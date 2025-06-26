https://ukraina.ru/20250626/glupoe-chuchelo-v-gaage-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-otstavku-zelenskogo-i-smenu-vlasti-na-ukraine-1064266326.html

"Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине

"Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине - 26.06.2025 Украина.ру

"Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине

Украинские и российские эксперты и политики обсуждают перспективы смены власти на Украине и размышляют над тем, почему мировые лидеры все чаще не хотят сидеть за одним столом с Зеленским

2025-06-26T05:00

2025-06-26T05:00

2025-06-26T05:00

эксклюзив

украина

турция

россия

владимир зеленский

татьяна монтян

нато

верховная рада

николай азаров

андрей ермак

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Украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян обратила внимание на интересное заявление Виктора Орбана, которое он сделал на полях саммита НАТО. По словам венгерского премьера, Владимира Зеленского не пустили на официальные мероприятия саммита по желанию четырех стран: США, Венгрии, Словакии и... Турции!"В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", — процитировала Орбана Монтян в своем телеграм-канале.Почему Зеленского не захотели пускать на саммит Венгрия и Словакия, более чем скептически настроенные по отношению к Украине, понятно, отметила адвокат. Почему оказались против США, тоже ясно: по мнению эксперта, сейчас Дональд Трамп изо всех сил пытается "продать" России обещание не брать Украину в НАТО, взамен добившись от Кремля "каких-то ответных уступок"."А вот то, что против оказалась Турция — это прям-таки очень интересно: ещё в феврале министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара совершенно не против вступления Украины в НАТО, и даже наоборот, скорее за. А тут — такой поворот!" — подчеркнула Монтян.По словам адвоката, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показывает "поразительную политическую изворотливость", много лет являясь "верным союзником" Украины, но при этом ухитряясь оставаться "друзяшкой Путина"."Неужто что-то всё-таки пошло не так? Или Султан задумал очередную интригу? Аж теряюсь в догадках, право слово", — подытожила Монтян.Перед саммитом НАТО Владимир Зеленский дал интервью Sky News, в котором заявил, что "США и Россия могут быть партнёрами, но никогда не станут друзьями"."Я уверен, что президент Трамп понимает: украинцы являются союзниками Америки. А настоящим экзистенциальным врагом Америки является Россия. Они могут быть партнерами на короткое время, но они никогда не будут друзьями", – заявил главарь киевского режима.По мнению покинувшего страну украинского политического эксперта и общественного деятеля Александра Скубченко, Украина и Россия могут стать друзьями. Их "воссоединение неизбежно", но для этого Украине нужно избавиться от нынешнего режима, об этом он рассказал в блоге на канале GOLOS.EU."Возможно, я не лучший человек для того, чтобы вести Украину через оставшуюся часть войны, но я самый опытный", — также заявляет Зеленский.По мнению Скубченко, экс-президент Украины Петр Порошенко* потерял только Крым, а Зеленский еще и ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Если это так, то он действительно "самый опытный", иронично указал эксперт.Но, по мнению эксперта, "опыт" Зеленского заключается только в том, что он "самый глупый". Если бы он был умным, он "остановился бы на Крыме", добавил он."И это глупое чучело называет "лучшим президентом" такое же глупое чучело [руководитель ОП Андрей] Ермак. Глупые люди любят хвалить себя сами, потому что больше их никто не хвалит", — резюмировал Скубченко.Украинский политтехнолог Андрей Золотарев скептически прокомментировал заявления Зеленского, где он говорит о себе как о неидеальном, но "самом опытном политике" для Украины."Если Владимир Александрович [Зеленский] благополучную мировую конъюнктуру приписывает своим гениальным способностям, пусть историки потом разберут. Но надо понимать, что его хуцпа-дипломатия, наглая дипломатия, она как любой сильнодействующий препарат (что-что, а монетизировать эмоции они научились великолепно) – сначала эффективно, потом привыкают, а потом уже начинается аллергия", — заявил Золотарев в эфире канала "Рoliteka".По его словам, на саммит НАТО Зеленский едет с целью "закрутите гайки-санкции и дайте ещё денег". Но, скорее всего, в итоге Украина получит не деньги, а, в лучшем случае, лишь "звон монет", – добавил политтехнолог.При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что у Зеленского еще есть выбор. "Может быть, пойти на выборы? Этот вариант труднопредсказуемый", — предлагает политик в своем телеграм-канале.При этом Зеленский может сослаться на действующее в стране военное положение, военные действия и не проводить выборы, что он и делает, подчеркнул Азаров."Но американцы требуют, чтобы в Киеве произошла замена, хотя пока совершенно не ясно, кого они хотят заменить. Понятно, что Зеленского. Но вот хотят ли они заменить режим, который олицетворяется этой фамилией? Кто же может прийти на смену Зеленскому? Этот вопрос меня сейчас больше всего волнует и интересует", — отмечает бывший глава правительства Украины.По мнению Азарова, если события будут развиваться по схеме, которая обсуждается в украинских кругах, (отставка Зеленского по собственному желанию и передача власти спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку), это все равно мало что изменит."Во-первых, сразу появятся временные рамки – 100 дней. По Конституции, Стефанчук не может управлять Украиной больше 100 дней, он обязан провести выборы", — резюмировал политик.О чем еще говорят украинские эксперты — в материале Натальи Мареевой "Сияющее существо", которое утопит киевскую верхушку. Украинские эксперты обсуждают бегство Чернышова на сайте Украина.ру.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20250624/pouzhinat-i-dostavat-trampa-zachem-zelenskiy-priekhal-na-sammit-nato-1064249203.html

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Наталья Мареева

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Наталья Мареева

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