250707/belyy-dom-protiv-sekret-dolgoletiya-budanova-na-postu-nachalnika-gur-okazalsya-prost-1064824120.html

Белый дом против. Секрет долголетия Буданова* на посту начальника ГУР оказался прост

Положение Украины усложняется, а вместе с этим все более туманными становятся и перспективы этой страны. Западные СМИ уже не могут не замечать очевидное – неудачи на поле боя вкупе с нарастающим хаосом в госуправлении способны отправить киевский режим в нокаут

Дело не только в проблемах на фронтеНа этот раз очередным информационным залпом по Зеленскому и его команде отработал журнал The Economist. Статья начинается заупокойной констатацией тяжелой для ВСУ ситуации на линии соприкосновения: проседание обороны в Сумской области, продвижение ВС РФ в Донбассе, практически ежедневные массовые налеты БПЛА в глубоком тылу.На это наложилась новость о приостановке части американской военной помощи, которая позволяла до настоящего момента Украине держаться на плаву. Но это не единственные серьезные проблемы, с которыми столкнулся в последнее время Киев.Журналисты отмечают три недавних события, которые свидетельствуют о нарастающем кризисе: история с уголовным делом против вице-премьера Алексея Чернышова, ожидаемая отставка главы правительства Дениса Шмыгаля, а также попытки сместить начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.Три признака кризисаЧернышов – самый высокопоставленный украинский госдеятель за последние годы, у которого в перспективе маячит реальный тюремный срок.Дело против него продвигает Национальное антикоррупционное бюро страны, оно касается работы политика на посту министра развития общин и территорий и махинаций с квартирами на 1 млрд грн ущерба.Нюанс с ситуацией с Чернышовым в том, что он еще недавно котировался как один из вероятных кандидатов на должность премьера. Теперь же карьерный взлет политика под большим вопросом.Тем временем в стране усилились слухи о скорой замене главы Кабмина. На место Шмыгаля рассматривается первый вице-премьер Юлия Свириденко.Не исключены кадровые перестановки и в ГУР, где изо всех сил за свою должность цепляется Буданов.Неизбранный премьерВсе эти эпизоды The Economist связывает с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. В западных медиа не в первые обращают внимание на ту роль, которую этот серый кардинал играет при Владимире Зеленском, однако на этот раз тон статьи британского журнала алармистский донельзя."Выдающаяся роль Ермака в правительстве давно стала поводом для слухов и домыслов. Со своим гренадерским ростом в 1 метр 85 сантиметров и мощной фигурой, он стал еще больше довлеть над своим окружением во время конфликта, словно поглощая съежившихся соперников", - проводят журналисты аналогию между внешностью главы ОП и стилем его закулисной политики.Издание называет его "неизбранным главой" украинского правительства.Отмечается, что есть и обратное мнение, которое укрепилось после публикации Politico, в которой описывалась усталость обеих американских партий от Ермака. В США, в частности, были недовольны участием в переговорах с Вашингтоном главы Офиса президента, который позволял себе читать своим высокопоставленным собеседникам нотации.Несмотря на это, пишет The Economist, истории с Чернышовым, Шмыгалем и Будановым показывают, что внутри страны Ермак силен как никогда.Непотопляемый БудановДоказательств того, что дело на вице-премьера "шьют" по заказу Ермака, нет, сообщает журнал, однако по словам анонимных украинских чиновников, именно глава ОП дал этому делу ход, заморозив другие расследования.Причина атаки на Чернышова – его неуместная активность на переговорном треке с Вашингтоном, Ермак решил, что вице-премьер хочет вести диалог с США в обход него. Тогда же было принято решение по замене "непритязательного и послушного администратора" Шмыгаля на Свириденко, поэтому падение Чернышова оказалось как нельзя кстати.Известно, что Ермак пытается расставить на ключевых позициях в госаппарате своих протеже, одним из которых и является Свириденко. Это назначение ранее блокировал Зеленский, но теперь, судя по всему, глава Офиса президента решил, что имеет достаточно влияния, чтобы пролоббировать нужное решение.Сложнее дело обстоит с заменой Буданова, о чем давно мечтает Ермак. The Economist утверждает, что в отношении начальника ГУР идет дискуссия, близкие к ОП чиновники настаивают, что Буданов – "сумасбродный революционер", строящий собственную политическую машину, другие же называют его гением.Пока Буданову удается отбиваться от попыток отправить его в отставку."Своеобразным сочетанием принуждения и хитрости генерал Буданов добился очередной отсрочки собственной "казни". Насколько известно журналу The Economist, делу могли помочь неоднократные предупреждения Белого дома не увольнять его — по крайней мере на данный момент", - сказано в статье.Неэффективная и опасная вертикальСколь бы не велика была роль Ермака, конечное решение пока по-прежнему остается за Зеленским, констатирует издание."Складывается ощущение, что Ермак не владеет властью напрямую, а черпает ее из странной взаимозависимости с президентом, раскрыть природу которой не может ни один источник. Подчас упрямый помощник просто выступает лишь как доверенное лицо не менее упрямого Зеленского", - говорится в материале.Журналисты признают, что за годы боевых действий было бы странно предполагать, что управление на Украине будет децентрализовываться, естественно, все совсем наоборот, однако нынешнее положение дел несет в себе и риски."Острота положения страны — стратегическая ситуация ухудшается с каждым днем — делает неэффективную вертикаль власти крайне опасной", - сказано в материале.Опасность для Украины заключается в том, что при нынешнем положении дел страна рискует столкнуться с глубоким политическим кризисом, пишет журнал."Крепнет беспокойство, что страна сползает в авторитаризм", - резюмируют авторы.Кому выгодноПосле разгромной для Ермака публикации The Economist на Украине гадают, кто "заказал" эту статью и какую глобальную смену вех она предваряет.Больших версии две. Первая – Ермаком недовольны на Западе, а именно в США, поэтому оттуда просигнализировали таким образом о своем желании отстранить главу ОП от рычагов управления.Вторая – критика Ермака в данном случае является "отголоском внутриукраинской политической борьбы", как это назвало местное издание "Страна.ua". Журналисты выделяют три условные группы внутри Украины, которые работают против Ермака.В связке с Будановым, полагает издание, может действовать глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, которому также пока удается сохранять позиции, несмотря на нажим главы Офиса президента.Следующая конкурирующая группа – это Петр Порошенко** и его сторонники. Экс-президент ходит под санкциями и балансирует на грани уголовного преследования, поэтому уход Ермака помог бы ему переключить внимание властей с собственной персоны на внутренние разборки.И, наконец, третья сила, которая заинтересована в отставке главы ОП – это связанные с Демпартией США структуры, влияние которых на украинские дела сохраняется, несмотря на приход в Белый дом Дональда Трампа. Они заинтересованы в контроле над определенными органами власти на Украине и ее отраслями экономики, поэтому заинтересованы в ослаблении позиций Ермака и Зеленского.По мнению "Страна.ua", многое будет понятно после того, как свою позицию по дальнейшим действиям на украинском направлении проявит Трамп, который высказывает недовольство ходом переговорного процесса по урегулированию конфликта.*Включен в перечень террористов и экстремистов**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистовПодробнее о подоплеке возможного увольнения Буданова - в материале издания Украина.ру Почему Зеленский решил убрать Буданова и как это связано с назначением нового посла США на Украине.

Павел Котов

