"Трамп выбирает бизнес, а не потери": эксперт предрек скорый разворот США в сторону Москвы
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Прагматичные экономические интересы вскоре возьмут верх над политическим противостоянием между США и Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"На Украине США могут только потерять деньги. Поэтому [президент США Дональд] Трамп как человек прагматичный выбирает, конечно, бизнес, а не потери", - заявил эксперт.
Историк предположил, что американский президент предпочтет выгодные сделки бессмысленной конфронтации.
Краснов отметил: "Вместе с Россией можно будет заработать". По его мнению, это соответствует заявленной Трампом программе "Америка превыше всего".
"Он пока думает, применять ли драконовские санкции", - напомнил собеседник издания, намекая на возможность компромисса.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.
О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.
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