Рычаг сговорчивости Зеленского, или роль салфеток: Захарова рассказала изданию Украина.ру о переговорах - 02.07.2025 Украина.ру
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Рычаг сговорчивости Зеленского, или роль салфеток: Захарова рассказала изданию Украина.ру о переговорах
Рычаг сговорчивости Зеленского, или роль салфеток: Захарова рассказала изданию Украина.ру о переговорах - 02.07.2025 Украина.ру
Рычаг сговорчивости Зеленского, или роль салфеток: Захарова рассказала изданию Украина.ру о переговорах
Британская газета Financial Times написала, что украинские чиновники в приватных беседах все чаще призывают к прекращению огня, в то время, как "над Киевом нависает угроза безнадежности". Какие инструменты есть у МИД РФ, чтобы приблизить переговоры? И кто в Европе в состоянии повлиять на Владимира Зеленского?
2025-07-02T16:44
2025-07-02T16:44
эксклюзив
новости
россия
киев
украина
владимир зеленский
украина.ру
вооруженные силы украины
financial times
переговоры
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На эти вопросы издания Украина.ру ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что переговорный процесс - это не что-то оторванное от реальности, а непосредственно привязанное к ситуации на земле, а значит - инструментарий соответствующий."Есть такое выражение: у России два союзника - армия и флот. Конечно, это не полный перечень того, что у нас имеется, особенно с развитием науки и техники. Мне кажется, эти самые наши союзники приближают переговорный процесс как никто, и только в нужном нам формате", - сказала дипломат.Она уточнила, что несмотря на то, что невозможно отделить позицию Министерства иностранных дел от курса всей страны, у ведомства есть свой инструментарий: ведение переговоров и политико-дипломатические усилия.Ответила дипломат и на вопрос о том, кто именно из его "больших братьев" может повлиять на Зеленского, чтобы он действительно начал диалог, а не "жонглировал" переговорами .По мнению Захаровой, влияние на главаря киевского режима имеют люди "с салфетками и ложечками для сахара", однако тут стоит оговориться об их намерениях. А они - антироссийские."Вопрос в их мотивации. Каждый влияет на него (Зеленского. - Ред), видимо, по-своему. Кто оружие даст, кто денег подкинет, кто эти деньги через него отмоет, а кто и привезет ему сахарку с салфетками да с ложечками. Вот и ответ, чего они хотят", - резюмировала Захарова.Второй раунд переговоров России и Украины состоялся 2 июня. Сторонам удалось договориться об обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет и обмене телами.Пару дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дате проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, заявил, что в ближайшее время наступит ясность по этому вопросу."Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит", - сказал Песков журналистам, уточнив, что в Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции, эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ.Речь идет о том, что Россия выступает за решение первопричин конфликта, а также мир. Временное "перемирие" приведет лишь к дальнейшей эскалации, так как даст ВСУ время на накопление сил и оружия.Тем временем ВС РФ продолжают продвижение на фронте. В частности, накануне украинский телеграм-канал "Резидент" посетовал, что ситуация на фронте для ВСУ обострилась донельзя: Армия РФ только за неполный июнь освободила около 500 км², а за последние три месяца - 1 400 км², что повторяет масштаб поражения Киева осенью 2024 года. И как отмечают военные эксперты, это только начало, так как летняя кампания ВС РФ лишь набирает обороты.Еще по теме - Мстительный призрак сцены: Захарова ответила изданию Украина.ру, на что Зеленский готов ради "роли".
https://ukraina.ru/20250604/kazhdyy-raz-isterika-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-pomozhet-li-delu-mira-taktika-malykh-shagov-1063644436.html
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, financial times, переговоры
Эксклюзив, Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Financial Times, переговоры

Рычаг сговорчивости Зеленского, или роль салфеток: Захарова рассказала изданию Украина.ру о переговорах

16:44 02.07.2025
 
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Британская газета Financial Times написала, что украинские чиновники в приватных беседах все чаще призывают к прекращению огня, в то время, как "над Киевом нависает угроза безнадежности". Какие инструменты есть у МИД РФ, чтобы приблизить переговоры? И кто в Европе в состоянии повлиять на Владимира Зеленского?
На эти вопросы издания Украина.ру ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что переговорный процесс - это не что-то оторванное от реальности, а непосредственно привязанное к ситуации на земле, а значит - инструментарий соответствующий.
"Есть такое выражение: у России два союзника - армия и флот. Конечно, это не полный перечень того, что у нас имеется, особенно с развитием науки и техники. Мне кажется, эти самые наши союзники приближают переговорный процесс как никто, и только в нужном нам формате", - сказала дипломат.
Она уточнила, что несмотря на то, что невозможно отделить позицию Министерства иностранных дел от курса всей страны, у ведомства есть свой инструментарий: ведение переговоров и политико-дипломатические усилия.
4 июня, 19:13
"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов"Многие эксперты называют тактику ведения переговоров с Украиной методом "малых шагов". Дает ли она надежду, что в конце концов удастся достигнуть значимых договоренностей? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для СМИ ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ответила дипломат и на вопрос о том, кто именно из его "больших братьев" может повлиять на Зеленского, чтобы он действительно начал диалог, а не "жонглировал" переговорами .
По мнению Захаровой, влияние на главаря киевского режима имеют люди "с салфетками и ложечками для сахара", однако тут стоит оговориться об их намерениях. А они - антироссийские.
"Вопрос в их мотивации. Каждый влияет на него (Зеленского. - Ред), видимо, по-своему. Кто оружие даст, кто денег подкинет, кто эти деньги через него отмоет, а кто и привезет ему сахарку с салфетками да с ложечками. Вот и ответ, чего они хотят", - резюмировала Захарова.
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
Второй раунд переговоров России и Украины состоялся 2 июня. Сторонам удалось договориться об обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет и обмене телами.
Пару дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дате проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, заявил, что в ближайшее время наступит ясность по этому вопросу.
"Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит", - сказал Песков журналистам, уточнив, что в Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции, эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ.
Речь идет о том, что Россия выступает за решение первопричин конфликта, а также мир. Временное "перемирие" приведет лишь к дальнейшей эскалации, так как даст ВСУ время на накопление сил и оружия.
Тем временем ВС РФ продолжают продвижение на фронте. В частности, накануне украинский телеграм-канал "Резидент" посетовал, что ситуация на фронте для ВСУ обострилась донельзя: Армия РФ только за неполный июнь освободила около 500 км², а за последние три месяца - 1 400 км², что повторяет масштаб поражения Киева осенью 2024 года. И как отмечают военные эксперты, это только начало, так как летняя кампания ВС РФ лишь набирает обороты.
Еще по теме - Мстительный призрак сцены: Захарова ответила изданию Украина.ру, на что Зеленский готов ради "роли".
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