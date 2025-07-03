https://ukraina.ru/20250703/agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-skolko-vesit-vooruzhenie-kotoroe-neset-zhenschina-boets-1064564942.html

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец - 03.07.2025 Украина.ру

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец

"Это непросто, но 5 километров проходили, и, как видите, улыбаюсь", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".

2025-07-03T18:00

2025-07-03T18:00

2025-07-03T18:00

сво

вс рф

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Ранее "Агата" рассказала, почему решила отправиться на СВО и почему выбрала работу с беспилотниками

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет на себе женщина-боец "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет на себе женщина-боец 2025-07-03T18:00 true PT2M00S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, в десятку, видео, видео