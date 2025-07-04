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ОЗХО игнорирует данные России о применении ВСУ химоружия

ОЗХО игнорирует данные России о применении ВСУ химоружия - 04.07.2025 Украина.ру

ОЗХО игнорирует данные России о применении ВСУ химоружия

Предоставляемые Россией факты применения украинской армией химического оружия демонстративно игнорируются в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом 4 июля заявило российское постпредство при организации.

2025-07-04T20:19

2025-07-04T20:19

2025-07-04T20:19

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"Запад и техсекретариат демонстративно игнорируют предоставляемые Россией в соответствии с предусмотренными КЗХО процедурами факты применения ВСУ химоружия. Эти данные, как вам известно, подкреплены конкретными доказательствами, в частности, результатами проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией "27-й научный центр" Минобороны России анализов отобранных в соответствии с правилами ОЗХО проб с мест химических инцидентов", - сообщили РИА Новости в постоянном представительстве.В марте, накануне 108-й сессии исполсовета ОЗХО, Москва передала очередные данные о применении ВСУ списочных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ), подтвержденные результатами анализов, проведенных сертифицированной ОЗХО лабораторией Минобороны России. Однако техсекретариат ОЗХО даже не отреагировал на эту информацию, отметили в российском представительстве.Там также заявили, что Минобороны Нидерландов, обвиняя Россию в применении химического оружия на Украине, опирается на фальшивые данные киевского режима.В частности, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс проинформировал парламент страны о том, что Россия, согласно данным нидерландских разведслужб, якобы активизировала применение химоружия на Украине, что является нарушением Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Глава МИД королевства Каспар Велдкамп заявил, что Нидерланды поднимут этот вопрос в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге."Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации "под чужим флагом"; вбросы через подконтрольные СМИ и специально созданные аккаунты в мессенджерах и соцсетях фейковых сюжетов, уличающих нас якобы в нарушении КЗХО; спекуляции официальных лиц. Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – "по сведениям наших спецслужб", а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима. Вот по такому пути и пошло министерство обороны Нидерландов", - заявили в российском постпредстве.Там напомнили о заявлении предыдущей администрация США (Джо Байдена) и её европейских партнеров почти трехлетней давности о том, что в случае применения химического оружия на Украине они во всем обвинят Россию."Таким образом, киевскому режиму была дана своего рода индульгенция, мол, делайте что хотите, в обиду вас не дадим. Союзникам же по военно-политическому блоку НАТО было задано направление, по которому следует двигаться, в том числе на гаагской площадке – любыми способами и методами обвинять Москву в нарушении конвенции", - подчеркнули в российской миссии.109-я сессия исполнительного совета ОЗХО состоится в Гааге 8-11 июля.Больше новостей дня представлено в обзоре"Очень важный" разговор Зеленского и Трампа, обыск у Резникова. Итоги 4 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

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