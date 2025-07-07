https://ukraina.ru/20250707/voevat-za-ukrainu-s-trampom-ili-bez-nego-koalitsiya-zhelayuschikh-treschit-po-shvam-1064821310.html

Воевать за Украину с Трампом или без него: "коалиция желающих" трещит по швам

Воевать за Украину с Трампом или без него: "коалиция желающих" трещит по швам - 07.07.2025 Украина.ру

Воевать за Украину с Трампом или без него: "коалиция желающих" трещит по швам

"Коалиция желающих" по поддержке Украины может распасться из-за несовпадения во взглядах между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает газета Politico со ссылкой на источники

2025-07-07T16:08

2025-07-07T16:08

2025-07-07T16:08

эксклюзив

франция

эммануэль макрон

кир стармер

великобритания

украина

сша

дональд трамп

ес

politico

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Во Франции считают, что "коалиция желающих" не имеет четкого направления, потому что Лондон придает слишком большое значение гарантиям безопасности от США, которые до сих пор не реализованы, отмечает издание, опираясь на мнение двух французских чиновников.С другой стороны, в Британии считают, что Макрон, который заканчивает свой президентский срок в мае 2027 года, думает лишь "о своем наследии" и пытается выставить себя "миротворцем".Politico полагает, что "трещина" в отношениях Макрона и Стармера появилась из-за разницы в подходах французских и британских политиков к выстраиванию отношений с США. Чиновники обеих стран все чаще выражают раздражение по поводу того, как другая сторона решила обращаться с президентом США, отмечается в публикации.Тем временем в Елисейском дворце сообщили, что 10 июля состоится встреча стран-добровольцев коалиции, на которой Макрон и Стармер выступят в роли сопредседательствующих.Встреча пройдет в видео-формате. Президент Франции и премьер-министр Британии появятся в эфире с военной базы Нортвуд, которая находится недалеко от Лондона. Владимир Зеленский, так же, как и канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, присоединятся к ним с полей конференции в Риме, организованной для обсуждения вопросов восстановления Украины. Другие участники коалиции подключатся к видеоконференции из своих столиц."Безусловно, состоится дискуссия о том, как серьезно поддержать боеспособность Украины, обеспечить возрождение украинской армии и развернуть, когда придет время, силы успокоения как часть режима прекращения огня", - заявили в пресс-службе французского президента.Как раз возможное развертывание "сил успокоения" для поддержки режима прекращения огня на Украине и является одним из главных камней преткновения между Парижем и Лондоном.Британские чиновники рассчитывают на то, что США предоставят силам коалиции для их развертывания на территории Украины гарантии безопасности, прежде всего в виде американских систем ПВО. Поэтому Стармер проявляет осторожность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и избегает конфронтации.Президент Франции Эммануэль Макрон критикует такой подход как излишне уступчивый. Он открыто выражает недовольство тем, что Лондон слишком много внимания уделяет Вашингтону, игнорируя при этом самостоятельные действия Евросоюза. При этом недовольство политикой Лондона распространяется не только на военную сферу, но и на экономику.Бывший французский дипломат и директор консалтинговой компании Flint Global Франсуа-Жозеф Шишан считает, что Макрон раздосадован соглашением о смягчении пошлин США на британские товары, которое заключили Стармер и Трамп, в то время как Франция по-прежнему подпадает под санкции, введенные в отношении Евросоюза.Тем временем новостное агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники о нежелании администрации США предоставить свои системы противовоздушной обороны для прикрытия сил "коалиции желающих" на Украине."Европейские союзники после обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент Дональд Трамп не будет предоставлять гарантии, о которых они просили для поддержки "коалиции желающих", — отмечается в материале агентства, опубликованном 4 июля.При этом Лондон и Париж надеются, что Вашингтон продолжит делиться с Киевом разведданными и собирать данные об обстановке на границе России с Украиной, цитирует Bloomberg слова источника.Авторы агентства подчеркивают, что нежелание США предоставить поддержку, которую ищут их европейские партнеры подчеркивает, что западные союзники расходятся во мнении о том, как противостоять России в конфликте на Украине.А была ли коалиция?Великобритания и Франция являются инициаторами создания "коалицией желающих" по помощи Украине. Главными целями коалиции являются объединение усилий по предоставлению военной поддержки и создание сил безопасности для потенциального развертывания на территории Украины после достижения соглашения о прекращении огня, на котором настаивают западные страны в рамках украинского урегулирования.Коалиция включает около 30 стран, среди которых, кроме Великобритании и Франции, находятся Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, а также неевропейские государства (например, Канада, Австралия и Япония). При этом некоторые страны Евросоюза, такие, как Венгрия и Словакия и нейтральные государства – Австрия, Мальта и Швейцария, отказались присоединиться к коалиции.Из всех участников коалиции только Франция и Великобритания официально согласились отправить своих "миротворцев" на Украину. Поэтому планы развертывания 10 тысяч солдат ради "поддержки режима прекращения огня" остаются нереалистичными без поддержки США.К тому же европейские страны не готовы к масштабным расходам на создание коалиции. Изначально планировалось, что в этих целях будет выделено 40 млрд евро, но участники согласовали лишь 2 млрд евро. Также среди участников существует мнение, что без американской разведки и поддержки из воздуха осуществление миссии будет крайне затруднено.Еще одним сдерживающим фактором для стран-участниц "коалиции желающих" является позиция России, которая неоднократно предупреждала, что Москва рассматривает этот союз как попытку установить оккупационный режим на Украине и будет считать любые иностранные войска на территории этой страны законной целью.Российскую позицию по этому вопросу очередной раз подтвердил президент Владимир Путин в ходе телефонных переговорах с Эммануэлем Макроном 2 июля. Тогда Макрон призвал к прекращению огня и началу переговоров, на что Путин напомнил о том, что возможные договоренности по Украине должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.Поэтому гораздо более логично посмотреть на вопрос из другого угла. Вместо того, чтобы говорить об угрозе развала "коалиции желающих" из-за несогласий между Лондоном и Парижем, намного справедливее было бы говорить об угрозе того, что коалиция никогда так и не заживет, но не только из-за внутренних конфликтов между ее создателями, а из-за ряда объективных факторов, среди которых боязнь эскалации конфликта с Россией стоит не на последнем месте.Второй важный фактор – это текущие отношения между европейскими странами с их заокеанским партнером по НАТО. Без согласованной с США позицией по Украине альянс рискует остаться символическим объединением, а не реальной силой.О внутриполитической ситуации в Великобритании в материале Александра Савко "Трагедия политического вампира": британское правительство на грани краха

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, франция, эммануэль макрон, кир стармер, великобритания, украина, сша, дональд трамп, ес, politico, bloomberg, коалиция