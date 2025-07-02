"Нужны новые трагедии": Ищенко рассказал, зачем Киев придумывает "покушения" на Зеленского
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
О том, зачем Киев придумывает покушения на Зеленского и распространяет фейки, в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Заявления Киева о "предотвращении" покушений на Владимира Зеленского – это пропагандистский инструмент для выбивания помощи с Запада и подавления внутренней оппозиции, считает эксперт.
"Можно сказать: "Русские [якобы] готовили покушение на Зеленского". Потом – что и на [президента США Дональда] Трампа. Трамп испугался и уехал, а Зеленский остался руководить борьбой", – иронично прокомментировал Ищенко заявления СБУ.
Эксперт напомнил, что аналогичные истории уже были: "Зеленский говорил, что по нему русские [якобы] стреляли ракетами, но не попали. Об этом уже все забыли. Нужны новые трагедии".
По словам политолога, такие фейки помогают режиму оправдывать репрессии. "На Украине столько людей, которые не любят Зеленского, что можно через одного брать и сажать по обвинению в покушении", – отметил он.
"И Западу можно будет претензии предъявить: "Россия [якобы] пытается меня убить, но вы мало помогаете. Дайте денег"", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.
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