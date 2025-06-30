"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как у нее появилось желание уйти на фронт - 30.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250630/agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-kak-u-nee-poyavilos-zhelanie-uyti-na-front-1064473794.html
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как у нее появилось желание уйти на фронт
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как у нее появилось желание уйти на фронт - 30.06.2025 Украина.ру
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как у нее появилось желание уйти на фронт
"Оператор БПЛА — это такая же цель для противника, как и снайпер", - "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, почему решила отправиться на СВО и почему выбрала работу с беспилотниками
2025-06-30T18:41
2025-06-30T18:41
сво
вс рф
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064473643_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_202845613c30255d3547de04fa12bf06.jpg.webp
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко. Поэтесса Яна Яжмина эксклюзивно для Украина.ру рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы"
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы"
2025-06-30T18:41
true
PT1M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064473643_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_727a1667f705392dbaec85f0984af92e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, вс рф, дроны, видео
СВО, ВС РФ, дроны
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как у нее появилось желание уйти на фронт
"Оператор БПЛА — это такая же цель для противника, как и снайпер", - "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, почему решила отправиться на СВО и почему выбрала работу с беспилотниками
2025-06-30T18:41
true
PT1M52S

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как у нее появилось желание уйти на фронт

18:41 30.06.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
"Оператор БПЛА — это такая же цель для противника, как и снайпер", - "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, почему решила отправиться на СВО и почему выбрала работу с беспилотниками
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Поэтесса Яна Яжмина эксклюзивно для Украина.ру рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОВС РФдроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07Террорист возмущён: бандеровцы никак не восстановят музей своего героя
19:01В Одессе неизвестный утащил сбитую "Герань"
18:54Путина и Гитлера нельзя сравнивать: глава украинского Института нацпамяти рассказал, почему
18:43В Харьковской области ВС РФ нанесли удар по аэродрому Коротич
18:41"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как у нее появилось желание уйти на фронт 1:52
18:38ВСУ могут выдохнутся за полгода, если не получат новой "значительной" помощи - Financial Times
18:34В Киеве планируют провести конференцию лесбиянок*
18:31Молдавия выходит на финишную прямую
18:20Обстановка на южно-донецком направлении: ВСУ теряют бойцов, технику и позиции
18:13Мошенники создали поддельный аккаунт Красного Креста и отправляют семьям военных вирусные файлы - МВД РФ
18:10Бои за Каменское идут полным ходом
18:04Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ: что известно о задержании руководства Sputnik в Баку
17:59Трамп готов ввести санкции против России из-за Украины, но Белый дом грамотно продумал формулировки
17:59ЧП в море - взрыв на борту танкера, перевозившего нефть из российского порта
17:53Путин обсуждает социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: видео
17:44Огромные возможности новых регионов России не были раскрыты на постсоветской Украине – Путин
17:36"Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём" - Путин
17:33Деньги женятся на политике. Свадьбы Сороса и Безоса как признак новой эпохи
17:26Путин поручил раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии
17:19Война войной, а обед - по расписанию. И сухпаёк в придачу
Лента новостейМолния