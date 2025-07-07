https://ukraina.ru/20250707/pavel-svyatenkov-voyna-rossii-i-evropy-mozhet-zakonchitsya-vstrechey-soyuznikov-na-elbe-a-to-i-na-temze-1064834396.html

Павел Святенков: Война России и Европы может закончиться встречей союзников на Эльбе, а то и на Темзе

Павел Святенков: Война России и Европы может закончиться встречей союзников на Эльбе, а то и на Темзе - 07.07.2025 Украина.ру

Павел Святенков: Война России и Европы может закончиться встречей союзников на Эльбе, а то и на Темзе

В условиях назревающей Третьей мировой войны Трамп исходит из национальных интересов США. Если Россия будет брать Берлин или Париж, как при Александре I, то американцы помогут, будут нашими верными союзниками. Будет новая встреча на Эльбе, или на Сене. А кто знает, может быть, и встреча на Темзе. Это шутка, но в ней есть доля истины.

2025-07-07T19:30

2025-07-07T19:30

2025-07-07T19:30

интервью

сша

россия

индия

дональд трамп

илон маск

джей ди вэнс

демократическая партия

сенат

республиканская партия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Павел Святенков.Американский миллиардер Илон Маск объявил 5 июля о создании новой партии, которая призвана, по его словам, разрушить нынешнюю американскую политическую систему. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Маск "съехал с катушек".- Павел Вячеславович, на какой политической платформе будет стоять партия Маска, сможет ли она перехватить часть MAGA-электората у Трампа?- Здесь можно выделить несколько тезисов. Во-первых, американская политическая система построена на господстве двух партий – республиканской и Демократической. Очень сложно третьим партиям в Америке стать реальными факторами политики. Эти партии не представлены на уровне Конгресса и в парламентах штатов. Единственная крупная партия — это Прогрессивная партия Вермонта, которая представлена на региональному уровне. Выходцем из нее является сенатор-левак Берни Сандрес. Но он входит во фракцию Демпартии в Сенате. И он же баллотировался в президенты дважды от Демократической партии. То есть формально он прогрессист, но на общефедеральном уровне аффилирован с Демпартией.Опыт третьих партий в США показывает, что они могут на короткий момент стать яркой вспышкой в политике. Комментаторы говорят, что то, что делает Маск это его момент Росса Перо. Напомню, что экстравагантный миллионер Росс Перо в 1992 году баллотировался в президенты США, даже лидировал по опросам, но в итоге занял третье место. Но благодаря его участию в выборах Джордж Буш-старший потерпел поражение и в Белый дом въехал демократ Билл Клинтон.То есть партия "Америка", если Маск ее создаст, не сможет играть самостоятельную роль, но сможет играть роль спойлера. То есть оттягивать голоса избирателей Республиканской партии. Маск об этом и говорит. Он намерен сосредоточиться на нескольких округах по выборам в Конгресс. Для республиканцев это будет означать угрозу откола части избирателей и победу в этих округах Демократической партии.В США действует однотуровая мажоритарная система: кто пришел к финишу первым, тот и победил, независимо от количества собранных голосов. Поэтому несколько процентов голосов, которые Маск сможет откусить от республиканцев, приведут к поражению партии слона в этих округах и приходу в Конгресс демократического большинства. Как в палате представителей, так и в Сенате. Это будет ударом не только по Трампу, потому что демократическое большинство омрачит вторую половину его президентского срока, но и по вице-президенту Вэнсу, который рассматривается как наследник Трампа, как самый вероятный кандидат в президенты в 2028 году.Он взял на себя организацию выборов 2026 года в Конгресс. Он является финансовым председателем республиканского национального комитета, то есть одним из высших руководителей Республиканской партии. При его назначении ставилась задача расширения республиканского большинства в Конгрессе.Маск способен торпедировать эти надежды в ряде ключевых округов. Поражение Вэнса будет подрывом его шансов на 2028 год. Сейчас Трампу и Вэнсу придется действовать двумя путями. Либо договариваться с Маском, чтобы он умерил свои амбиции. Либо действовать против него жестоко. Против иностранных государств он вводит тарифы. В отношении Маска он может разорвать контракты с государством, от которых зависит бизнес Маска, или попытаться выслать Маска в Южную Африку.И Вэнсу, и Маску, и Трампу придётся искать взаимоприемлемые договорённости. Фракционная война на истребление способна очень сильно подорвать шансы республиканцев на победу в 2026 году и в 2028-м. Трампу, хотя он и уходящий президент, не выгодно, чтобы в Белый дом пришел демократ, который может отменить все его нынешние реформы, но и по-новому возбудить уголовные дела против Трампа.Ему нужно, чтобы в кресле президента сидел надежный преемник, а не демократ. Все будет зависеть от того, насколько стороны склонны к компромиссу. И насколько у Маска есть внутриаппаратная поддержка среди администрации США, потому что удар по Вэнсу выгоден другим неформальным кандидатам от Республиканской партии на выборах в 2028 году. Например, в качестве фаворита рассматривался госсекретарь Рубио.Но Маску выгодно быть частью истеблишмента республиканской партии. Правление Трампа однажды закончится, но республиканцы в том или ином виде останутся у власти или станут влиятельной оппозицией. Маску будут нужны позиции среди этой партии, потому что вряд ли демократы простят ему роль в приходе Трампа к власти, в сокращении вашингтонской бюрократии в массе своей продемократической. То есть Маску будет тут сложно реабилитироваться.Поэтому речь будет идти о том, чтобы вернуть Маска в республиканское "политбюро", кухонный кабинет Трампа.- Тем временем Энн Эпплбаум - жена Радека Сикорского, министра иностранных дел Польши признала образование нового дипстейта в Вашингтоне - с антиукраинским консенсусом. Связано ли это с попытками республиканцев уволить посла Украины в США Оксану Маркарову?- Прямой связи нет. Трамп придерживается жестко проамериканских интересов. Эта позиция, правда, включает поддержку Израиля, но это часть идеологии американских консерваторов.Трамп видит, что в Европе назревает конфликт, так как уже ряд европейских политиков сделали заявление, что Россия непременно через пять лет нападет на Европейский Союз, и надо быть готовыми к противостоянию с Россией.В условиях собравшихся туч и назревающей Третьей мировой войны Трамп исходит из национальных интересов США. А национальные интересы США, что в Первую, что во Вторую мировую войну, заключались в том, чтобы прийти к шапочному разбору и оказаться в числе победителей, не неся больших расходов. И как в финансовом смысле, так и в смысле человеческих ресурсов.Поэтому условно антиукраинский курс американской администрации может быть вызван этими обстоятельствами.Но может быть вызван и тем, что далеко не все закончено на иранском направлении. То есть ракеты и противоракетные комплексы могут понадобиться для защиты Израиля, если бомбардировки Ирана продолжатся. А все говорит именно об этом. Лидеру Ирана Хоменеи уже за 80. Каким будет Иран при новом руководителе, сумеет ли режим аятолл устоять? Это вопросы, для решения которых нужны горы оружия.Поэтому пусть европейцы занимаются защитой Украины, если им так хочется, а США займутся защитой Израиля. Предлог очень удобный.Так что Америка заинтересована сократить свое присутствие в Европе, сделать его более дешевым. Если же европейцы хотят конфликта с Россией, то США с удовольствием присоединятся к победителю. Если вдруг Россия будет брать Берлин или Париж, как при Александре I, то американцы помогут, будут нашими верными союзниками. Будет новая встреча на Эльбе, или на Сене. А кто знает, может быть, и встреча на Темзе.- Они помогут нам своим неучастием в европейских делах, или будет новая высадка в Нормандии?- Если Россия будет побеждать, то американцы присоединятся и помогут победить злой и недемократический Евросоюз. Тот же самый вице-президент Вэнс высказывал претензии Евросоюзу, говоря, что в Европе больше нет демократии. Американцы очень любят и умеют предъявлять претензии, что та или иная страна вдруг внезапно стала недемократической.Я, разумеется, шучу, но в этой шутке есть большая доля истины. США постараются стать победителями любого конфликта между Россией и Европой, вложив минимум ресурсов.- Трамп пообещал ввести 10-процентные пошлины за поддержку политики БРИКС. Насколько это серьезная угроза?- Для России это не очень серьезная угроза, потому что фактически все наши экономические связи с США разорваны. И, соответственно, если Трамп вдруг введет такие санкции, просто станет гораздо меньше пространства для переговоров, которое и так не очень большое. Что касается угроз в отношении других государств, если это угроза в адрес Китая, то Китай введет аналогичные санкции. Скорее всего, более слабые страны БРИКС, может быть, и уступят Америке, но осадочек останется. То есть это не очень хорошая дипломатия.И неизвестно, как сыграет в данном случае Индия. То есть она хочет получить американские инвестиции, но совершенно не готова прогибаться под Соединенные Штаты. Индия со своим колоссальным населением богатая невеста на выданье, она второй Китай. Там быстрыми темпами растет экономика и дешевая рабочая сила.У США в отношении Индии связаны руки, сотрудничество с ней слишком выгодно, чтобы ссориться. Не говоря уже о том, что в последние годы в США возникла очень влиятельная индийская община. Женат на индианке вице-президент Вэнс. Многие посты в IT-секторе США занимают выходцы из Индии. Поэтому для американской администрации лобовое противостояние с Индией невыгодно.Поэтому я думаю, что эти угрозы реализуемы, как и все угрозы Трампа о введении пошлин против других государств. Но для Трампа свойственен впоследствии быстрый откат, если он получает отпор. А тут отпор вполне возможен.О коалиции стран, готовых выступить в поддержку Украины Воевать за Украину с Трампом или без него: "коалиция желающих" трещит по швам

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, сша, россия, индия, дональд трамп, илон маск, джей ди вэнс, демократическая партия, сенат, республиканская партия