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Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит

Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит - 30.06.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит

Украинцам, конечно, рассказывали, что они воевали с русскими еще со времен динозавров, но генетическая память подсказывала им, что они сами русские. Но украинским элитам была нужна реальная война с реальными потерями. И они дотолкали свое общество до того, чего хотели, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-30T07:00

2025-06-30T07:00

2025-06-30T07:00

интервью

россия

украина

запад

владимир зеленский

ростислав ищенко

нато

общество

киевский режим

сбу

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, глава СБУ ранее заявил, что российские спецслужбы якобы готовили два покушения на Владимира Зеленского: одно – в аэропорту Жешува, второе – в администрации президента в Киеве. На ваш взгляд, если Зеленского действительно кто-то ликвидирует, что это изменит для Украины и для России?- Я не знаю, сколько у Зеленского потенциальных наследников, которые потом могут судиться с украинским государством за его капиталы. Украина будет доказывать, что это деньги краденые и их надо вернуть в казну. Наследники будут доказывать, что это деньги заработанные, и их надо вернуть наследникам. Больше вряд ли что-то изменится, хоть ты десять Зеленских убьешь.Я много раз говорил, что концепция войны с Россией была придумана украинской элитой еще в тот момент, когда Ющенко только подбегал к Национальному банку. Например, по прямому указанию генерала Мулявы, который с 1991 по 1993 год был начальником социально-психологического управления министерства обороны, всем поступавшим на службу офицерам задавали вопрос: "Готовы ли вы воевать с Россией?". Сами понимаете, кого Украина считала своим врагом уже тогда.Как в Израиле концепция превентивной войны вросла в мозги общества, так и на Украине эта концепция врастала в украинское общество и элиту. Даже те, кто сейчас выступает за мир с Россией, были матерыми евроинтеграторами и были совсем не против с Россией повоевать. Просто когда выяснилось, что это была ошибка, они находились в условной оппозиции к условной власти. Но в оппозиции не по геополитическим, а по внутриполитическим вопросам (кто будет делить американскую помощь). Им просто повезлоПри этом надо понимать, что Украина хотела воевать с Россией не просто так. Она прекрасно отдавала себе отчет в том, что украинское общество говорит и думает по-русски. Она понимала, что как только пройдет первоначальная эйфория, люди стали бы задавать вопросы, а зачем нужно украинское государство.Если бы у украинских элит была идея государственного строительства ("Мы построим государство лучше, чем в России"), то они могли бы еще что-то положить на стол. Но у них была одна идея – украсть и быстро сбежать. Они же за независимость не боролись. Она просто упала им на голову, и они решили этим воспользоваться. Попал в чужой амбар, а хозяина нет, поэтому надо быстро набить мешок и бежать оттуда.В этом смысле Россия всегда была для них опасностью. Они все время боялись, что Россия придет и скажет: "Положи на место, это не твое". Поэтому они хотели быть как можно ближе к Западу, потому что рассчитывали, что он может дать им гарантированную защиту от России.В начале 1990х годов был период, когда у Запада и России были вполне дружественные отношения. Но Украина все равно мыслила в рамках холодной войны и подзуживала Запад вступать в противостояние с Россией, потому что "иначе Россия сама на всех нападет". Украина исходила из того, что рано или поздно Запад будет воевать с Россией, поэтому надо как можно скорее бежать в НАТО и ЕС, чтобы вовремя делить трофеи.Со временем Украина понимала, что ни в ЕС, ни в НАТО ее не возьмут. Но ориентация на Запад обеспечивала ей внутриполитическое объяснение того, почему надо быть против России. И они говорили народу: "Мы хотим жить как в Германии, а Россия не хочет. Она нас тянет в грязь и в совок, чтобы у нас было так же плохо, как у них".Да, потом Россия начала догонять Европу в плане комфортной жизни, но общая идея осталась. И она работала, потому что большая часть населения Украины не могла сравнить Россию с Европой, поскольку за пределы своего хутора никуда не выбиралась.- Еще до пандемии коронавируса были данные украинских туристических агентств, что только 3% населения страны бывали за границей.- Дело даже не в этом. Чтобы что-то сравнивать, надо изучить страну. А мне в свое время Добкин рассказывал, что во Франции лучше, чем в России, потому что во Франции пятизвездочные отели, и он там был. Да в любой стране есть пятизвездочные отели. А глубинка во Франции, может быть, даже хуже, чем в России. И вообще не надо путать туризм с эмиграцией, потому что отдыхать – не работать.Я когда-то отвозил жену и ребенка к нашим друзьям в поселок на самой последней косе Азовского моря прямо перед границей с Ростовской областью. Было ощущение, что там ничего не изменилось с тех пор, как в 1920 году закончились бои красных с белыми. Идешь по их центральной улице, на домишке висят картонки, а на них написано: "Ресторан, горячие обеды, стриптиз". Причем "ресторан" — это пластиковые столики времен советских столовых. Но там отдыхали ребята из Сибири, которые были всем довольны. А почему бы им быть недовольными? Они приехали из вечной мерзлоты, а тут тепло и море. До пляжа всего 15 метров. И они говорили: "Как у вас хорошо". Хотя это был самый забитый клочок Украины, который ни в какое сравнение не шел с соседней российской территорией. Человек на отдыхе по-другому воспринимает окружающее пространство.А когда наши релоканты убежали на Запад, у большинства из них резко поменялось представление о Западе. Раньше им казалось, что это "сияющий град на холме", а оказалось, что это "темная нора, в которой тебе надо пахать больше, чем в России, если ты хочешь жить".То же самое касается Украины. Там людям продавали картинку абстрактного Запада. "Там все хорошо, поэтому надо интегрироваться на Запад и готовиться к войне с Россией, которая хочет, чтобы у нас все было плохо". На самом же деле украинские элиты понимали: "Война – это кровь. Как только между Россией и Украиной прольется кровь, на которой будет формироваться украинская нация. Она уже не будет русской, потому что у нее будет память о реальной войне".Украинцам, конечно, рассказывали, что они воевали с русскими еще со времен динозавров, но генетическая память подсказывала им, что они сами русские. А здесь будет реальная война с реальными потерями. И украинские элиты дотолкали свое общество до того, чего хотели.Поэтому сколько ты Зеленских не убьешь, украинские элиты все равно захотят воевать с Россией.- А на что именно киевский режим рассчитывает, когда рассказывает о покушениях на Зеленского? Они думают, что США и Европа дадут им еще больше денег и оружия? Или, может быть, думают, что украинцы после этого массово побегут в военкоматы?- Люди любят хвастаться своими достижениями. Среди наших с вами коллег тоже есть люди, которые любят всем показывать запись какого-то одного эфира украинского телевидения, где про них вспомнили и назвали их "угрозой национальной безопасности Украины". "Смотрите, я главный враг Зеленского". Хотя на Украине полно людей, которых режим Зеленского посадил в тюрьму.Так и здесь. Можно сказать: "Русские готовили покушение на Зеленского". Потом можно сказать: "Русские готовили покушение на Зеленского и на Трампа. Трамп испугался и быстро уехал с саммита НАТО, а Зеленский остался руководить борьбой".Зеленский же говорил, что когда он в начале СВО сидел в бункере, по нему русские стреляли-стреляли ракетами, но не попали. Хотя он на самом деле драпал из Киева и его разворачивали. Об этом уже все забыли. Нужны новые трагедии, связанные с Зеленским. А то иначе получается так: "Командир впереди скачет на коне, пули свистят, все вокруг замертво падают, а он даже не ранен". Могут возникнуть вопросы – свистят ли пули. А тут СБУ говорит, что предотвратило аж два покушения на Зеленского. СБУ врать не будет. Там что ни украинский президент, то десяток покушений, которые СБУ предотвратила. И у всех все хорошо: президент испытывает чувство гордости, сбушники награды получают.Да, пока нет покушавшихся. Пока в тюрьму никого не посадили. Но на Украине столько людей, которые не любят Зеленского, что можно через одного брать и сажать по обвинению в покушении.И народу будет легко объяснить: "Я же не просто так ловлю людей и отправляю на фронт. Я сам каждый день жизнью рискую".И Западу можно будет претензии предъявить: "Россия пытается меня убить, но вы мало помогаете. Дайте денег".- А для чего Украина продолжает спекулировать на трупах своих бойцов, говоря о том, что Москва якобы подсунула им тела 20 россиян, чтобы "преувеличить украинские потери"? Ну зачем нам нужно было преувеличивать украинские потери, если мы и так передали Киеву 6000 тел? 20 человек явно не поменяли бы это соотношение.- Еще в 1995 году меня рассмешил один украинский учебник истории, где было написано, что "украинской нации 200 тысяч лет". Хотя хомо-сапиенс появился на свет максимум 100 тысяч лет назад. И подобной чуши там много. Над ними смеются, но их это абсолютно не чешет. Так почему же они не могут нести бред про своих убитых бойцов, если считают, что это политически выгодно?Так у них работают мозги. Точнее, мозгов у них нет. У них есть только нервные центры, которые заставляют их говорить и периодически подергиваться.А как иначе объяснить поведение человека, который сначала говорит: "Россия украла у нас русское имя и русский язык. Украина – это истинная Русь", а потом говорит: "Я украинец, но не знаю украинского языка, потому что моих предков насильно русифицировали"?Это их основная историческая концепция. И чем дольше Украина будет закрываться от мира, тем больше этой чуши будет проникать в мозги подрастающего поколения.Также по теме - в материале Натальи Мареевой: Пыжился Зеленский зря и унижения его были напрасны. Украинские эксперты недооценили жертвы диктатора

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, украина, запад, владимир зеленский, ростислав ищенко, нато, общество, киевский режим, сбу