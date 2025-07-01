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Леонид Слуцкий: Зеленский не хочет мира, но не в его интересах "заматывать" переговоры по Украине

Леонид Слуцкий: Зеленский не хочет мира, но не в его интересах "заматывать" переговоры по Украине - 01.07.2025 Украина.ру

Леонид Слуцкий: Зеленский не хочет мира, но не в его интересах "заматывать" переговоры по Украине

Украинская тематика "плавно утекает" из повестки НАТО — гастроли Зеленского в Гааге провалились. Само же НАТО становится рудиментом "холодной войны" и оправдывает свое существование искусственным нагнетанием против РФ.

2025-07-01T04:54

2025-07-01T04:54

2025-07-01T04:54

интервью

нато

госдума

владимир зеленский

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переговоры

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Об этом председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.Катастрофическое увеличение оборонных бюджетов стран – членов НАТО приведет его к краху, заявил глава МИД России Сергей Лавров 30 июня на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.— Леонид Эдуардович, ранее Владимир Путин в интервью Sky News Arabia заявил, что Москва готова к дальнейшим переговорам по Украине, в том числе "мы не отказываемся от участия европейских стран". Президент также не исключил возможность встречи с Зеленским на переговорах, но назвал обязательным условием достижение предварительных соглашений. Ранее президент также отметил, что есть проблема: подпись под мирными договоренностями Зеленского не является легитимной. Как будут выходить из ситуации? Получается, что смысла встречи Путина с Зеленским нет?— Есть ли смысл во встрече с Зеленским, будет определять президент России Владимир Путин. Глава российского государства не раз подчеркивал готовность Москвы завершить конфликт политико-дипломатическим путем.Прямые переговоры возобновлены, прошли два раунда. Российская сторона передала меморандум по урегулированию украинского кризиса, который закладывает основу для достижения устойчивого мира. Рассчитываем на конструктивное обсуждение.Что касается вопросов легитимности мирного договора, то определенная этапность также отражена в предложениях российской стороны в переданном меморандуме. Там прямо указывается, что перед подписанием итогового документа на Украине должны пройти выборы и сформированы органы власти. И этот механизм гарантирует законность всех процедур.— Глава МВД Украины Клименко заявил ранее, что идентификация переданных Россией более 6000 тел солдат ВСУ займет 14 месяцев. Киев явно завышает сроки. Зачем? Украина хочет тем самым затянуть переговоры?— Вопросы идентификации переданных тел погибших не должны влиять на сроки переговоров. Однако киевский режим использует любой повод, чтобы, не исключаю, затянуть переговорный процесс. Зеленский по-прежнему мира не хочет. Он готов вести войну "до последнего украинца" ради сохранения собственной власти и диктатуры.Но не в интересах Киева заматывать переговорный процесс. Ситуация на поле боя ухудшается для Зеленского и Ко стремительно с каждым днем. Затягивание процесса достижения договоренностей принесут лишь новые жертвы и разрушения.— Великобритания и ее европейские союзники планируют ввести новые санкции против России. Как бы вы прокомментировали эскалационную политику Запада на фоне переговоров РФ и Украины?— Евроястребы занимают русофобские позиции и пытаются "вставлять палки в колеса" процесса урегулирования.Для "макронов", "мерцев" и иже с ними признать ошибки в политике на российской направлении равносильно краху. Поэтому истеблишмент Евросоюза фактически выступает за продолжение боевых действий, сохраняя мечты о нанесении стратегического поражения России. Генсек НАТО Марк Рютте говорит даже о "несерьезных" переговорах по украинскому урегулированию.Отсюда и санкции, которые остаются такими же бесполезными с точки зрения давления на Москву. Все их замыслы тщетны, в любом случае. Россия одержит победу — или за столом переговоров, или на поле боя. А также продолжит уверенно развивать национальную экономику.— Немного про ситуацию Ближнем Востоке. Насколько выгоден или невыгоден нынешний ирано-израильский конфликт Америке?— Я бы не ставил так вопрос. Новый виток эскалации на Ближнем Востоке не может быть выгоден никому. Мировое сообщество должно работать на урегулирование конфликта, достижение устойчивого мира и предотвращение обострения в будущем, которое угрожает не только региональной, но и мировой безопасности.К сожалению, Израиль и поддержавшие его Соединенные Штаты пошли по пути немотивированной атаки против суверенного государства Иран. Россия осуждает и не поддерживает подобные действия. Однако сейчас уже введен режим прекращения огня, будем надеяться на то, что стороны будут его соблюдать и не нарушать.— Может ли Трамп поступить в отношении России так же, как с Ираном?— Любой, кто так или иначе знаком с российской ядерной доктриной, вряд ли рискнет даже подумать о таком сценарии. Агрессия против ведущей ядерной державы влечет немедленный и неминуемый ответ. Все это будет являться ни чем иным, как провокацией глобального противостояния в ядерной сфере, где нет и не может быть победителей.— Как бы вы прокомментировали итоги саммита НАТО? Какие угрозы нам ожидать от этого блока?— В НАТО по-прежнему декларируют агрессивный настрой по отношению к России, культивируя мифы о "российской угрозе". Но наша страна никому не угрожает и никого не обманывает — в отличие североатлантического блока.НАТО давно превратилось из оборонительного блока в наступательный. Хотя сам Альянс — рудимент "холодной войны" и оправдывает свое существование искусственным нагнетанием против России.Текущий саммит только подтвердил тенденции на милитаризацию натовских стран. Однако из повестки "плавно утекает" украинская тематика. В этот раз вопрос Украины не звучал, а гастроли Зеленского в Гааге явно провалились.На саммите НАТО Зеленский вместе с западными странами преследовал только одну цель — чтобы израильско-иранская повестка не дала Трампу потерять интерес к финансированию и поддержке Украины. То есть Киев всеми силами пытался остаться в международной политической повестке. Об этом в интервью Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО.

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