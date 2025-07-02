НАТО превратилось в наступательный блок: Слуцкий раскрыл истинные цели Альянса - 02.07.2025 Украина.ру
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НАТО превратилось в наступательный блок: Слуцкий раскрыл истинные цели Альянса
НАТО превратилось в наступательный блок: Слуцкий раскрыл истинные цели Альянса - 02.07.2025 Украина.ру
НАТО превратилось в наступательный блок: Слуцкий раскрыл истинные цели Альянса
Итоги недавнего саммита НАТО подтвердили агрессивный курс Альянса в отношении России, при этом украинская тема заметно отошла на второй план. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
2025-07-02T05:30
2025-07-02T05:30
новости
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
нато
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Политик подчеркнул, что Североатлантический альянс давно перестал быть оборонительной организацией, превратившись в инструмент давления на Россию.Он отметил, что Альянс, будучи рудиментом холодной войны, искусственно нагнетает напряженность, чтобы оправдать свое существование.Особое внимание Слуцкий обратил на изменение повестки саммита: если раньше Украина была центральной темой, то теперь ее вопрос практически не звучал."Текущий саммит только подтвердил тенденции на милитаризацию натовских стран. Однако из повестки 'плавно утекает' украинская тематика. В этот раз вопрос Украины не звучал, а гастроли Зеленского в Гааге явно провалились", — резюмировал политик.На саммите НАТО Зеленский вместе с западными странами преследовал только одну цель — чтобы израильско-иранская повестка не дала Трампу потерять интерес к финансированию и поддержке Украины. То есть Киев всеми силами пытался остаться в международной политической повестке. Об этом в интервью Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО.Полный текст интервью Леонида Слуцкого: Зеленский не хочет мира, но не в его интересах "заматывать" переговоры по Украине читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250627/amerikanskaya-paradigma-ssha-ne-skazhut-o-sokraschenii-pomoschi-ukraine-no-budut-znaki-1064381522.html
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новости, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО

НАТО превратилось в наступательный блок: Слуцкий раскрыл истинные цели Альянса

05:30 02.07.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Итоги недавнего саммита НАТО подтвердили агрессивный курс Альянса в отношении России, при этом украинская тема заметно отошла на второй план. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Политик подчеркнул, что Североатлантический альянс давно перестал быть оборонительной организацией, превратившись в инструмент давления на Россию.
"НАТО по-прежнему декларируют агрессивный настрой по отношению к России, культивируя мифы о “российской угрозе”. Но наша страна никому не угрожает и никого не обманывает — в отличие от североатлантического блока", — заявил Слуцкий.
Он отметил, что Альянс, будучи рудиментом холодной войны, искусственно нагнетает напряженность, чтобы оправдать свое существование.
"НАТО давно превратилось из оборонительного блока в наступательный. Хотя сам Альянс — рудимент 'холодной войны' и оправдывает свое существование искусственным нагнетанием против России", — пояснил депутат.
Особое внимание Слуцкий обратил на изменение повестки саммита: если раньше Украина была центральной темой, то теперь ее вопрос практически не звучал.
"Текущий саммит только подтвердил тенденции на милитаризацию натовских стран. Однако из повестки 'плавно утекает' украинская тематика. В этот раз вопрос Украины не звучал, а гастроли Зеленского в Гааге явно провалились", — резюмировал политик.
На саммите НАТО Зеленский вместе с западными странами преследовал только одну цель — чтобы израильско-иранская повестка не дала Трампу потерять интерес к финансированию и поддержке Украины. То есть Киев всеми силами пытался остаться в международной политической повестке. Об этом в интервью Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО.
27 июня, 16:48
Американская парадигма: США не скажут о сокращении помощи Украине, но будут знакиВ условиях неопределённости, так продолжат ли Соединённые Штаты оказывать военную помощь Киеву – президент Дональд Трамп чётеого ответа на саммите НАТО в Гааге не дал – американская администрация ослабляет поддержку Украины по нескольким направлениям
Полный текст интервью Леонида Слуцкого: Зеленский не хочет мира, но не в его интересах "заматывать" переговоры по Украине читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
06:00Ликвидация Зеленского ничего не изменит: Ищенко о том, почему украинские элиты будут воевать с Россией
05:30НАТО превратилось в наступательный блок: Слуцкий раскрыл истинные цели Альянса
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