https://ukraina.ru/20250706/zelenskiy-khvalit-trampa-no-neiskrenne-glavnoe-na-utro-6-iyulya-1064745369.html

Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июля

Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июля - 06.07.2025 Украина.ру

Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июля

Владимир Зеленский заявил о том, что его разговор с президентом США Дональдом Трампом был наилучшим из всех и анонсировал предоставление Украине новых партий оружия

2025-07-06T10:05

2025-07-06T10:05

2025-07-06T10:16

эксклюзив

хроники

дональд трамп

владимир зеленский

трамп и зеленский

вооруженные силы украины

офис президента

минобороны

f-16

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В вечернем обращении 5 июля Владимир Зеленский охарактеризовал состоявшийся накануне разговор с президентом США Дональдом Трампом."По разговору с президентом Соединённых Штатов Америки, который был накануне. Наверное, это был наилучший разговор за всё это время — максимально продуктивная. Мы обсудили тематику ПВО. Я благодарен за готовность помогать. Именно Patriot способен дать ключ к защите от баллистики", — заявил Зеленский.По его словам, он обсудил ещё "несколько важных вопросов", которые украинская и американские команды обсудят детальнее на встречах в ближайшее время.Однако украинские СМИ заявлению Зеленского не поверили."После звонка Трампа Зеленский запросил личную встречу с американской делегацией — получил обещание. Ответ Госдепа: "вопросы решаются в Вашингтоне, мы лишь транслируем"", — писал вечером 5 июля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Также канал цитировал совещание в Офисе президента."На экстренном совещании в ОП 4 июля Ермак сказал: "Америка завершила игру. Мы остались с Британией. Без ракет, без плана, но нужно тянуть время". По данным из Минобороны, снарядов к GMLRS — на 11 суток, ПВО — на 19, критических позиций по F-16 — ноль. Их физически нет и не будет до весны", — указывалось в публикации.Также цитировалась закрытая аналитическая записка RAND для Банковой."Политика США смещена на Азиатско-Тихоокеанский вектор. Украинское направление временно теряет приоритет", — гласила записка.Кроме того, авторы телеграм-канала процитировали украинских политиков и военных."Зеленский после разговора с Трампом: "Он не пообещал ничего. Он говорил об мирном треке. Вопрос войны его больше не волнует". Буданов* (внесён в список террористов — Ред.): "Пентагон не отвечает. Мы в полной слепоте. Решения принимаются в обвод нас"", — отмечалось в публикации.Авторы подытожили, что публичные заявления украинских политиков противоречат реальности."Реальность сильно расходится с публичными заявлениями и чем громче заголовки в СМИ тем хуже ситуация с западной поддержкой", — резюмировалось в публикации.Позднее другой популярный на Украине телеграм-канал — "Легитимный" — сообщил, что разговор Трампа и Зеленского был непростым."Разговор Трампа и Зеленского был сложным — источник. Как поясняет источник: Зеленский много хвалил Трампа, много рассказывал о том, что Украина может победить если Трамп даст новые ПВО и тысячи ракет, уверял американского президента, что он готов на мировую, но Кремль не хочет. Обещал призвать ещё миллион человек в ряды ВСУ, если Трамп даст вооружения на миллиарды долларов. В разговоре даже была поднята неудобная тема мобилизации/бусификации в Украине, а также жуткий дефицит живой силы у ВСУ", — писал канал утром 6 июля.Авторы канала заявили, что по информации их источников переговоры Зеленского и Трампа были неудачными."Все наши источники указывают, что переговоры оказались пока пустыми, вот почему Зеленский и Банковая так яростно пиарят данный телефонный разговор между Трампом и Зе, расставляя акценты, что вот-вот Украине дадут много оружия, а сам разговор был лучшим за все времена. В реальности, один из самых сложных и "пустым". Ноль результата, но много обещаний", — отмечалось в публикации "Легитимного".Российский политолог Сергей Марков вспомнил о том, как сам Трамп характеризовал разговор с Зеленским и предостерёг американского лидера от контактов с главой украинского режима."Трамп назвал разговор с Зеленским лучшим за все время. И это огромная ошибка Трампа. Зеленский проклят. И любой политик, который имеет хорошие отношения с Зеленским, - начинает движение к своей собственной политической катастрофе. Дружба с Зеленским может привести Трампа к полному политическому краху, как она уже привела к краху Байдена, Бориса Джонсона, всех британских премьеров, канцлера Шольца, президента Южной Кореи и многих-многих других. Зеленский заразит Трампа проклятием", — отметил Марков в ночь на 6 июля.Зеленский сразу же после разговора с Трампом 4 июля заявлял, что разговор был "очень важным и полезным"."Очень важный и полезный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Поздравил президента Трампа и американский народ с Днём независимости. Мы на Украине благодарны за всю оказанную поддержку", — писал Зеленский в своём телеграм-канале.Он указал, что Киев поддерживает предложения Вашингтона по мирному соглашению."Нужно достойное соглашение для мира и Украина поддерживает американские предложения", — указал Зеленский.По его словам, во время разговора также обсуждалась обстановка на фронте."Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о ответной встрече наших команд", — отметил Зеленский.Он также сообщил, что обсуждались вопросы военно-промышленного комплекса."Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий. Обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями по дипломатической ситуации и совместной работе с Америкой и другими партнёрами", — подытожил Зеленский.Позднее издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что Трамп во время разговора с Зеленским заявил, что хочет помочь Украине с ПВО."Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что именно было приостановлено, если такое было", – рассказал украинский источник Axios.По словам украинского источника, Трамп и Зеленский договорились о том, что представители США и Украины вскоре встретятся для обсуждения вопросов поставки средств ПВО и другого оружия.О происходящем на Западной Украине —в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Новые областные прокуроры и гримасы мобилизации".

https://ukraina.ru/20250705/syrskiy-razglyadel-ugrozu-pod-kharkovom-ukrytie-dlya-semi-umerova-v-ssha-itogi-5-iyulya-1064733796.html

https://ukraina.ru/20250705/komandir-ubiytsa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-5-iyulya-1064725191.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, минобороны, f-16