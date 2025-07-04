https://ukraina.ru/20250704/ot-oteley-do-peregovorov-kak-turisty-sblizhayut-rossiyu-i-ukrainu-v-turtsii-1064606356.html

От отелей до переговоров. Как туристы сближают Россию и Украину в Турции

От отелей до переговоров. Как туристы сближают Россию и Украину в Турции - 04.07.2025 Украина.ру

От отелей до переговоров. Как туристы сближают Россию и Украину в Турции

Турция готовится к новому раунду переговоров между Россией и Украиной, настоящая дипломатия уже идет на пляжах Антальи. Здесь русский язык объединяет туристов, а неловкие вопросы о войне звучат между шезлонгами. Пока политики обсуждают процедуры, простые люди — от узбекских врачей до украинских матерей — становятся послами мира

2025-07-04T09:20

2025-07-04T09:20

2025-07-04T09:23

эксклюзив

россия

украина

турция

дмитрий песков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064606692_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_25810731b789f5d6630717eab6c917c4.jpg

Россия и Украина согласуют новый раунд переговоров, как только завершатся процедурные формальности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В качестве посредника в диалоге выступает Турция - Анкара дважды в этом году предоставляла площадку для переговоров.Турецкие власти рассчитывают, что и в третий раз примут российскую и украинскую делегацию. И в четвертый, и в десятый, и вообще сколько потребуется. Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно говорил о том, что надеется помирить Россию и Украину.А пока политики занимаются переговорами на высоком уровне, на турецком побережье работают народные дипломаты. Разумеется, это не сотрудники внешнеполитических ведомств, а обычные туристы из разных государств. Посредники у них тоже турецкие - в лице гидов, продавцов, водителей, горничных, поваров и отельеров. И язык международного общения - русский.Сколько бы поляки не шипели в злобных репортажах о том, что в Турции слишком много русской музыки, русской речи и русских туристов, деваться им некуда. Терпят, но частенько матерятся по-своему, процеживая сквозь зубы неопределенные артикли. То ли дело латышы - вот, молодой человек с улыбкой на лице выходит из воды. О том, что он из Латвии, гордо говорит надпись LATVIA на плавках со стороны спины.А вот две дамы на диванчике в отеле. Говорят неразборчиво, не то по-цыгански, не то по-румынски. Одна странным образом укачивает ребенка на коленях: когда малышка лет восьми просыпается и плачет, она накидывает на нее полотенце, как на канарейку в клетке. Но малышка не успокаивается, и они встают, чтобы уйти."Можно пройти?" - вежливо, по-русски, просят они незнакомку, хотя у нее на лице не написана национальность. Странно, как они определяют, кто и откуда приехал? Говорят, будто русские вообще не улыбаются, и хмурые. А чего улыбаться просто так? Вот в этом и разница. У них там, в европах, так принято. Даже самый последний гад будет проклинать тебя на всех языках, но при этом раскланиваться и улыбаться.И все здесь кажется миролюбивым и спокойным в бескрайней морской синеве под палящим солнцем. Правы были севастопольские архитекторы, когда проектировали белые здания обязательно с красными крышами, чтобы человек не потерялся в этих просторах.Скандалов нет, и гости из стран НАТО легко, при необходимости, переходят на русский язык. Да даже правила в отеле написаны на трех языках: русском, английском и турецком. Чего стесняться? Никто за это не скажет ни единого плохого слова, языкового шпрехенфюрера не позовет, в полицию не настучит.Так и женщины с Украины, будучи до перелета условными ганнами мыколавнами, после пересечения границы представляются на ресепшенах по-русски, обычными и нормальными аннами николаевнами.Одна такая, назовем ее Ганнушкой, сидела на берегу вместе с дочерью и годовалым ребенком. Неприметная и тихая женщина, задумчивый взгляд, прищур от солнца. Улыбки пока на лице не наблюдается, на что обратил внимание один худой и высокий мужчина. Видимо, он тоже сразу понял, на каком языке к ней обратиться. Между ними завязывается диалог.- Здравствуйте! - говорит он.- Здравствуйте, - отвечает Ганнушка, а сама будто напряглась.- Я, вот, из Узбекистана, из Ташкента. Я - врач-кардиолог, а моя жена - врач-невропатолог, - сказал он. - А вы откуда?- А мы из Киева, - ответила Ганнушка и, наконец, улыбнулась. Видимо, переживала, что первым на контакт вышел россиянин, и контакт этот рискует быть не очень приятным.Врач-невропатолог кивнула головой, присела на шезлонг, и достала пакетик с семечками. Ганнушку свойская манера поведения собеседников подкупила. Лузганье невропатолога одновременно убаюкивало и погружало в легкий транс.- Киев? Здорово! - сказал кардиолог. - Я там учился, мне очень этот город нравится. Ну, как у вас там, тихо? Не бомбят?- Бомбят, - ответила Ганнушка.Собеседник безуспешно попытался разговорить Ганнушку, но она отвечала односложно. Потом женщина и вовсе замолчала, как партизан на допросе. Возникла неловкая пауза, которую заполоняли равномерные щелчки семечек. И тогда кардиолог (все-таки врач, умеет) решил ее простимулировать.- Вы скажите, я вот не понимаю… А как вы там на Украине делитесь на хохлов и украинцев, да? Вот как вы разделяетесь? Есть хохлы, которые хотят драться, а есть мирные украинцы.В этот момент со смеху прыснули даже латыши. Ганнушка замотала головой, и тихо, под нос, залепетала: нет такого, кто ж вам сказал, никак мы не делимся, не отличаемся. Но врач знал свое дело.- Ну как так? Есть же бандеровцы, да? Вот эти нацисты.- Да нет у нас никого!- А что тогда делят? Вот, к нам сразу прилетели еще прямым рейсом, в Ташкент, из Донецка и Луганска люди. У нас жилье дешевое, еда дешевая. И они говорят: что они там делят с Россией? Украина - это же окраина России, еще со времен Тараса Бульбы. Киевская Русь, Московская Русь… Все это Россия, что вы там делите?Улыбку как ветром сдуло. И обвинить врача из Узбекистана, который в Киеве жил и учился, в российской пропаганде не получается. И ответить нечего. Так и промолчала Ганнушка, а после просто удалилась на обед.Вот такому бы дружному интернационалу при посредничестве врачей из Узбекистана налаживать мосты внутри враждующего народа - глядишь, и мир приблизится еще на шаг. И да, турецкая атмосфера, видимо, к переговорам действительно располагает. Наверное, поэтому и члены украинской делегации разговаривают на русском с россиянами - запреты киевского режима здесь не действуют, да и на каком языке еще представителям одного народа говорить.

https://ukraina.ru/20250630/vybory-kak-element-ukrainskoy-diktatury-1064484361.html

россия

украина

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, россия, украина, турция, дмитрий песков, нато