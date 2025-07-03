https://ukraina.ru/20250703/agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-skolko-vesit-vooruzhenie-kotoroe-neset-zhenschina-boets-1064564942.html
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец - 03.07.2025 Украина.ру
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец
"Это непросто, но 5 километров проходили, и, как видите, улыбаюсь", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
2025-07-03T18:00
2025-07-03T18:00
2025-07-03T18:00
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вс рф
в десятку
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Ранее "Агата" рассказала, почему решила отправиться на СВО и почему выбрала работу с беспилотниками
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064564770_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f1c164dd29c46b052314c8b1c4aeab5a.jpg
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет на себе женщина-боец
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет на себе женщина-боец
2025-07-03T18:00
true
PT2M00S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец
"Это непросто, но 5 километров проходили, и, как видите, улыбаюсь", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
2025-07-03T18:00
true
PT2M00S
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец
"Это непросто, но 5 километров проходили, и, как видите, улыбаюсь", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.