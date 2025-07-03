https://ukraina.ru/20250703/drony-na-optovolokne-ili-fpv-agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-chto-prosche-v-rabote-1064560208.html
Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе
Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе - 03.07.2025 Украина.ру
Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе
"Каждый раз ты выполняешь задачу, которая приближает Победу" , - поделилась "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что проще использовать на СВО: дроны на оптоволокне или FPV.
2025-07-03T06:00
2025-07-03T06:00
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Ранее "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" сообщила нашему журналисту, как они ликвидируют беспилотники врага.
Украина.ру
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2025
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064559923_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d8a25ae8b69d87b04cdc8d8e0c003ac1.jpg
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе: дроны на оптоволокне или FPV
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе: дроны на оптоволокне или FPV
2025-07-03T06:00
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PT0M34S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, реплика, видео, видео
СВО, ВС РФ, Реплика, Видео
Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе
"Каждый раз ты выполняешь задачу, которая приближает Победу" , - поделилась "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что проще использовать на СВО: дроны на оптоволокне или FPV.
2025-07-03T06:00
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PT0M34S
Дроны на оптоволокне или FPV? "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что проще в работе
"Каждый раз ты выполняешь задачу, которая приближает Победу" , - поделилась "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, что проще использовать на СВО: дроны на оптоволокне или FPV.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.