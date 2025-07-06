Планы Путина и обещания Маска: важные новости к 15.450 - 06.07.2025 Украина.ру
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Планы Путина и обещания Маска: важные новости к 15.450
Планы Путина и обещания Маска: важные новости к 15.450 - 06.07.2025 Украина.ру
Планы Путина и обещания Маска: важные новости к 15.450
В воскресенье 6 июля телеграм-канал Украина.ру опубликовал сводку новостей
2025-07-06T15:49
2025-07-06T15:49
новости
новости переговоров
молдавия
россия
венгрия
владимир путин
илон маск
эммануэль макрон
минобороны
спч
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Среди новостей к этому часу:🟦 Владимир Путин планирует обсудить с кабмином и Минобороны возможность командировок гражданских врачей в военные госпиталя вблизи линии боевого соприкосновения;🟦 Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии, пострадали 19 человек, по меньшей мере 17 из них - дети. Авария произошла 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар;🟦 Разговор Путина и Макрона был достаточно содержательным, в нем присутствовали разные интонации, заявил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он отметил, что детали этой беседы до сих пор никто не "слил", хотя такой печальный опыт с французской стороны был. Что, в свою очередь, вынуждает к сдержанности в описании своей позиции при общении;🟦 Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к азербайджанским ведомствам с предложением оказать содействие освобождению российских журналистов. Члены комиссии призвали Баку создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении россиян;🟦 Блок "Победа" начинает сбор подписей за союз Молдавии с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан Молдавии, заявил лидер блока Илан Шор. По его мнению, Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ. Оппозиционный блок "Победа" примет участие в парламентских выборах в Молдавии осенью. Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве из-за арестов оппозиционных политиков в Молдавии. На мероприятии присутствуют лидер блока Илан Шор, депутат парламента Молдавии Марина Таубер, вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв;🟦 Илон Маск пообещал веселье на учредительном съезде созданной им "Партии Америки": "Это будет супервесело!"Больше новостей дня представлено в обзореУкраина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
молдавия
россия
венгрия
сша
бывший ссср
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости переговоров, молдавия, россия, венгрия, владимир путин, илон маск, эммануэль макрон, минобороны, спч, сша, международные отношения, международная политика, бывший ссср, одкб, азербайджан, журналисты, сми, российские сми, сво, новости сво сейчас, новости сво россия
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Планы Путина и обещания Маска: важные новости к 15.450

15:49 06.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВысший Евразийский экономический совет в Минске
Высший Евразийский экономический совет в Минске - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В воскресенье 6 июля телеграм-канал Украина.ру опубликовал сводку новостей
Среди новостей к этому часу:
🟦 Владимир Путин планирует обсудить с кабмином и Минобороны возможность командировок гражданских врачей в военные госпиталя вблизи линии боевого соприкосновения;
🟦 Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии, пострадали 19 человек, по меньшей мере 17 из них - дети. Авария произошла 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар;
🟦 Разговор Путина и Макрона был достаточно содержательным, в нем присутствовали разные интонации, заявил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он отметил, что детали этой беседы до сих пор никто не "слил", хотя такой печальный опыт с французской стороны был. Что, в свою очередь, вынуждает к сдержанности в описании своей позиции при общении;
🟦 Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к азербайджанским ведомствам с предложением оказать содействие освобождению российских журналистов. Члены комиссии призвали Баку создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении россиян;
🟦 Блок "Победа" начинает сбор подписей за союз Молдавии с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан Молдавии, заявил лидер блока Илан Шор. По его мнению, Молдавия однозначно должна стать членом ОДКБ. Оппозиционный блок "Победа" примет участие в парламентских выборах в Молдавии осенью. Съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве из-за арестов оппозиционных политиков в Молдавии. На мероприятии присутствуют лидер блока Илан Шор, депутат парламента Молдавии Марина Таубер, вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв;
🟦 Илон Маск пообещал веселье на учредительном съезде созданной им "Партии Америки": "Это будет супервесело!"
Больше новостей дня представлено в обзореУкраина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июля
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