Провокация с глобальными ставками: Захарова прокомментировала задержание журналистов Sputnik - 02.07.2025 Украина.ру
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Провокация с глобальными ставками: Захарова прокомментировала задержание журналистов Sputnik
Провокация с глобальными ставками: Захарова прокомментировала задержание журналистов Sputnik - 02.07.2025 Украина.ру
Провокация с глобальными ставками: Захарова прокомментировала задержание журналистов Sputnik
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 2 июля прокомментировала задержание в Баку журналистов редакции редакции Sputnik Азербайджан, заявив, что желающим испортить союзнические отношения двух стран стоит воздержаться от провокаций
2025-07-02T14:34
2025-07-02T15:19
новости
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журналист
журналисты
арест
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Захарова отметила, что в Баку уже решили судьбу российских журналистов: местный суд назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу на четыре месяца. Захарова заострила внимание на том, что арестованные представители СМИ работали в Азербаджане много лет, и до сих пор к ним не было никаких претензий, потому что они придерживались профессиональной этики и соблюдали законы Азербайджана. Дипломат отметила, что МИД РФ запросил право посещения российских граждан, однако ответа от Баку до сих пор не получили.Главреда и шеф-редактора Sputnik Азербайджан внесли в базу "Миротворец" сразу после ареста в БакуВ понедельник, 30 июня, в Баку были арестованы глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, шеф-редактор издания Евгений Белоусов и еще пять сотрудников мелиахолдинга "Россия сегодня". Их обвинили в "шпионаже" и работе на ФСБ. В настоящее время с задержанными нет никакой связи. Вторые сутки к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников.В Москве эти действия назвали провокацией, и Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Азербайджана в связи с "недружественными действиями" Баку: посла Азербайджана вызвали в МИД РФ: что известно о задержании руководства Sputnik в Баку.Ранее журналисты ряда изданий связали обострение отношений Баку и Москвы с задержанием в Свердловской области членов азербайджанской диаспоры, подозреваемых в убийстве 2001 года.Однако большинство экспертов склоняются к версии, что у истории есть украинские корни: не последнюю роль в этом сыграл украинско-азербайджанский нефтяной проект.Актуальное интервью по теме: Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответ.
https://ukraina.ru/20250701/poka-na-tri-nedeli-v-sizo-otpravlen-figurant-s-semey-kotorogo-svyazyvayut-konflikt-baku-i-moskvy-1064518231.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, баку, азербайджан, москва, sputnik, украина.ру, фсб, журналист, журналисты, арест, эксклюзив
Новости, Баку, Азербайджан, Москва, Sputnik, Украина.ру, ФСБ, журналист, журналисты, арест, Эксклюзив

Провокация с глобальными ставками: Захарова прокомментировала задержание журналистов Sputnik

14:34 02.07.2025 (обновлено: 15:19 02.07.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 2 июля прокомментировала задержание в Баку журналистов редакции редакции Sputnik Азербайджан, заявив, что желающим испортить союзнические отношения двух стран стоит воздержаться от провокаций
Захарова отметила, что в Баку уже решили судьбу российских журналистов: местный суд назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу на четыре месяца. Захарова заострила внимание на том, что арестованные представители СМИ работали в Азербаджане много лет, и до сих пор к ним не было никаких претензий, потому что они придерживались профессиональной этики и соблюдали законы Азербайджана. Дипломат отметила, что МИД РФ запросил право посещения российских граждан, однако ответа от Баку до сих пор не получили.
"Мы рассчитываем, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов. Этих шагов уже было немало. Нужно отметить, что эти шаги наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям. И мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который был сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества", - заявила Захарова.
Главреда и шеф-редактора Sputnik Азербайджан внесли в базу "Миротворец" сразу после ареста в Баку
В понедельник, 30 июня, в Баку были арестованы глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, шеф-редактор издания Евгений Белоусов и еще пять сотрудников мелиахолдинга "Россия сегодня". Их обвинили в "шпионаже" и работе на ФСБ. В настоящее время с задержанными нет никакой связи. Вторые сутки к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников.
В Москве эти действия назвали провокацией, и Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Азербайджана в связи с "недружественными действиями" Баку: посла Азербайджана вызвали в МИД РФ: что известно о задержании руководства Sputnik в Баку.
Ранее журналисты ряда изданий связали обострение отношений Баку и Москвы с задержанием в Свердловской области членов азербайджанской диаспоры, подозреваемых в убийстве 2001 года.
Заседание суда по делу Б. Сафарова в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Вчера, 15:20
Пока на три недели: в СИЗО отправлен фигурант, с семьей которого связывают конфликт Баку и МосквыОдного из представителей клана Сафаровых, с задержанием которого ряд СМИ связывает обострение отношений Москвы и Баку, отправили в российское СИЗО. Речь идет о Бакире Сафарове, он фигурант уголовного дела об убийстве прошлых лет. В рамках этого дела ранее также арестовали братьев Бакира: Мазахира, Акифа и Аяза
Однако большинство экспертов склоняются к версии, что у истории есть украинские корни: не последнюю роль в этом сыграл украинско-азербайджанский нефтяной проект.
Актуальное интервью по теме: Александр Дюков: Власти Азербайджана встали на защиту членов ОПГ, но у России есть законный ответ.
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