https://ukraina.ru/20250703/drony-na-optovolokne-ili-fpv-agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-chto-prosche-v-rabote-1064560208.html

Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе

Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе - 03.07.2025 Украина.ру

Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе

"Каждый раз ты выполняешь задачу, которая приближает Победу" , - поделилась "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что проще использовать на СВО: дроны на оптоволокне или FPV.

2025-07-03T06:00

2025-07-03T06:00

2025-07-03T06:00

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Ранее "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" сообщила нашему журналисту, как они ликвидируют беспилотники врага.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе: дроны на оптоволокне или FPV "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе: дроны на оптоволокне или FPV 2025-07-03T06:00 true PT0M34S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, реплика, видео, видео