Новороссия при Александре I: завершение земледельческого заселения, одесское порто-франко и выход к Дунаю
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29 июня 1812 года император Александр I своим указом впервые в истории России ввёл материальные льготы для переселенцев из внутренних губерний в Северное Причерноморье
Как показывает фундаментальное исследование доктора исторических наук Владимира Кабузана, в правление "Благословенного монарха" начался "последний завершающий период интенсивного земледельческого заселения Новороссии" – во втором и третьем десятилетиях XIX века.
Особенно быстро росла численность жителей Херсонской губернии, увеличившаяся за период 1816-35 годов почти на треть – 100 477 душ мужского пола. На 2/3 это был миграционный прирост в основном связанный с освоением округи Херсона и в недавнем прошлом османской Очаковской области, где были учреждены Ананьевский, Тираспольский и Одесский уезды.
По сохранившимся отчётам губернаторов основная масса переселявшихся государственных крестьян шла из Полтавской и Курской губерний, а крепостных – из Орловской, Полтавской, Черниговской, Курской, Рязанской и Киевской губерний.
Тем самым правительство решало проблемы крестьянского малоземелья в Центральном Черноземье и Малороссии при безлюдности целинных земель в Очаковской области.
Столь мощный миграционный поток был обусловлен тем, что Новороссия являлась в тот период единственным регионом Российской империи, куда официально дозволялось переселение. Данный исключительный статус действовал до весны 1824 года. Пока в других губерниях не были определены земли, "кои переселенцам отводимы быть могут".
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Главная особенность указа 1812 года состояла в дозволении местным властям выдавать нуждающимся переселенцам из числа казённых крестьян и казаков денежные ссуды "из сумм за винный откуп". Также им предоставлялись возможность получать хлеб на посевы и пропитание из хлебных магазинов. Всем переселившимся после 1805 года предоставлялась освобождение на пять лет от уплаты казённых податей.
До того мерами материального стимулирования при переселении в Новороссию пользовались лишь иностранные иммигранты. На данную несправедливость обратил внимание имперских властей фактический генерал-губернатор Новороссийского края и градоначальник Одессы герцог Эммануил де Ришелье. "Имейте милосердие с нашими бедными переселенцами" – обращался к коллегам российский чиновник французского происхождения.
Актуальность инициативы Ришелье для казны определялась тем, что заселение бывшей Очаковской области за счёт внутрироссийских переселенцев стоило гораздо дешевле нежели иностранцев. С 1819 года русские миссии за рубежом перекратили массовую выдачу паспортов переселяющимся в Россию иностранным подданным. Отныне они прибывали лишь в небольшом количестве и по специальным разрешениям.
Крестьян из губерний с дефицитом земли привлекали на юг и введением в 1824 году трёхлетней "брони" от рекрутской повинности при переселении. Их земельные участки в оставляемых селениях передавались односельчанам, за что последние "оказывали переселенцам пособие в переходе".
Миграционная политика Александра I являлась важным условием наращивания аграрного производства в Новороссии. К середине XIX века она стала важным хлебопроизводящим районом России, где ежегодно собиралось 8-8,5 млн. четвертей хлеба, а ещё в 1780-е годы этот показатель составлял 230-240 тыс. четвертей.
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Сравнительно низкое производство зерна (около 1,5% от общего производства, в то время как население трёх губерний Новороссии составляло около 4% населения империи) объяснялось тем, что основная масса "александровских" переселенцев включались в занятия животноводством, поскольку именно оно дореформенный период (1860-70 годов) являлось основой региональной экономики. Александр I продолжил начинания своего отца Павла I по стимулированию развития в причерноморских степях тонкорунного овцеводства. Возникшие на рубеже XVIII-XIX веков первые хозяйства передавались из государственного владения в частное.
В январе 1804 года был утверждён доклад министра внутренних дел "О раздаче земель для разведения овец иностранной породы". Согласно ему земля безвозмездно предоставлялась сроком на 10 лет, в течение которых её держателю надлежало развести определённое количество овец, в зависимости от размера территории. При данном условии и развитии овцеводства ещё хотя бы 5 лет земля переходила в наследственное владение. За невыполнение предписаний, на землевладельца накладывался крупный штраф.
Данной программой для получения земельных владений воспользовались многие помещики, иностранцы и даже люди из ближайшего окружения императора. К 40-м годам XIX века поголовье овец в Новороссии достигло семи миллионов, из которого примерно половина принадлежала к очень ценным тонкорунным породам.
Быстрый рост аграрного производства стал возможен в том числе благодаря развитию инфраструктуры региона, ускорившемуся в первой четверти XIX века.
Ключевое значение имело формирование города-порта Одессы. Правительство Александра I предоставляло налоговые льготы горожанам, ассигновало средства на развитие гавани, учредило здесь две ярмарки. В 1804 году Одесса получила право транзитного торга.
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Под руководством Ришелье (1803-14 годы) в городе открылась биржа, процентный банк, страховая компания, таможня и коммерческий суд. А в 1817 году начало действовать знаменитое порто-франко. Режим "свободной гавани" в дальнейшем очень поспособствовал становлению социальной инфраструктуры, появлению в Одессе промышленных производств.
В 1809 году на средства из государственной казны в Одессе был построен первый в Новороссии театр. Это подчёркивало статус города как фактического административного центра Причерноморья.
Стремившийся проводить добрососедскую политику в отношении Турции Александр I отдавал должное развитию гражданского судостроения на Чёрном море. В начале XIX века были упрощены условия постройку коммерческих судов. Теперь их чертежи не нужно было согласовывать в Коммерц-коллегии, разрешение на строительство стали выдаваться "на месте" в конторе командира Черноморского флота.
Для поощрения гражданского судостроения на Чёрном море при Александре I в качестве ссуд было выдано 250 тысяч рублей. Штурманы и офицеры военного флота стали отпускаться на гражданские суда, причём государство продолжало платить им половину жалования.
Именно при Александре I Черноморский флот России получил первый пароход. В 1820 году на Николаевском адмиралтействе был простроен колёсный пароход с деревянным корпусом "Везувий". На протяжении пяти лет там же было собрано ещё два парохода – "Метеор" и "Молния".
28 апреля 2024, 07:59ИсторияОдесса: эпоха порто-франкоВ этот день в 1817 году Одесса получила льготный таможенный режим порто-франко. Он давал возможность беспошлинного ввоза в город иностранных товаров, включая те, импорт которых в Россию был ограничен. Данный проект позволил Одессе укрепиться в качестве крупнейшего центра черноморской торговли
Николаев стал центром управления всеми черноморскими адмиралтействами, верфями, эскадрами и портами в 1805 году, когда было создано Николаевское и Севастопольское военное губернаторство. Глава этой военно-административной единицы по военной части подчинялся непосредственно Морскому министерству и управлял рядом других поселений в Причерноморье. Такая концентрация власти создавалась в целях мобилизации ресурсов для нужд флота.
Наконец при императоре Александре I возрождённое Новороссийское генерал-губернаторство достигло своих максимальных границ. В 1822 году наместничество в Бессарабии и исполнение обязанностей генерал-губернатора Новороссии было объединено в руках Ивана Инзова. А уже в следующем году новый генерал-губернатор Михаил Воронцов на регулярной основе возглавил Новороссийско-Бессарабский макрорегион.
Данное объединение отнюдь не было лишь механическим. Днестровско-Пруто-Дунайско междуречье на многие десятилетия становилось частью экономического и культурного пространства с центром в Одессе.
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