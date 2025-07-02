"Трамп выбирает бизнес, а не потери": эксперт предрек скорый разворот США в сторону Москвы - 02.07.2025 Украина.ру
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"Трамп выбирает бизнес, а не потери": эксперт предрек скорый разворот США в сторону Москвы
"Трамп выбирает бизнес, а не потери": эксперт предрек скорый разворот США в сторону Москвы - 02.07.2025 Украина.ру
"Трамп выбирает бизнес, а не потери": эксперт предрек скорый разворот США в сторону Москвы
Прагматичные экономические интересы вскоре возьмут верх над политическим противостоянием между США и Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-07-02T03:30
2025-07-02T03:30
новости
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дональд трамп
краснов
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Историк предположил, что американский президент предпочтет выгодные сделки бессмысленной конфронтации.Краснов отметил: "Вместе с Россией можно будет заработать". По его мнению, это соответствует заявленной Трампом программе "Америка превыше всего"."Он пока думает, применять ли драконовские санкции", - напомнил собеседник издания, намекая на возможность компромисса.Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, краснов, владимир зеленский, украина.ру, госдума, нато, бизнес, санкции, антироссийские санкции, новости россии, главные новости
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Краснов, Владимир Зеленский, Украина.ру, Госдума, НАТО, бизнес, санкции, антироссийские санкции, новости России, Главные новости

"Трамп выбирает бизнес, а не потери": эксперт предрек скорый разворот США в сторону Москвы

03:30 02.07.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP / Alex Brandon
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Прагматичные экономические интересы вскоре возьмут верх над политическим противостоянием между США и Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

"На Украине США могут только потерять деньги. Поэтому [президент США Дональд] Трамп как человек прагматичный выбирает, конечно, бизнес, а не потери", - заявил эксперт.

Историк предположил, что американский президент предпочтет выгодные сделки бессмысленной конфронтации.
Краснов отметил: "Вместе с Россией можно будет заработать". По его мнению, это соответствует заявленной Трампом программе "Америка превыше всего".
"Он пока думает, применять ли драконовские санкции", - напомнил собеседник издания, намекая на возможность компромисса.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.
О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.
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