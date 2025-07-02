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Провокация с глобальными ставками: Захарова прокомментировала задержание журналистов Sputnik

Провокация с глобальными ставками: Захарова прокомментировала задержание журналистов Sputnik - 02.07.2025 Украина.ру

Провокация с глобальными ставками: Захарова прокомментировала задержание журналистов Sputnik

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 2 июля прокомментировала задержание в Баку журналистов редакции редакции Sputnik Азербайджан, заявив, что желающим испортить союзнические отношения двух стран стоит воздержаться от провокаций

2025-07-02T14:34

2025-07-02T14:34

2025-07-02T15:19

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Захарова отметила, что в Баку уже решили судьбу российских журналистов: местный суд назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу на четыре месяца. Захарова заострила внимание на том, что арестованные представители СМИ работали в Азербаджане много лет, и до сих пор к ним не было никаких претензий, потому что они придерживались профессиональной этики и соблюдали законы Азербайджана. Дипломат отметила, что МИД РФ запросил право посещения российских граждан, однако ответа от Баку до сих пор не получили.Главреда и шеф-редактора Sputnik Азербайджан внесли в базу "Миротворец" сразу после ареста в БакуВ понедельник, 30 июня, в Баку были арестованы глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, шеф-редактор издания Евгений Белоусов и еще пять сотрудников мелиахолдинга "Россия сегодня". Их обвинили в "шпионаже" и работе на ФСБ. В настоящее время с задержанными нет никакой связи. Вторые сутки к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников.В Москве эти действия назвали провокацией, и Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Азербайджана в связи с "недружественными действиями" Баку: посла Азербайджана вызвали в МИД РФ: что известно о задержании руководства Sputnik в Баку.Ранее журналисты ряда изданий связали обострение отношений Баку и Москвы с задержанием в Свердловской области членов азербайджанской диаспоры, подозреваемых в убийстве 2001 года.Однако большинство экспертов склоняются к версии, что у истории есть украинские корни: не последнюю роль в этом сыграл украинско-азербайджанский нефтяной проект.Актуальное интервью по теме: Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответ.

https://ukraina.ru/20250701/poka-na-tri-nedeli-v-sizo-otpravlen-figurant-s-semey-kotorogo-svyazyvayut-konflikt-baku-i-moskvy-1064518231.html

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