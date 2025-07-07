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Илон Маск как зеркало мировой эволюции

Илон Маск как зеркало мировой эволюции - 07.07.2025 Украина.ру

Илон Маск как зеркало мировой эволюции

В День Независимости Соединенных Штатов, вспомнилась давняя история. Накануне этого, заглавного их праздника, пригласили прочитать лекцию в одном Вашингтонском заведении. Кроме гонорара, в качестве бонуса предложили прилететь за четыре дня до занятий, чтобы застать торжество и насладиться его атмосферой.

2025-07-07T06:25

2025-07-07T06:25

2025-07-07T06:25

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Забронировали просторный гостиничный номер с кабинетом ( мол, для подготовки лекции) прямо на Пенсильвания авеню рядом с Белым домом.Плюхаюсь после длительного перелета на безмерное ложе. И …в труху раздавливаю окуляры, которые не осторожно положил на постель. В лихорадке ищу в предпраздничный вечер окрестную "оптику".Благообразный мастер и сексопильная ассистентка долго колдуют над проблемой : измеряют расстояние между зрачками, заглядывают через них и мощные приборы мне в душу. Поздно вечером новые очки готовы. Уже через них смотрю в кошелек. Увидел там грустного Гамильтона. В смысле десятку. Все шесть, отложенных на поездку, сотен улетучились за срочную работу.И вот задалась ситуация. Роскошный номер, без оплаты завтрака. Четыре дня непрерывного торжества. И червонец в кармане. Гуляй, рванина!Деньги оставил в соседнем кафе "Грек Зорба". Не удержался и заказал "пинчер" - громадную, замороженную до толстых ледовых наростов, кружку пива. Легко зашла под мелодии волшебного Кустурицы. По ходу, отсыпал себе в салфетки по кучке соли и перца.Рядом с отелем, на заросшем тростником берегу речушки Рок-Крик, нашел кусок лески с крючком. Вообще-то в Штатах пресноводную рыбу редко ловят. В ресторациях подают только морскую - бескостистую. Себе дороже судиться с клиентом, подавившемся мелкой косточкой речной твари. Но, может, кто из наших рыбалил.Смастерил уду, накопал червей и через час имел полный самодельный кукан отборной рыбы. Жарил на костерке, запекал в листьях лопуха, томил в глиняной шубе. Аромат, наверное, долетал до Белого дома в миле от стойбища…Лежал сыто в теньке. Читал Пелевина, про то как одна наша бедовая семейка хреначит из калашей на лету их Бэтмана. Дедушка, вроде, умудрялся попасть даже из укороченной "сучки". Его бы сейчас в антидроновое ополчение…И вот пролетел нынешний День Независимости. Его омрачила очередная ссора между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Но я бы не драматизировал ситуацию.Во-первых, поможет любимая присказка Илона о том, что настоящему бизнесмену нужна не рыба, а удочка. А я ему скину локацию, где припрятал свои снасти. Не пропадет.Во-вторых, ссора была прогнозируема. И здесь, стоит остановиться подробнее.Читатели, надеюсь, помнят, как я задолго предсказывал на данном ресурсе три ссоры между этими джентльменами: эстетическую, этическую, политическую.Все же напомню. Самая очевидная размолвка ожидалась на почве различных представлений о прекрасном. Трамп - яркий представитель классики гангстерского шарма. "Толстый и красивый парниша". Так, наверное, охарактеризовала бы его поклонница этого жанра Эллочка-людоедка.Вообще, сегодня явно недооценивают фактор стиля в политике. Это нечто большее, чем дресс-код, фактура тканей, замысловатая фурнитура, линия силуэта, набор атрибутов. Эстетические предпочтения - всегда окошко в духовную суть личности. Пастырь выгоняет из храма девицу в короткой юбке не потому, что ему не нравятся голые ноги. Ему не нравится "голая" душа.Трампа, как человека брутально-консервативного замеса, возмущают не мятые и неопрятные майки в Овальном кабинете. Его бесят мятые и неопрятные помыслы, которые обычно скрываются за подобной одеждой. Зеленского он выгнал из Белого дома не за футболку и кеды. А за то, что в высокий политический храм тот приоделся как в жэковскую подвальную качалку. Без уважения внешне, а значит и внутри.Первую ошибку Маска и можно назвать "казусом Зеленского". Нельзя заходить в Овальный кабинет в прикидах для выноса мусора. Трамп любит, когда его ближайшие соратники относятся к власти по-свойски. Но никогда этого не прощает.Поэтому первый конфликт я предсказывал как по форме "эстетический". Вроде бы в ракурсе различного представления о "красивом". Но там уже заложены зерна более глубинных противоречий.Следующей ссорой, я ожидал "этическую". Уже на базе различного отношения к религиозным канонам, принципам и ценностям. Но ситуация внесла коррективы. "Большой и красивый биль" (как сам Трамп, в собственном представлении), столкнул героев раньше ожидаемых разногласий веры и духовных устоев.Фишка в том, что этих персонажей часто относят к одному политическому кластеру, хоть и различных поколений. Но проблема глубже. Социамерия героев куда более инакова. Трамп - это политик, который притворяется бизнесменом. А Маск - это бизнесмен, который притворяется политиком.Один блестяще меняет смыслы и мечты на абсолютную власть. Другой замечательно конвертирует мечты и смыслы в живые деньги.Первый выращивает административную вертикаль.Второй создает среду для процветания корпораций.Тот же "большой и красивый биль", который их так развел, для одного - сумма технологий для укрепления государства. Для другого - сумма трат для обрушения экономики…Да, формально оба хороводят республиканской элитой.В действительности же Трамп возглавляет элиту американских промышленников. Маск - цифровиков. Именно этот альянс привел нынешнего президента к власти. И не стоит этой парочке меряться гаджетами - чьи заслуги здесь толще. Там был полный симбиоз.Но вот на самом деле ( а мы помним блестящую фразу Экзюпери о том, что в реальности всё не так как на самом деле) внутри формальной республиканской элиты, внутри реальных обозначенных матрешечных элит, есть еще один подкаст: административный и корпоративный блоки…Сложно. Но поясню на аналогии. В России есть патриоты. Точнее, патриоты и патриоты. У одних цель наращивание государственной мощи страны. Для них даже 152 мл снаряд - частичка делегированного от державы войскам своего "могущества".У других главная цель - наращивание корпоративной мощи частного капитала. По их мнению, высшие администраторы страны зажимают им даже 152 мл системы. "Дайте с..ки, снаряды!""Музыканты" безусловно были патриотами. Но не понимающими азы политического генезиса. Хотя, не только они не понимают того, что любая империя в пассионарной фазе имеет форму пирамиды. Она подобна своим дизайном боевой головке того же снаряда, а не сундуку или чемодану. Даже с деньгами.Маск, наверное, не слышал об истории ЧВК "Вагнер", но повторил его путь. Он не столько встроился в госвертикаль, сколько вложился в перпендикулярную ей ось. При том, что Трамп пытается вернуть страну на путь именно вертикально заточенной пассионарной империи…Говорят, что нельзя научится на чужих ошибках. Только на собственных. Маск ошибся. Но это не индивидуальная ошибка, а системная, которая учит. Корпорации, набив шишки, должны знать своё место. Иначе - "чемодан без ручки".Сейчас гениальный фантазер и наивный патриот попытается создать свою партию. Только политическая партия не электрический автомобиль. В ней главное не скорость, а вместимость. Впрочем, многих соратников он подвезет. До остановки "Родина Америка". А там всё равно пересядут по расписанию на рейсовый экспресс. Тот же республиканский.Успокаивает то, что Илон время зря не потратит - нет более надежного способа реинкарнации бизнесмена в политика, чем партстроительство.Ему, как многодетному отцу, понятна формула Жванецкого: "одно неловкое движение и ты - отец". Теперь же предстоит понять, что стать крестным отцом партии можно лишь в результате многих ловких движений.Но и Трамп, должен лишиться иллюзий. Иллюзий, что политик может делить одну берлогу с бизнесменом. Даже покладистым. Сейчас, скорее всего, ему подведут нового "меньшикова" - типа Джеффри Безоса.Молодой, почти триллионер и астронавт, временно завладеет его вниманием секретами радикального омоложения. Но поссорившись и с ним, он поймет, что дело не в личностях. Надо соратников по великим целям делать пусть не великими, но политиками. Либо самому уходить в бизнес. Торговать не смыслами, а к примеру, именной криптой или парфюмом. Но это уже не для Дональда Фредовича, пропитанного политическим амбре.И Маск, тогда скорее всего, вернется в главную политическую команду. Возможно, даже, транзитом через Россию. Ну, чтобы пересидеть сервильную истерику сторонников Бэннона. Власть забористее любого порошка. А, главное, он почувствовал ход цивилизации, мейнстрим мировой эволюции. Сегодня империи-цивилизации становятся главными планетарными игроками. Корпорации отдыхают.

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россия, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, чвк, мнения