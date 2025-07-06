Украина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июля - 06.07.2025 Украина.ру
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Украина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июля
Украина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июля - 06.07.2025 Украина.ру
Украина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июля
Украина скрыла сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, сообщили турецкие СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-07-06T13:29
2025-07-06T13:29
хроники
эксклюзив
украина
россия
белгород
иван лизан
вячеслав гладков
магатэ
вооруженные силы украины
сбу
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Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, сообщило турецкое издание Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ."Секретный документ показывает, как был скрыт сбой в работе реактора на Южно-Украинской АЭС, вызванный "нарушением условий эксплуатации". Этот инцидент, который мог стать едва ли не катастрофой, не отражен в докладе МАГАТЭ. Куда еще тянутся руки Киева, которого Запад оправдывает при любых обстоятельствах?" — отмечалось в публикации.Согласно информации издания, полковник, указанный в документе от 2024 марта, Андрей Семенюк, возглавляет отделение СБУ в Николаевской области.Семенюк не позволил МАГАТЭ сообщить о технической неисправности на атомной станции.Как пишет Aydınlık, cамая поразительная деталь в документе касается "энергетических блоков с поврежденным реакторным оборудованием".Согласно изданию, эта формулировка позволяет предположить, что неисправность могла произойти в реакторе или в связанных с ним критических системах безопасности.В то же время, издание указало, что неясно, были ли сотрудники МАГАТЭ обмануты Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли неисправность."Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, было бы неудивительно, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические проблемы", — отмечалось в публикации.В переписке говорится, что полковник передал информацию о неисправности украинским властям, инцидент не был включен в расследование.Обстрелы и налётыУтром 6 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 30 – над территорией Брянской области, 29 – над территорией Курской области, 18 – над территорией Орловской области, 17 – над территорией Белгородской области, 13 – над территорией Тульской области, 4 – над территорией Калужской области, 3 – над территорией Ленинградской области, 2 – над территорией Смоленской области, 2 – над территорией Новгородской области, 1 – над территорией Тверской области, 1 – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 3 удара по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего было выпущено 5 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц за 5 июля не поступали. Поступили сведения о ранении гражданского лица 4 июля в населённом пункте Горняк (Кураховский муниципальный округ).Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 36 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 4; Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 9; Райское — 3; Первомаевка — 3; Солонцы — 4; Алёшки — 3; Новая Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Райское, Новая Каховка, Каиры, Голая Пристань.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 6 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 7 беспилотников. Без последствий", — отмечалось в сводке.Сегодня утром над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Повреждены балкон одной квартиры в МКД и частный дом.В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Октябрьский и Разумное, сёлам Красный Хутор, Наумовка, Никольское и хутору Церковный выпущено 16 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО."В селе Никольское FPV-дрон атаковал маршрутный автобус. Пострадавшего водителя доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода, где после проведения обследования медики исключили диагнозы. Вчера в детскую областную больницу обратилась 12-летняя девочка, которая получила баротравму в результате атаки беспилотника на социальный объект в селе Бессоновка 3 июля. Лечение она продолжает в больнице, её состояние оценивается как средней тяжести", — сообщил губернатор.В селе Никольское повреждены автобус и автомобиль, в хуторе Церковный — административный корпус предприятия. В посёлке Майский от падения осколков сбитого беспилотника посечена машина. Сегодня утром в посёлке Октябрьский многоквартирный дом атакован FPV-дроном."Пострадал мирный житель. Мужчине с множественными мелкими порезами лица и тела оказали необходимую помощь в Октябрьской РБ. Лечение продолжит амбулаторно. В доме повреждены окна и балконы. Также повреждены 2 машины", — писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Двулучное и Долгое подверглись атакам 5 беспилотников, 4 из которых подавлены. В селе Двулучное на территории предприятия повреждён прицеп сельхозтехники, также уничтожен огнём легковой автомобиль.Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 6 беспилотников самолётного типа. Последствий нет."Над Волоконовским районом системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолётного типа. Кроме того, село Новое подверглось обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 2 FPV-дронов. Хутор Хуторище атакован одним беспилотником — повреждён частный дом", — отмечалось в сводке.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Гора-Подол, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино в ходе 3 обстрелов выпущен 21 боеприпас и нанесены удары 8 беспилотников, 3 из которых сбиты. В городе Грайвороне повреждено остекление одной квартиры в МКД, в селе Гора-Подол повреждены забор и надворная постройка.Над Ивнянским районом системой ПВО сбит БПЛА — повреждено частное домовладение.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись 12 обстрелам с применением 89 боеприпасов и атакам 27 беспилотников."Сегодня рано утром в посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона по многоквартирному дому ранена женщина. Пострадавшая доставлена в городскую больницу №2 г. Белгорода, где ей оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжит амбулаторно. В доме повреждено остекление", — сообщил Гладков.В селе Репяховка от детонации FPV-дрона повреждён частный дом.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты."В посёлке Шамино автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, баротравмой и слепыми осколочными ранениями госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина уничтожена огнём. Ещё один автомобиль атакован дроном в селе Новая Таволжанка. Пострадал мужчина. После обследования врачи исключили контузию, он отпущен домой. Транспортное средство получило повреждения", — писал губернатор.В городе Шебекино повреждён один автомобиль, в селе Муром — корпус сельхозпредприятия, в селе Новая Таволжанка — частный дом и 2 квартиры в МКД. Сегодня ночью в городе Шебекино на территорию предприятия с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждены 2 автомобиля и технологическое оборудование.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О военных расходах Запада — в статье Ивана Лизана "Лукавые цифры. Почему увеличение военных расходов стран НАТО до 5 % от ВВП приведет к фашизации общества".
https://ukraina.ru/20250706/zelenskiy-khvalit-trampa-no-neiskrenne-glavnoe-na-utro-6-iyulya-1064745369.html
https://ukraina.ru/20250705/syrskiy-razglyadel-ugrozu-pod-kharkovom-ukrytie-dlya-semi-umerova-v-ssha-itogi-5-iyulya-1064733796.html
https://ukraina.ru/20250705/komandir-ubiytsa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-5-iyulya-1064725191.html
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Егор Леев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хроники, эксклюзив, украина, россия, белгород, иван лизан, вячеслав гладков, магатэ, вооруженные силы украины, сбу
Хроники, Эксклюзив, Украина, Россия, Белгород, Иван Лизан, Вячеслав Гладков, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, СБУ

Украина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июля

13:29 06.07.2025
 
© РИА Новости . А. Соломонов / Перейти в фотобанкЮжно-Украинская АЭС
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . А. Соломонов
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина скрыла сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, сообщили турецкие СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, сообщило турецкое издание Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ.
"Секретный документ показывает, как был скрыт сбой в работе реактора на Южно-Украинской АЭС, вызванный "нарушением условий эксплуатации". Этот инцидент, который мог стать едва ли не катастрофой, не отражен в докладе МАГАТЭ. Куда еще тянутся руки Киева, которого Запад оправдывает при любых обстоятельствах?" — отмечалось в публикации.
Согласно информации издания, полковник, указанный в документе от 2024 марта, Андрей Семенюк, возглавляет отделение СБУ в Николаевской области.
Семенюк не позволил МАГАТЭ сообщить о технической неисправности на атомной станции.
Как пишет Aydınlık, cамая поразительная деталь в документе касается "энергетических блоков с поврежденным реакторным оборудованием".
Согласно изданию, эта формулировка позволяет предположить, что неисправность могла произойти в реакторе или в связанных с ним критических системах безопасности.
В то же время, издание указало, что неясно, были ли сотрудники МАГАТЭ обмануты Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли неисправность.
"Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, было бы неудивительно, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические проблемы", — отмечалось в публикации.
В переписке говорится, что полковник передал информацию о неисправности украинским властям, инцидент не был включен в расследование.
Зеленский, мнящий себя Черчиллем
10:05
Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июляВладимир Зеленский заявил о том, что его разговор с президентом США Дональдом Трампом был наилучшим из всех и анонсировал предоставление Украине новых партий оружия
Обстрелы и налёты
Утром 6 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 30 – над территорией Брянской области, 29 – над территорией Курской области, 18 – над территорией Орловской области, 17 – над территорией Белгородской области, 13 – над территорией Тульской области, 4 – над территорией Калужской области, 3 – над территорией Ленинградской области, 2 – над территорией Смоленской области, 2 – над территорией Новгородской области, 1 – над территорией Тверской области, 1 – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 3 удара по территории этого региона России.
Все удары были совершены на горловском направлении. Всего было выпущено 5 единиц различных боеприпасов.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц за 5 июля не поступали. Поступили сведения о ранении гражданского лица 4 июля в населённом пункте Горняк (Кураховский муниципальный округ).
Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 36 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 4; Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 9; Райское — 3; Первомаевка — 3; Солонцы — 4; Алёшки — 3; Новая Каховка — 5", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Райское, Новая Каховка, Каиры, Голая Пристань.
Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Вчера, 18:08
Сырский разглядел угрозу под Харьковом, укрытие для семьи Умерова в США. Итоги 5 июляГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл в Харьковскую область. Министру обороны Украины Рустему Умерову припомнили недвижимость в США на фоне провала борьбы с БПЛА
Утром 6 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 7 беспилотников. Без последствий", — отмечалось в сводке.
Сегодня утром над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Повреждены балкон одной квартиры в МКД и частный дом.
В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Октябрьский и Разумное, сёлам Красный Хутор, Наумовка, Никольское и хутору Церковный выпущено 16 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО.
"В селе Никольское FPV-дрон атаковал маршрутный автобус. Пострадавшего водителя доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода, где после проведения обследования медики исключили диагнозы. Вчера в детскую областную больницу обратилась 12-летняя девочка, которая получила баротравму в результате атаки беспилотника на социальный объект в селе Бессоновка 3 июля. Лечение она продолжает в больнице, её состояние оценивается как средней тяжести", — сообщил губернатор.
В селе Никольское повреждены автобус и автомобиль, в хуторе Церковный — административный корпус предприятия. В посёлке Майский от падения осколков сбитого беспилотника посечена машина. Сегодня утром в посёлке Октябрьский многоквартирный дом атакован FPV-дроном.
"Пострадал мирный житель. Мужчине с множественными мелкими порезами лица и тела оказали необходимую помощь в Октябрьской РБ. Лечение продолжит амбулаторно. В доме повреждены окна и балконы. Также повреждены 2 машины", — писал Гладков.
В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Двулучное и Долгое подверглись атакам 5 беспилотников, 4 из которых подавлены. В селе Двулучное на территории предприятия повреждён прицеп сельхозтехники, также уничтожен огнём легковой автомобиль.
Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 6 беспилотников самолётного типа. Последствий нет.
"Над Волоконовским районом системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолётного типа. Кроме того, село Новое подверглось обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 2 FPV-дронов. Хутор Хуторище атакован одним беспилотником — повреждён частный дом", — отмечалось в сводке.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
Вчера, 13:27
Командир-убийца, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 5 июляПеревозивший украинских военнопленных самолёт Ил-76 был сбит по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Гора-Подол, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино в ходе 3 обстрелов выпущен 21 боеприпас и нанесены удары 8 беспилотников, 3 из которых сбиты. В городе Грайвороне повреждено остекление одной квартиры в МКД, в селе Гора-Подол повреждены забор и надворная постройка.
Над Ивнянским районом системой ПВО сбит БПЛА — повреждено частное домовладение.
В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись 12 обстрелам с применением 89 боеприпасов и атакам 27 беспилотников.
"Сегодня рано утром в посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона по многоквартирному дому ранена женщина. Пострадавшая доставлена в городскую больницу №2 г. Белгорода, где ей оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжит амбулаторно. В доме повреждено остекление", — сообщил Гладков.
В селе Репяховка от детонации FPV-дрона повреждён частный дом.
В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты.
"В посёлке Шамино автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, баротравмой и слепыми осколочными ранениями госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина уничтожена огнём. Ещё один автомобиль атакован дроном в селе Новая Таволжанка. Пострадал мужчина. После обследования врачи исключили контузию, он отпущен домой. Транспортное средство получило повреждения", — писал губернатор.
В городе Шебекино повреждён один автомобиль, в селе Муром — корпус сельхозпредприятия, в селе Новая Таволжанка — частный дом и 2 квартиры в МКД. Сегодня ночью в городе Шебекино на территорию предприятия с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждены 2 автомобиля и технологическое оборудование.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О военных расходах Запада — в статье Ивана Лизана "Лукавые цифры. Почему увеличение военных расходов стран НАТО до 5 % от ВВП приведет к фашизации общества".
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ХроникиЭксклюзивУкраинаРоссияБелгородИван ЛизанВячеслав ГладковМАГАТЭВооруженные силы УкраиныСБУ
 
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Заголовок открываемого материала
14:56Силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над российскими регионами - МО РФ
14:51Президент приехал на выставку Народного фронта «Всё для Победы!»
14:37Бойцы Росгвардии уничтожили САУ "Паладин" - помощь США для ВСУ
14:32Результаты поражения здания ТЦК в Кременчуге Полтавской области: новое видео
14:26Генсек НАТО уверен, что Китай из-за Тайваня может попросить Россию напасть на альянс
14:06Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачены 722 БПЛА ВСУ
13:43В Сумской области "Герани" разнесли цеха по производству БПЛА на территории Конотопского музея
13:30Из-за падения сбитого беспилотника в Железногорском районе Курской области пострадал мирный житель
13:29Украина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июля
13:26"Герани" бьют по ТЦК, что радует местных жителей, но сильно огорчает бандеровцев
13:17Силовики задержали подростка, планировавшего теракт у здания МВД в дагестанском Буйнакске
13:15Лукавые цифры. Почему увеличение военных расходов стран НАТО до 5 % от ВВП приведет к фашизации общества
13:11В чём важность освобождения Соболевки и Поддубного - рассказал Александр Коц
12:53Более 500 БПЛА удалось сбить на территории России благодаря приложению Народного фронта "Радар.НФ"
12:37Главное из нового брифинга Минобороны России к 12.35
12:30Момент прилёта по ТЦК в Кременчуге: видео
12:27Армия России освободила Соболевку и Поддубное - Минобороны
12:17Бронепоезд не на запасном пути. Гости из прошлого на фронте спецоперации
12:13"Герани" наносят удары по объектам ВСУ в Синельниково Днепропетровской области
12:07155-я Курская бригада морской пехоты будет носить имя дважды Героя РФ Михаила Гудкова - указ президента
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