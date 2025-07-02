https://ukraina.ru/20250702/nato-prevratilos-v-nastupatelnyy-blok-slutskiy-raskryl-istinnye-tseli-alyansa-1064528730.html

НАТО превратилось в наступательный блок: Слуцкий раскрыл истинные цели Альянса

НАТО превратилось в наступательный блок: Слуцкий раскрыл истинные цели Альянса - 02.07.2025 Украина.ру

НАТО превратилось в наступательный блок: Слуцкий раскрыл истинные цели Альянса

Итоги недавнего саммита НАТО подтвердили агрессивный курс Альянса в отношении России, при этом украинская тема заметно отошла на второй план. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

2025-07-02T05:30

2025-07-02T05:30

2025-07-02T05:30

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Политик подчеркнул, что Североатлантический альянс давно перестал быть оборонительной организацией, превратившись в инструмент давления на Россию.Он отметил, что Альянс, будучи рудиментом холодной войны, искусственно нагнетает напряженность, чтобы оправдать свое существование.Особое внимание Слуцкий обратил на изменение повестки саммита: если раньше Украина была центральной темой, то теперь ее вопрос практически не звучал."Текущий саммит только подтвердил тенденции на милитаризацию натовских стран. Однако из повестки 'плавно утекает' украинская тематика. В этот раз вопрос Украины не звучал, а гастроли Зеленского в Гааге явно провалились", — резюмировал политик.На саммите НАТО Зеленский вместе с западными странами преследовал только одну цель — чтобы израильско-иранская повестка не дала Трампу потерять интерес к финансированию и поддержке Украины. То есть Киев всеми силами пытался остаться в международной политической повестке. Об этом в интервью Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО.Полный текст интервью Леонида Слуцкого: Зеленский не хочет мира, но не в его интересах "заматывать" переговоры по Украине читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250627/amerikanskaya-paradigma-ssha-ne-skazhut-o-sokraschenii-pomoschi-ukraine-no-budut-znaki-1064381522.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, нато