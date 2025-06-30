https://ukraina.ru/20250630/agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-kak-u-nee-poyavilos-zhelanie-uyti-na-front-1064473794.html

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как у нее появилось желание уйти на фронт

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как у нее появилось желание уйти на фронт - 30.06.2025 Украина.ру

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как у нее появилось желание уйти на фронт

"Оператор БПЛА — это такая же цель для противника, как и снайпер", - "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, почему решила отправиться на СВО и почему выбрала работу с беспилотниками

2025-06-30T18:41

2025-06-30T18:41

2025-06-30T18:41

сво

вс рф

дроны

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко. Поэтесса Яна Яжмина эксклюзивно для Украина.ру рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, дроны, видео