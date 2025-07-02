Новороссия при Александре I: завершение земледельческого заселения, одесское порто-франко и выход к Дунаю - 02.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250702/novorossiya-pri-aleksandre-i-zavershenie-zemledelcheskogo-zaseleniya-odesskoe-porto-franko-i-vykhod-k-1064527066.html
Новороссия при Александре I: завершение земледельческого заселения, одесское порто-франко и выход к Дунаю
Новороссия при Александре I: завершение земледельческого заселения, одесское порто-франко и выход к Дунаю - 02.07.2025 Украина.ру
Новороссия при Александре I: завершение земледельческого заселения, одесское порто-франко и выход к Дунаю
29 июня 1812 года император Александр I своим указом впервые в истории России ввёл материальные льготы для переселенцев из внутренних губерний в Северное Причерноморье
2025-07-02T08:00
2025-07-02T08:00
история
история
история новороссии
новороссия
одесса
россия
арман ришелье
черноморский флот
черное море
российская империя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1b/1043033225_0:381:1361:1147_1920x0_80_0_0_9b67e59a6b88188c3bb67286bafe2062.jpg
Как показывает фундаментальное исследование доктора исторических наук Владимира Кабузана, в правление "Благословенного монарха" начался "последний завершающий период интенсивного земледельческого заселения Новороссии" – во втором и третьем десятилетиях XIX века.Особенно быстро росла численность жителей Херсонской губернии, увеличившаяся за период 1816-35 годов почти на треть – 100 477 душ мужского пола. На 2/3 это был миграционный прирост в основном связанный с освоением округи Херсона и в недавнем прошлом османской Очаковской области, где были учреждены Ананьевский, Тираспольский и Одесский уезды.По сохранившимся отчётам губернаторов основная масса переселявшихся государственных крестьян шла из Полтавской и Курской губерний, а крепостных – из Орловской, Полтавской, Черниговской, Курской, Рязанской и Киевской губерний.Тем самым правительство решало проблемы крестьянского малоземелья в Центральном Черноземье и Малороссии при безлюдности целинных земель в Очаковской области.Столь мощный миграционный поток был обусловлен тем, что Новороссия являлась в тот период единственным регионом Российской империи, куда официально дозволялось переселение. Данный исключительный статус действовал до весны 1824 года. Пока в других губерниях не были определены земли, "кои переселенцам отводимы быть могут".Главная особенность указа 1812 года состояла в дозволении местным властям выдавать нуждающимся переселенцам из числа казённых крестьян и казаков денежные ссуды "из сумм за винный откуп". Также им предоставлялись возможность получать хлеб на посевы и пропитание из хлебных магазинов. Всем переселившимся после 1805 года предоставлялась освобождение на пять лет от уплаты казённых податей.До того мерами материального стимулирования при переселении в Новороссию пользовались лишь иностранные иммигранты. На данную несправедливость обратил внимание имперских властей фактический генерал-губернатор Новороссийского края и градоначальник Одессы герцог Эммануил де Ришелье. "Имейте милосердие с нашими бедными переселенцами" – обращался к коллегам российский чиновник французского происхождения.Актуальность инициативы Ришелье для казны определялась тем, что заселение бывшей Очаковской области за счёт внутрироссийских переселенцев стоило гораздо дешевле нежели иностранцев. С 1819 года русские миссии за рубежом перекратили массовую выдачу паспортов переселяющимся в Россию иностранным подданным. Отныне они прибывали лишь в небольшом количестве и по специальным разрешениям.Крестьян из губерний с дефицитом земли привлекали на юг и введением в 1824 году трёхлетней "брони" от рекрутской повинности при переселении. Их земельные участки в оставляемых селениях передавались односельчанам, за что последние "оказывали переселенцам пособие в переходе".Миграционная политика Александра I являлась важным условием наращивания аграрного производства в Новороссии. К середине XIX века она стала важным хлебопроизводящим районом России, где ежегодно собиралось 8-8,5 млн. четвертей хлеба, а ещё в 1780-е годы этот показатель составлял 230-240 тыс. четвертей.Сравнительно низкое производство зерна (около 1,5% от общего производства, в то время как население трёх губерний Новороссии составляло около 4% населения империи) объяснялось тем, что основная масса "александровских" переселенцев включались в занятия животноводством, поскольку именно оно дореформенный период (1860-70 годов) являлось основой региональной экономики. Александр I продолжил начинания своего отца Павла I по стимулированию развития в причерноморских степях тонкорунного овцеводства. Возникшие на рубеже XVIII-XIX веков первые хозяйства передавались из государственного владения в частное.В январе 1804 года был утверждён доклад министра внутренних дел "О раздаче земель для разведения овец иностранной породы". Согласно ему земля безвозмездно предоставлялась сроком на 10 лет, в течение которых её держателю надлежало развести определённое количество овец, в зависимости от размера территории. При данном условии и развитии овцеводства ещё хотя бы 5 лет земля переходила в наследственное владение. За невыполнение предписаний, на землевладельца накладывался крупный штраф.Данной программой для получения земельных владений воспользовались многие помещики, иностранцы и даже люди из ближайшего окружения императора. К 40-м годам XIX века поголовье овец в Новороссии достигло семи миллионов, из которого примерно половина принадлежала к очень ценным тонкорунным породам.Быстрый рост аграрного производства стал возможен в том числе благодаря развитию инфраструктуры региона, ускорившемуся в первой четверти XIX века.Ключевое значение имело формирование города-порта Одессы. Правительство Александра I предоставляло налоговые льготы горожанам, ассигновало средства на развитие гавани, учредило здесь две ярмарки. В 1804 году Одесса получила право транзитного торга.Под руководством Ришелье (1803-14 годы) в городе открылась биржа, процентный банк, страховая компания, таможня и коммерческий суд. А в 1817 году начало действовать знаменитое порто-франко. Режим "свободной гавани" в дальнейшем очень поспособствовал становлению социальной инфраструктуры, появлению в Одессе промышленных производств.В 1809 году на средства из государственной казны в Одессе был построен первый в Новороссии театр. Это подчёркивало статус города как фактического административного центра Причерноморья.Стремившийся проводить добрососедскую политику в отношении Турции Александр I отдавал должное развитию гражданского судостроения на Чёрном море. В начале XIX века были упрощены условия постройку коммерческих судов. Теперь их чертежи не нужно было согласовывать в Коммерц-коллегии, разрешение на строительство стали выдаваться "на месте" в конторе командира Черноморского флота.Для поощрения гражданского судостроения на Чёрном море при Александре I в качестве ссуд было выдано 250 тысяч рублей. Штурманы и офицеры военного флота стали отпускаться на гражданские суда, причём государство продолжало платить им половину жалования.Именно при Александре I Черноморский флот России получил первый пароход. В 1820 году на Николаевском адмиралтействе был простроен колёсный пароход с деревянным корпусом "Везувий". На протяжении пяти лет там же было собрано ещё два парохода – "Метеор" и "Молния".Николаев стал центром управления всеми черноморскими адмиралтействами, верфями, эскадрами и портами в 1805 году, когда было создано Николаевское и Севастопольское военное губернаторство. Глава этой военно-административной единицы по военной части подчинялся непосредственно Морскому министерству и управлял рядом других поселений в Причерноморье. Такая концентрация власти создавалась в целях мобилизации ресурсов для нужд флота.Наконец при императоре Александре I возрождённое Новороссийское генерал-губернаторство достигло своих максимальных границ. В 1822 году наместничество в Бессарабии и исполнение обязанностей генерал-губернатора Новороссии было объединено в руках Ивана Инзова. А уже в следующем году новый генерал-губернатор Михаил Воронцов на регулярной основе возглавил Новороссийско-Бессарабский макрорегион.Данное объединение отнюдь не было лишь механическим. Днестровско-Пруто-Дунайско междуречье на многие десятилетия становилось частью экономического и культурного пространства с центром в Одессе.
https://ukraina.ru/20250428/moldavofil-aleksandr-i-kak-v-rossiyskoy-imperii-sozdavalis-predposylki-moldavskogo-gosudarstva-1062785771.html
https://ukraina.ru/20241224/1059880392.html
https://ukraina.ru/20240925/1057626883.html
https://ukraina.ru/20240428/1023456487.html
новороссия
одесса
россия
черное море
российская империя
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1b/1043033225_0:341:1361:1362_1920x0_80_0_0_d6763de017968b1913381b7ba01c9e09.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история новороссии, новороссия, одесса, россия, арман ришелье, черноморский флот, черное море, российская империя, xix век
История, История, история Новороссии, Новороссия, Одесса, Россия, Арман Ришелье, Черноморский флот, Черное море, Российская империя, XIX век

Новороссия при Александре I: завершение земледельческого заселения, одесское порто-франко и выход к Дунаю

08:00 02.07.2025
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
29 июня 1812 года император Александр I своим указом впервые в истории России ввёл материальные льготы для переселенцев из внутренних губерний в Северное Причерноморье
Как показывает фундаментальное исследование доктора исторических наук Владимира Кабузана, в правление "Благословенного монарха" начался "последний завершающий период интенсивного земледельческого заселения Новороссии" – во втором и третьем десятилетиях XIX века.
Особенно быстро росла численность жителей Херсонской губернии, увеличившаяся за период 1816-35 годов почти на треть – 100 477 душ мужского пола. На 2/3 это был миграционный прирост в основном связанный с освоением округи Херсона и в недавнем прошлом османской Очаковской области, где были учреждены Ананьевский, Тираспольский и Одесский уезды.
По сохранившимся отчётам губернаторов основная масса переселявшихся государственных крестьян шла из Полтавской и Курской губерний, а крепостных – из Орловской, Полтавской, Черниговской, Курской, Рязанской и Киевской губерний.
Тем самым правительство решало проблемы крестьянского малоземелья в Центральном Черноземье и Малороссии при безлюдности целинных земель в Очаковской области.
Столь мощный миграционный поток был обусловлен тем, что Новороссия являлась в тот период единственным регионом Российской империи, куда официально дозволялось переселение. Данный исключительный статус действовал до весны 1824 года. Пока в других губерниях не были определены земли, "кои переселенцам отводимы быть могут".
Церемония открытия памятника Александру I в Кишинёве 3 июня 1914 года. На снимке — император Николай II.
28 апреля, 08:00История
Молдавофил Александр I. Как в Российской империи создавались предпосылки молдавского государстваНынешняя борьба промолдавских и прорумынских сил в Молдавии имеет давнюю историю. Помимо того, что молдавская государственность в принципе появилась намного раньше румынской, немалую роль в становлении молдавского этноса сыграла политика российских властей
Главная особенность указа 1812 года состояла в дозволении местным властям выдавать нуждающимся переселенцам из числа казённых крестьян и казаков денежные ссуды "из сумм за винный откуп". Также им предоставлялись возможность получать хлеб на посевы и пропитание из хлебных магазинов. Всем переселившимся после 1805 года предоставлялась освобождение на пять лет от уплаты казённых податей.
До того мерами материального стимулирования при переселении в Новороссию пользовались лишь иностранные иммигранты. На данную несправедливость обратил внимание имперских властей фактический генерал-губернатор Новороссийского края и градоначальник Одессы герцог Эммануил де Ришелье. "Имейте милосердие с нашими бедными переселенцами" – обращался к коллегам российский чиновник французского происхождения.
Актуальность инициативы Ришелье для казны определялась тем, что заселение бывшей Очаковской области за счёт внутрироссийских переселенцев стоило гораздо дешевле нежели иностранцев. С 1819 года русские миссии за рубежом перекратили массовую выдачу паспортов переселяющимся в Россию иностранным подданным. Отныне они прибывали лишь в небольшом количестве и по специальным разрешениям.
Крестьян из губерний с дефицитом земли привлекали на юг и введением в 1824 году трёхлетней "брони" от рекрутской повинности при переселении. Их земельные участки в оставляемых селениях передавались односельчанам, за что последние "оказывали переселенцам пособие в переходе".
Миграционная политика Александра I являлась важным условием наращивания аграрного производства в Новороссии. К середине XIX века она стала важным хлебопроизводящим районом России, где ежегодно собиралось 8-8,5 млн. четвертей хлеба, а ещё в 1780-е годы этот показатель составлял 230-240 тыс. четвертей.
Иван Инзов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
24 декабря 2024, 08:00История
Иван Инзов: начальник Пушкина, покровитель болгар и гагаузов, создатель русскоязычной Бессарабии23 декабря 1768 года родился русский военачальник и основатель болгарско-гагаузской автономии в Российской империи Иван Инзов. В Российской Федерации с 2022 года есть населённый пункт, названный в честь него – это село Инзовка Бердянского района Запорожской области. Село основали болгары, переселившиеся в Приазовье из Юго-Западной Бессарабии
Сравнительно низкое производство зерна (около 1,5% от общего производства, в то время как население трёх губерний Новороссии составляло около 4% населения империи) объяснялось тем, что основная масса "александровских" переселенцев включались в занятия животноводством, поскольку именно оно дореформенный период (1860-70 годов) являлось основой региональной экономики. Александр I продолжил начинания своего отца Павла I по стимулированию развития в причерноморских степях тонкорунного овцеводства. Возникшие на рубеже XVIII-XIX веков первые хозяйства передавались из государственного владения в частное.
В январе 1804 года был утверждён доклад министра внутренних дел "О раздаче земель для разведения овец иностранной породы". Согласно ему земля безвозмездно предоставлялась сроком на 10 лет, в течение которых её держателю надлежало развести определённое количество овец, в зависимости от размера территории. При данном условии и развитии овцеводства ещё хотя бы 5 лет земля переходила в наследственное владение. За невыполнение предписаний, на землевладельца накладывался крупный штраф.
Данной программой для получения земельных владений воспользовались многие помещики, иностранцы и даже люди из ближайшего окружения императора. К 40-м годам XIX века поголовье овец в Новороссии достигло семи миллионов, из которого примерно половина принадлежала к очень ценным тонкорунным породам.
Быстрый рост аграрного производства стал возможен в том числе благодаря развитию инфраструктуры региона, ускорившемуся в первой четверти XIX века.
Ключевое значение имело формирование города-порта Одессы. Правительство Александра I предоставляло налоговые льготы горожанам, ассигновало средства на развитие гавани, учредило здесь две ярмарки. В 1804 году Одесса получила право транзитного торга.
Дюк де Ришелье
25 сентября 2024, 16:00История
Дюк Ришелье: человек, благодаря которому Одесса стала Одессой25 сентября 1766 года родился Арман-Эммануэль София Септимани де Виньеро, Дю Плесси, граф де Шинон, герцог Д'Эгийон, герцог де Фронсак, 5-й герцог де Ришелье (правильно — Ришельё), известный в Одессе как Дюк. Один из наиболее выдающихся государственных деятелей начала XIX века, продолживший дело великого Потёмкина по развитию Новороссии
Под руководством Ришелье (1803-14 годы) в городе открылась биржа, процентный банк, страховая компания, таможня и коммерческий суд. А в 1817 году начало действовать знаменитое порто-франко. Режим "свободной гавани" в дальнейшем очень поспособствовал становлению социальной инфраструктуры, появлению в Одессе промышленных производств.
В 1809 году на средства из государственной казны в Одессе был построен первый в Новороссии театр. Это подчёркивало статус города как фактического административного центра Причерноморья.
Стремившийся проводить добрососедскую политику в отношении Турции Александр I отдавал должное развитию гражданского судостроения на Чёрном море. В начале XIX века были упрощены условия постройку коммерческих судов. Теперь их чертежи не нужно было согласовывать в Коммерц-коллегии, разрешение на строительство стали выдаваться "на месте" в конторе командира Черноморского флота.
Для поощрения гражданского судостроения на Чёрном море при Александре I в качестве ссуд было выдано 250 тысяч рублей. Штурманы и офицеры военного флота стали отпускаться на гражданские суда, причём государство продолжало платить им половину жалования.
Именно при Александре I Черноморский флот России получил первый пароход. В 1820 году на Николаевском адмиралтействе был простроен колёсный пароход с деревянным корпусом "Везувий". На протяжении пяти лет там же было собрано ещё два парохода – "Метеор" и "Молния".
- РИА Новости, 1920, 28.04.2024
28 апреля 2024, 07:59История
Одесса: эпоха порто-франкоВ этот день в 1817 году Одесса получила льготный таможенный режим порто-франко. Он давал возможность беспошлинного ввоза в город иностранных товаров, включая те, импорт которых в Россию был ограничен. Данный проект позволил Одессе укрепиться в качестве крупнейшего центра черноморской торговли
Николаев стал центром управления всеми черноморскими адмиралтействами, верфями, эскадрами и портами в 1805 году, когда было создано Николаевское и Севастопольское военное губернаторство. Глава этой военно-административной единицы по военной части подчинялся непосредственно Морскому министерству и управлял рядом других поселений в Причерноморье. Такая концентрация власти создавалась в целях мобилизации ресурсов для нужд флота.
Наконец при императоре Александре I возрождённое Новороссийское генерал-губернаторство достигло своих максимальных границ. В 1822 году наместничество в Бессарабии и исполнение обязанностей генерал-губернатора Новороссии было объединено в руках Ивана Инзова. А уже в следующем году новый генерал-губернатор Михаил Воронцов на регулярной основе возглавил Новороссийско-Бессарабский макрорегион.
Данное объединение отнюдь не было лишь механическим. Днестровско-Пруто-Дунайско междуречье на многие десятилетия становилось частью экономического и культурного пространства с центром в Одессе.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория НовороссииНовороссияОдессаРоссияАрман РишельеЧерноморский флотЧерное мореРоссийская империяXIX век
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:37США приостановили поставки на Украину перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger
08:19Главные новости за ночь 2 июля
08:15Возгорание на месте прилета в Днепропетровской области - видео
08:00Новороссия при Александре I: завершение земледельческого заселения, одесское порто-франко и выход к Дунаю
07:57Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков
07:55Главные события 1 июля
07:45ВСУ атаковали российские территории, загорелся жилой дом
07:24Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине
07:00Участник СВО Андрей Беднарский: России нужно укреплять свою аэрократию, а не заваливать ВСУ деньгами
06:00Ликвидация Зеленского ничего не изменит: Ищенко о том, почему украинские элиты будут воевать с Россией
05:30НАТО превратилось в наступательный блок: Слуцкий раскрыл истинные цели Альянса
05:00Часть Украины станет мертвой зоной: военный эксперт о последствиях тотального минирования
04:45"Лежит и ждет свою жертву": военный эксперт объяснил, почему дроны усложняют процесс разминирования
04:36"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они ликвидируют беспилотники врага 2:24
04:30Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией
04:15Россия может привлечь Саудовскую Аравию к неформальному альянсу с Китаем и Ираном — Перенджиев
04:03Экономика Украины и война: управленческий садизм, газовый Роттердам+ и лишние граждане
04:00Ядерный Иран неизбежен: Перенджиев объяснил, почему Россия не сможет остановить Тегеран
03:45"Нужны новые трагедии": Ищенко рассказал, зачем Киев придумывает "покушения" на Зеленского
03:30"Трамп выбирает бизнес, а не потери": эксперт предрек скорый разворот США в сторону Москвы
Лента новостейМолния