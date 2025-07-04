ОЗХО игнорирует данные России о применении ВСУ химоружия - 04.07.2025 Украина.ру
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ОЗХО игнорирует данные России о применении ВСУ химоружия
ОЗХО игнорирует данные России о применении ВСУ химоружия - 04.07.2025 Украина.ру
ОЗХО игнорирует данные России о применении ВСУ химоружия
Предоставляемые Россией факты применения украинской армией химического оружия демонстративно игнорируются в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом 4 июля заявило российское постпредство при организации.
2025-07-04T20:19
2025-07-04T20:19
новости
россия
нидерланды
украина
джо байден
дональд трамп
озхо
вооруженные силы украины
химическое оружие
международные отношения
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"Запад и техсекретариат демонстративно игнорируют предоставляемые Россией в соответствии с предусмотренными КЗХО процедурами факты применения ВСУ химоружия. Эти данные, как вам известно, подкреплены конкретными доказательствами, в частности, результатами проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией "27-й научный центр" Минобороны России анализов отобранных в соответствии с правилами ОЗХО проб с мест химических инцидентов", - сообщили РИА Новости в постоянном представительстве.В марте, накануне 108-й сессии исполсовета ОЗХО, Москва передала очередные данные о применении ВСУ списочных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ), подтвержденные результатами анализов, проведенных сертифицированной ОЗХО лабораторией Минобороны России. Однако техсекретариат ОЗХО даже не отреагировал на эту информацию, отметили в российском представительстве.Там также заявили, что Минобороны Нидерландов, обвиняя Россию в применении химического оружия на Украине, опирается на фальшивые данные киевского режима.В частности, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс проинформировал парламент страны о том, что Россия, согласно данным нидерландских разведслужб, якобы активизировала применение химоружия на Украине, что является нарушением Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Глава МИД королевства Каспар Велдкамп заявил, что Нидерланды поднимут этот вопрос в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге."Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации "под чужим флагом"; вбросы через подконтрольные СМИ и специально созданные аккаунты в мессенджерах и соцсетях фейковых сюжетов, уличающих нас якобы в нарушении КЗХО; спекуляции официальных лиц. Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – "по сведениям наших спецслужб", а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима. Вот по такому пути и пошло министерство обороны Нидерландов", - заявили в российском постпредстве.Там напомнили о заявлении предыдущей администрация США (Джо Байдена) и её европейских партнеров почти трехлетней давности о том, что в случае применения химического оружия на Украине они во всем обвинят Россию."Таким образом, киевскому режиму была дана своего рода индульгенция, мол, делайте что хотите, в обиду вас не дадим. Союзникам же по военно-политическому блоку НАТО было задано направление, по которому следует двигаться, в том числе на гаагской площадке – любыми способами и методами обвинять Москву в нарушении конвенции", - подчеркнули в российской миссии.109-я сессия исполнительного совета ОЗХО состоится в Гааге 8-11 июля.Больше новостей дня представлено в обзоре"Очень важный" разговор Зеленского и Трампа, обыск у Резникова. Итоги 4 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, россия, нидерланды, украина, джо байден, дональд трамп, озхо, вооруженные силы украины, химическое оружие, международные отношения, международное право, международная политика, дискриминация, сша, ес, британия, всу, сво
Новости, Россия, Нидерланды, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, ОЗХО, Вооруженные силы Украины, химическое оружие, международные отношения, международное право, Международная политика, дискриминация, США, ЕС, Британия, ВСУ, СВО

ОЗХО игнорирует данные России о применении ВСУ химоружия

20:19 04.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание ОЗХО
Здание ОЗХО - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Предоставляемые Россией факты применения украинской армией химического оружия демонстративно игнорируются в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом 4 июля заявило российское постпредство при организации.
"Запад и техсекретариат демонстративно игнорируют предоставляемые Россией в соответствии с предусмотренными КЗХО процедурами факты применения ВСУ химоружия. Эти данные, как вам известно, подкреплены конкретными доказательствами, в частности, результатами проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией "27-й научный центр" Минобороны России анализов отобранных в соответствии с правилами ОЗХО проб с мест химических инцидентов", - сообщили РИА Новости в постоянном представительстве.
В марте, накануне 108-й сессии исполсовета ОЗХО, Москва передала очередные данные о применении ВСУ списочных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ), подтвержденные результатами анализов, проведенных сертифицированной ОЗХО лабораторией Минобороны России. Однако техсекретариат ОЗХО даже не отреагировал на эту информацию, отметили в российском представительстве.
Там также заявили, что Минобороны Нидерландов, обвиняя Россию в применении химического оружия на Украине, опирается на фальшивые данные киевского режима.
В частности, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс проинформировал парламент страны о том, что Россия, согласно данным нидерландских разведслужб, якобы активизировала применение химоружия на Украине, что является нарушением Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Глава МИД королевства Каспар Велдкамп заявил, что Нидерланды поднимут этот вопрос в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге.
"Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации "под чужим флагом"; вбросы через подконтрольные СМИ и специально созданные аккаунты в мессенджерах и соцсетях фейковых сюжетов, уличающих нас якобы в нарушении КЗХО; спекуляции официальных лиц. Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – "по сведениям наших спецслужб", а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима. Вот по такому пути и пошло министерство обороны Нидерландов", - заявили в российском постпредстве.
Там напомнили о заявлении предыдущей администрация США (Джо Байдена) и её европейских партнеров почти трехлетней давности о том, что в случае применения химического оружия на Украине они во всем обвинят Россию.
"Таким образом, киевскому режиму была дана своего рода индульгенция, мол, делайте что хотите, в обиду вас не дадим. Союзникам же по военно-политическому блоку НАТО было задано направление, по которому следует двигаться, в том числе на гаагской площадке – любыми способами и методами обвинять Москву в нарушении конвенции", - подчеркнули в российской миссии.
109-я сессия исполнительного совета ОЗХО состоится в Гааге 8-11 июля.
Больше новостей дня представлено в обзоре"Очень важный" разговор Зеленского и Трампа, обыск у Резникова. Итоги 4 июля
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