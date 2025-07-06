Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июля - 06.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250706/zelenskiy-khvalit-trampa-no-neiskrenne-glavnoe-na-utro-6-iyulya-1064745369.html
Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июля
Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июля - 06.07.2025 Украина.ру
Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июля
Владимир Зеленский заявил о том, что его разговор с президентом США Дональдом Трампом был наилучшим из всех и анонсировал предоставление Украине новых партий оружия
2025-07-06T10:05
2025-07-06T10:16
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир зеленский
трамп и зеленский
вооруженные силы украины
офис президента
минобороны
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063889735_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_dbaa96dd5dc9d2f9b4160cd4b202d8cc.jpg
В вечернем обращении 5 июля Владимир Зеленский охарактеризовал состоявшийся накануне разговор с президентом США Дональдом Трампом."По разговору с президентом Соединённых Штатов Америки, который был накануне. Наверное, это был наилучший разговор за всё это время — максимально продуктивная. Мы обсудили тематику ПВО. Я благодарен за готовность помогать. Именно Patriot способен дать ключ к защите от баллистики", — заявил Зеленский.По его словам, он обсудил ещё "несколько важных вопросов", которые украинская и американские команды обсудят детальнее на встречах в ближайшее время.Однако украинские СМИ заявлению Зеленского не поверили."После звонка Трампа Зеленский запросил личную встречу с американской делегацией — получил обещание. Ответ Госдепа: "вопросы решаются в Вашингтоне, мы лишь транслируем"", — писал вечером 5 июля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Также канал цитировал совещание в Офисе президента."На экстренном совещании в ОП 4 июля Ермак сказал: "Америка завершила игру. Мы остались с Британией. Без ракет, без плана, но нужно тянуть время". По данным из Минобороны, снарядов к GMLRS — на 11 суток, ПВО — на 19, критических позиций по F-16 — ноль. Их физически нет и не будет до весны", — указывалось в публикации.Также цитировалась закрытая аналитическая записка RAND для Банковой."Политика США смещена на Азиатско-Тихоокеанский вектор. Украинское направление временно теряет приоритет", — гласила записка.Кроме того, авторы телеграм-канала процитировали украинских политиков и военных."Зеленский после разговора с Трампом: "Он не пообещал ничего. Он говорил об мирном треке. Вопрос войны его больше не волнует". Буданов* (внесён в список террористов — Ред.): "Пентагон не отвечает. Мы в полной слепоте. Решения принимаются в обвод нас"", — отмечалось в публикации.Авторы подытожили, что публичные заявления украинских политиков противоречат реальности."Реальность сильно расходится с публичными заявлениями и чем громче заголовки в СМИ тем хуже ситуация с западной поддержкой", — резюмировалось в публикации.Позднее другой популярный на Украине телеграм-канал — "Легитимный" — сообщил, что разговор Трампа и Зеленского был непростым."Разговор Трампа и Зеленского был сложным — источник. Как поясняет источник: Зеленский много хвалил Трампа, много рассказывал о том, что Украина может победить если Трамп даст новые ПВО и тысячи ракет, уверял американского президента, что он готов на мировую, но Кремль не хочет. Обещал призвать ещё миллион человек в ряды ВСУ, если Трамп даст вооружения на миллиарды долларов. В разговоре даже была поднята неудобная тема мобилизации/бусификации в Украине, а также жуткий дефицит живой силы у ВСУ", — писал канал утром 6 июля.Авторы канала заявили, что по информации их источников переговоры Зеленского и Трампа были неудачными."Все наши источники указывают, что переговоры оказались пока пустыми, вот почему Зеленский и Банковая так яростно пиарят данный телефонный разговор между Трампом и Зе, расставляя акценты, что вот-вот Украине дадут много оружия, а сам разговор был лучшим за все времена. В реальности, один из самых сложных и "пустым". Ноль результата, но много обещаний", — отмечалось в публикации "Легитимного".Российский политолог Сергей Марков вспомнил о том, как сам Трамп характеризовал разговор с Зеленским и предостерёг американского лидера от контактов с главой украинского режима."Трамп назвал разговор с Зеленским лучшим за все время. И это огромная ошибка Трампа. Зеленский проклят. И любой политик, который имеет хорошие отношения с Зеленским, - начинает движение к своей собственной политической катастрофе. Дружба с Зеленским может привести Трампа к полному политическому краху, как она уже привела к краху Байдена, Бориса Джонсона, всех британских премьеров, канцлера Шольца, президента Южной Кореи и многих-многих других. Зеленский заразит Трампа проклятием", — отметил Марков в ночь на 6 июля.Зеленский сразу же после разговора с Трампом 4 июля заявлял, что разговор был "очень важным и полезным"."Очень важный и полезный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Поздравил президента Трампа и американский народ с Днём независимости. Мы на Украине благодарны за всю оказанную поддержку", — писал Зеленский в своём телеграм-канале.Он указал, что Киев поддерживает предложения Вашингтона по мирному соглашению."Нужно достойное соглашение для мира и Украина поддерживает американские предложения", — указал Зеленский.По его словам, во время разговора также обсуждалась обстановка на фронте."Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о ответной встрече наших команд", — отметил Зеленский.Он также сообщил, что обсуждались вопросы военно-промышленного комплекса."Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий. Обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями по дипломатической ситуации и совместной работе с Америкой и другими партнёрами", — подытожил Зеленский.Позднее издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что Трамп во время разговора с Зеленским заявил, что хочет помочь Украине с ПВО."Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что именно было приостановлено, если такое было", – рассказал украинский источник Axios.По словам украинского источника, Трамп и Зеленский договорились о том, что представители США и Украины вскоре встретятся для обсуждения вопросов поставки средств ПВО и другого оружия.О происходящем на Западной Украине —в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Новые областные прокуроры и гримасы мобилизации".
https://ukraina.ru/20250705/syrskiy-razglyadel-ugrozu-pod-kharkovom-ukrytie-dlya-semi-umerova-v-ssha-itogi-5-iyulya-1064733796.html
https://ukraina.ru/20250705/komandir-ubiytsa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-5-iyulya-1064725191.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063889735_69:0:1213:858_1920x0_80_0_0_02a75d8d1f480680c4c6dbb9ca240905.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, минобороны, f-16
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Минобороны, F-16

Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июля

10:05 06.07.2025 (обновлено: 10:16 06.07.2025)
 
Зеленский, мнящий себя Черчиллем
Зеленский, мнящий себя Черчиллем
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский заявил о том, что его разговор с президентом США Дональдом Трампом был наилучшим из всех и анонсировал предоставление Украине новых партий оружия
В вечернем обращении 5 июля Владимир Зеленский охарактеризовал состоявшийся накануне разговор с президентом США Дональдом Трампом.
"По разговору с президентом Соединённых Штатов Америки, который был накануне. Наверное, это был наилучший разговор за всё это время — максимально продуктивная. Мы обсудили тематику ПВО. Я благодарен за готовность помогать. Именно Patriot способен дать ключ к защите от баллистики", — заявил Зеленский.
По его словам, он обсудил ещё "несколько важных вопросов", которые украинская и американские команды обсудят детальнее на встречах в ближайшее время.
Однако украинские СМИ заявлению Зеленского не поверили.
"После звонка Трампа Зеленский запросил личную встречу с американской делегацией — получил обещание. Ответ Госдепа: "вопросы решаются в Вашингтоне, мы лишь транслируем"", — писал вечером 5 июля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Также канал цитировал совещание в Офисе президента.
"На экстренном совещании в ОП 4 июля Ермак сказал: "Америка завершила игру. Мы остались с Британией. Без ракет, без плана, но нужно тянуть время". По данным из Минобороны, снарядов к GMLRS — на 11 суток, ПВО — на 19, критических позиций по F-16 — ноль. Их физически нет и не будет до весны", — указывалось в публикации.
Также цитировалась закрытая аналитическая записка RAND для Банковой.
"Политика США смещена на Азиатско-Тихоокеанский вектор. Украинское направление временно теряет приоритет", — гласила записка.
Кроме того, авторы телеграм-канала процитировали украинских политиков и военных.

"Зеленский после разговора с Трампом: "Он не пообещал ничего. Он говорил об мирном треке. Вопрос войны его больше не волнует". Буданов* (внесён в список террористов — Ред.): "Пентагон не отвечает. Мы в полной слепоте. Решения принимаются в обвод нас"", — отмечалось в публикации.
Авторы подытожили, что публичные заявления украинских политиков противоречат реальности.

"Реальность сильно расходится с публичными заявлениями и чем громче заголовки в СМИ тем хуже ситуация с западной поддержкой", — резюмировалось в публикации.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Вчера, 18:08
Сырский разглядел угрозу под Харьковом, укрытие для семьи Умерова в США. Итоги 5 июляГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл в Харьковскую область. Министру обороны Украины Рустему Умерову припомнили недвижимость в США на фоне провала борьбы с БПЛА
Позднее другой популярный на Украине телеграм-канал — "Легитимный" — сообщил, что разговор Трампа и Зеленского был непростым.
"Разговор Трампа и Зеленского был сложным — источник. Как поясняет источник: Зеленский много хвалил Трампа, много рассказывал о том, что Украина может победить если Трамп даст новые ПВО и тысячи ракет, уверял американского президента, что он готов на мировую, но Кремль не хочет. Обещал призвать ещё миллион человек в ряды ВСУ, если Трамп даст вооружения на миллиарды долларов. В разговоре даже была поднята неудобная тема мобилизации/бусификации в Украине, а также жуткий дефицит живой силы у ВСУ", — писал канал утром 6 июля.
Авторы канала заявили, что по информации их источников переговоры Зеленского и Трампа были неудачными.
"Все наши источники указывают, что переговоры оказались пока пустыми, вот почему Зеленский и Банковая так яростно пиарят данный телефонный разговор между Трампом и Зе, расставляя акценты, что вот-вот Украине дадут много оружия, а сам разговор был лучшим за все времена. В реальности, один из самых сложных и "пустым". Ноль результата, но много обещаний", — отмечалось в публикации "Легитимного".
Российский политолог Сергей Марков вспомнил о том, как сам Трамп характеризовал разговор с Зеленским и предостерёг американского лидера от контактов с главой украинского режима.
"Трамп назвал разговор с Зеленским лучшим за все время. И это огромная ошибка Трампа. Зеленский проклят. И любой политик, который имеет хорошие отношения с Зеленским, - начинает движение к своей собственной политической катастрофе. Дружба с Зеленским может привести Трампа к полному политическому краху, как она уже привела к краху Байдена, Бориса Джонсона, всех британских премьеров, канцлера Шольца, президента Южной Кореи и многих-многих других. Зеленский заразит Трампа проклятием", — отметил Марков в ночь на 6 июля.
Зеленский сразу же после разговора с Трампом 4 июля заявлял, что разговор был "очень важным и полезным".
"Очень важный и полезный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Поздравил президента Трампа и американский народ с Днём независимости. Мы на Украине благодарны за всю оказанную поддержку", — писал Зеленский в своём телеграм-канале.
Он указал, что Киев поддерживает предложения Вашингтона по мирному соглашению.
"Нужно достойное соглашение для мира и Украина поддерживает американские предложения", — указал Зеленский.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
Вчера, 13:27
Командир-убийца, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 5 июляПеревозивший украинских военнопленных самолёт Ил-76 был сбит по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
По его словам, во время разговора также обсуждалась обстановка на фронте.
"Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о ответной встрече наших команд", — отметил Зеленский.
Он также сообщил, что обсуждались вопросы военно-промышленного комплекса.
"Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий. Обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями по дипломатической ситуации и совместной работе с Америкой и другими партнёрами", — подытожил Зеленский.
Позднее издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что Трамп во время разговора с Зеленским заявил, что хочет помочь Украине с ПВО.
"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что именно было приостановлено, если такое было", – рассказал украинский источник Axios.
По словам украинского источника, Трамп и Зеленский договорились о том, что представители США и Украины вскоре встретятся для обсуждения вопросов поставки средств ПВО и другого оружия.
О происходящем на Западной Украине —в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Новые областные прокуроры и гримасы мобилизации".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОфис президентаМинобороныF-16
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28Бизнес в Донбассе восстанавливается. Но есть проблемы
11:24В посёлке Красная Яруга Белгородской области многоквартирный дом атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель, сообщил губернатор Гладков
11:22Опубликованы новые кадры после прилета по Вышгородскому району Киевской области
11:19Армения опровергает выдумки украинской разведки об усилении военного присутствия РФ
11:15Йеменские хуситы атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой
11:10Сухопутные войска ВСУ подтвердили удар по райвоенкомату в Кременчуге
11:00Освобождение Часов Яра приведет к обвалу обороны ВСУ в направлении
10:57Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-украинской АЭС, который мог вызвать катастрофу - Aydınlık
10:49Кого и когда Запад может бросить на войну с Россией: Ищенко о финале и паре добрых слов на похоронах
10:44События в зоне СВО и вокруг нее на 10.30 6 июля
10:37Армия России отработала ночью военные цели в нескольких регионах Украины
10:37"Американская партия" Илона Маска: миллиардер раскрыл секрет своей хитрой тактики
10:32Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ, "народного комбрига" Гудкова второй медалью "Золотая Звезда"
10:23Антикриз не удался: попытка реабилитировать украинские военкоматы закончилась провалом
10:18Россия отразила ночные атаки вражеских беспилотников
10:13Украинские власти определились, продлевать ли военное положение
10:05Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июля
10:00"Архангел" и "Малыха" рассказали, как защитить небо наших городов 1:45
09:59Невиданные темпы и скорость: мощь российского ВПК привела генсека НАТО в ужас
09:46"Хероическая" работа украинского дроновода и героический поступок российского медика
Лента новостейМолния