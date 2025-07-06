https://ukraina.ru/20250706/plany-putina-i-obeschaniya-maska-vazhnye-novosti-k-15450-1064758587.html

Планы Путина и обещания Маска: важные новости к 15.450

Планы Путина и обещания Маска: важные новости к 15.450 - 06.07.2025 Украина.ру

Планы Путина и обещания Маска: важные новости к 15.450

В воскресенье 6 июля телеграм-канал Украина.ру опубликовал сводку новостей

2025-07-06T15:49

2025-07-06T15:49

2025-07-06T15:49

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минобороны

спч

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Среди новостей к этому часу:🟦 Владимир Путин планирует обсудить с кабмином и Минобороны возможность командировок гражданских врачей в военные госпиталя вблизи линии боевого соприкосновения;🟦 Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии, пострадали 19 человек, по меньшей мере 17 из них - дети. Авария произошла 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар;🟦 Разговор Путина и Макрона был достаточно содержательным, в нем присутствовали разные интонации, заявил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он отметил, что детали этой беседы до сих пор никто не "слил", хотя такой печальный опыт с французской стороны был. Что, в свою очередь, вынуждает к сдержанности в описании своей позиции при общении;🟦 Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к азербайджанским ведомствам с предложением оказать содействие освобождению российских журналистов. Члены комиссии призвали Баку создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении россиян;🟦 Блок "Победа" начинает сбор подписей за союз Молдавии с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан Молдавии, заявил лидер блока Илан Шор. По его мнению, Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ. Оппозиционный блок "Победа" примет участие в парламентских выборах в Молдавии осенью. Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве из-за арестов оппозиционных политиков в Молдавии. На мероприятии присутствуют лидер блока Илан Шор, депутат парламента Молдавии Марина Таубер, вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв;🟦 Илон Маск пообещал веселье на учредительном съезде созданной им "Партии Америки": "Это будет супервесело!"Больше новостей дня представлено в обзореУкраина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

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