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"Трамп выбирает бизнес, а не потери": эксперт предрек скорый разворот США в сторону Москвы

"Трамп выбирает бизнес, а не потери": эксперт предрек скорый разворот США в сторону Москвы - 02.07.2025 Украина.ру

"Трамп выбирает бизнес, а не потери": эксперт предрек скорый разворот США в сторону Москвы

Прагматичные экономические интересы вскоре возьмут верх над политическим противостоянием между США и Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-07-02T03:30

2025-07-02T03:30

2025-07-02T03:30

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Историк предположил, что американский президент предпочтет выгодные сделки бессмысленной конфронтации.Краснов отметил: "Вместе с Россией можно будет заработать". По его мнению, это соответствует заявленной Трампом программе "Америка превыше всего"."Он пока думает, применять ли драконовские санкции", - напомнил собеседник издания, намекая на возможность компромисса.Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.

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