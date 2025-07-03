Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе - 03.07.2025 Украина.ру
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Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе
Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе - 03.07.2025 Украина.ру
Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе
"Каждый раз ты выполняешь задачу, которая приближает Победу" , - поделилась "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что проще использовать на СВО: дроны на оптоволокне или FPV.
2025-07-03T06:00
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Ранее "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" сообщила нашему журналисту, как они ликвидируют беспилотники врага.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе: дроны на оптоволокне или FPV
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе: дроны на оптоволокне или FPV
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сво, вс рф, реплика, видео, видео
СВО, ВС РФ, Реплика, Видео
Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе
"Каждый раз ты выполняешь задачу, которая приближает Победу" , - поделилась "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что проще использовать на СВО: дроны на оптоволокне или FPV.
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Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе

06:00 03.07.2025
 
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"Каждый раз ты выполняешь задачу, которая приближает Победу" , - поделилась "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что проще использовать на СВО: дроны на оптоволокне или FPV.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Ранее "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" сообщила нашему журналисту, как они ликвидируют беспилотники врага.
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