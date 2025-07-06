https://ukraina.ru/20250706/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-novye-oblastnye-prokurory-i-grimasy-mobilizatsii-1064734697.html

Западная Украина за минувшую неделю: Новые областные прокуроры и гримасы мобилизации

Западная Украина за минувшую неделю: Новые областные прокуроры и гримасы мобилизации - 06.07.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Новые областные прокуроры и гримасы мобилизации

На минувшей неделе новые прокуроры были назначены в шести из восьми областей Западной Украины. Большинство из них прислали из Киева, волю которого эти люди и будут выполнять в регионе.

2025-07-06T06:29

2025-07-06T06:29

2025-07-06T06:29

украина

ровенская область

киев

ярослав мудрый

сбу

верховная рада

слуга народа

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Почти во всех областях региона назначены новые руководители прокуратурНовый генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, назначенный 21 июня, начал зачистку областных прокуратур, расставляя на руководящие должности своих людей. На прошлой неделе новые прокуроры были назначены в шести из восьми областях Западной Украины. В основном это "парашютисты" из Киева, однако есть и отдельные исключения.Один из них – новый прокурор Закарпатской области Мирослав Пацкан, родившийся в 1986 году в селе Стебливка в Хустском районе Закарпатья. Образование он получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В 2008-2011 годах Пацкан работал следователем прокуратуры и заместителем прокурора Ужгорода, а следующие 5 лет – прокурором Ирпеня и Бородянского района Киевской области. В 2016-2019 годах был заместителем прокурора Ровенской области, а затем первым заместителем прокурора Житомирской области. Перед возвращением в Закарпатье работал первым заместителем руководителя Бориспольской окружной прокуратуры. Мирослав Пацкан принадлежит к влиятельной закарпатской семье – он брат бывшего депутата Верховной Рады и руководителя Счётной палаты Валерия Пацкана.Андрей Максимчук, новый прокурор Ровенской области, родился в 1983 году в селе Дитковцы Львовской области, однако вся его карьера связана с Ровенщиной. В 2007-м Максимчук окончил Национальную юридическую академию и в том же году начал работу в органах прокуратуры Ровенской области. Начинал Максимчук со старшего следователя, в течение 12 лет был заместителем и первым заместителем руководителя Ровенской окружной прокуратуры, в 2023 году возглавил её, а теперь стал руководителем Ровенской областной прокуратуры. Следует отметить, что должность прокурора Ровенской области была вакантна с осени 2024 года, когда с неё уволился Андрей Рудницкий – ради повышенной пенсии.Условно местный кадр – новый прокурор Тернопольской области Виталий Панченко. Он родился в Тернополе в 1985 году, окончил Национальную юридическую академию в 2008-м и с тех пор служит в органах военной прокуратуры. Панченко работал в должностях следователя, прокурора отдела, начальника отделов в военной прокуратуре Западного и Южного региона Украины, был старшим следователем военной прокуратуры Львовского гарнизона, заместителем и первым заместителем военного прокурора сил антитеррористической операции на Донбссе. В последнее время занимал руководящие должности в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Офиса генерального прокурора.Еще один выходец из военной прокуратуры, Антон Войтенко, возглавил прокуратуру Ивано-Франковской области. Войтенко родился в 1984 году в Умани Черкасской области, после окончания Национальной юридической академии в 2007 году работал в органах военной прокуратуры Центрального региона Украины, где дослужился до начальника управления процессуального руководства. В январе 2020-го Антон Войтенко стал прокурором Ровенской области, а в сентябре того же года возглавил Львовскую областную прокуратуру. С 2023 года работал заместителем генерального прокурора Украины.Новый прокурор Черновицкой области Виктор Логачёв родился в 1987 году в Луганске, в 2009 году окончил юридический факультет Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля. С декабря 2009 по июль 2014 Логачёв работал в органах прокуратуры Луганской области, затем перешел на работу в Киев, где занимал руководящие должности. В частности, с марта 2021 года по июль 2025 года он возглавлял Дарницкую окружную прокуратуру Киева.Бывший же прокурор Черновицкой области Антон Ковальский теперь руководит Хмельницкой областной прокуратурой. Он родился в Виннице (кстати, информации о дате рождения и образовании Ковальского в открытом доступе нет), и начал работу в органах прокуратуры в 2011 году. В течение карьеры занимал должности от старшего следователя до заместителя прокурора Винницкой области. Впоследствии работал заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры, а в ноябре 2021 года он был назначен руководителем Черновицкой областной прокуратуры. Напомним, что в октябре 2024 года экс-руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олийнык лишился должности из-за "инвалидного" скандала. Выяснилось, что в органах прокуратуры области работает 51 прокурор-инвалид, среди которых и сам Олийнык.Прокуроры Львовской и Волынской областей сохранили свои должности, однако, скорее всего, это связано с тем, что в Киеве ещё не нашли им замену.Мобилизация в Западной Украине становится всё более тотальнойЖительница Здолбунова (Ровенская область) Ольга Пашко на прошлой неделе рассказала в социальных сетях о судьбе своего мужа, похищенного сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат). Александр Пашко сам обратился в районный ТЦК для подачи заявления об отсрочке со всеми необходимыми документами, подтверждающими его статус многодетного отца – в семье Пашко трое несовершеннолетних детей."После этого работники ТЦК ограничили мужа в передвижении, изъяли телефон и доставили на военно-врачебную комиссию (ВВК), чтобы в дальнейшем отправить на полигон в Тучин. Никакой информации и связи от него больше не было", – отметила Ольга Пашко. Напомним, вблизи села Тучин во Львовской области находится Яворовский военный полигон.Ровенский областной ТЦК в ответ обвинил Александра Пашко в нарушении закона. "Гражданин Пашко А. В. не появлялся в ТЦК ни разу с начала полномасштабного вторжения, не обновлял свои учетные данные, не проходил ВВК и не предоставлял никаких персональных документов о наличии у него детей. Поэтому, согласно требованиям законодательства, он был призван на военную службу по мобилизации. Это не лишает мужчины права на увольнение, как многодетного отца. После оформления соответствующих документов он будет уволен из рядов Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении ТЦК. Вот только мобилизованный может просто не дожить до увольнения, даже если ему или его родным удастся заставить ТЦК принять необходимые документы.Представительница Ровенского областного ТЦК Татьяна Камеристова подтвердила журналистам, что Пашко находится в учебном центре, и добавила, что у него изъяли мобильный телефон "в целях безопасности". По её словам, часто мужчины после мобилизации начинают публиковать фото и видео с полигонов с геолокацией, а "россияне используют это для корректировки ракетных ударов".Ещё более интересная история произошла в Тернопольской области. 3 июля в СБУ сообщили, что их сотрудники задержали в Кременце 21-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении антиукраинских взглядов и самовольном оставлении военной службы."После начала полномасштабного вторжения России он не раз публично выражал свои антиукраинские взгляды. В частности, он отрицал факты российской агрессии против Украины и обвинял страны-партнеры в начале войны и "утилизации людей". Также фигурант называл нападение российских оккупантов "договорняком" и "войной корпораций"" – говорится в сообщении СБУ.В спецслужбе утверждают, что "злоумышленник был призван на срочную военную службу, впоследствии он самовольно покинул учебный лагерь и скрывался". Как известно, последний призыв в Украине проводился в октябре 2021 года, после введения военного положения в феврале 2022-го срочная военная служба была отменена, её заменила общая мобилизация. При этом, хотя срок срочной службы составлял от 12 до 18 месяцев, призывники находились в рядах украинских формирований до весны 2024 года, и их в нарушение закона бросали на передовую.Поскольку дезертиру из Кременца только 21 год и законно мобилизовать его не могут (мобилизация начинается с 25 лет), то парня решили надолго бросить за решетку. "Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет" – говорится в сообщении СБУ.Стоит отметить, что власти разного уровня открыто используют ТЦК в качестве карательного инструмента. 1 июля в сети появилась аудио запись встречи начальника Черновицкой областной военной администрации (ОВА) Руслана Запаранюка с депутатами Черновицкого облсовета от партии "Слуга народа", на которой чиновник угрожал депутатам мобилизацией и побуждал голосовать "правильно" за кадровые вопросы.Когда депутат Анатолий Илищук заявил, что у него проблемы с военкоматом, приходят повестки и штрафы, Запаранюк ответил: "Ты говори со мной, ты же не говоришь. Ты ушёл, пропал. Я сказал, чтобы тебя не трогали. Я ведь не могу читать твои мысли, не знаю, что тебе там приходит. Тебя не трогают? Не трогают". Далее Запаранюк заявил, что может помочь "решить вопрос" со штрафами и подчеркнул, что это не имеет ничего общего с политикой.Анатолий Илищук подтвердил, что запись его дискуссии с главой Черновицкой ОВА Запаранюком настоящая. По словам депутата, именно после отказа голосовать за кадровые вопросы на сессии областного совета он подвергся преследованиям со стороны ТЦК, его также уволили с работы и исключили из фракции "Слуга народа". "На сессию не могу поехать, потому что подали меня в розыск – ТЦК меня ищет", – рассказал депутат. Илищук также написал заявление в Государственное бюро расследований, в котором официально обвинил губернатора в препятствовании осуществлению полномочий депутата местного совета.Как сообщало издание Украина.ру, Руслан Запаранюк уже несколько месяцев назад получил право обратиться в Верховную Раду с предложением досрочно прекратить полномочия Черновицкого областного совета, поскольку ни одной сессии этого совета в 2025 году не состоялось – из-за бойкота со стороны депутатов, подконтрольных губернатору. Местные комментаторы не исключают, что обнародование скандальной аудио записи ускорит роспуск облсовета.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

украина, ровенская область, киев, ярослав мудрый, сбу, верховная рада, слуга народа