"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец - 03.07.2025 Украина.ру
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"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец - 03.07.2025 Украина.ру
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец
"Это непросто, но 5 километров проходили, и, как видите, улыбаюсь", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
2025-07-03T18:00
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Ранее "Агата" рассказала, почему решила отправиться на СВО и почему выбрала работу с беспилотниками
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Украина.ру
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452
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Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет на себе женщина-боец
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет на себе женщина-боец
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сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец
"Это непросто, но 5 километров проходили, и, как видите, улыбаюсь", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
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"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, сколько весит вооружение, которое несет женщина-боец

18:00 03.07.2025
 
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"Это непросто, но 5 километров проходили, и, как видите, улыбаюсь", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Ранее "Агата" рассказала, почему решила отправиться на СВО и почему выбрала работу с беспилотниками
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