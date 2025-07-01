Полковник Геннадий Алехин: Россия сметает ВСУ под Волчанском огневым валом, открывая дорогу на Купянск - 01.07.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия сметает ВСУ под Волчанском огневым валом, открывая дорогу на Купянск
Полковник Геннадий Алехин: Россия сметает ВСУ под Волчанском огневым валом, открывая дорогу на Купянск - 01.07.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия сметает ВСУ под Волчанском огневым валом, открывая дорогу на Купянск
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-01T18:02
2025-07-01T18:11
эксклюзив
волчанск
россия
купянск
геннадий алехин
александр сырский
вооруженные силы украины
украина.ру
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Оперативные данные и средства воздушной разведки фиксируют резкое увеличение огневой активности российской армии (северо-запад Харьковской области) в районах Волчанска, Липцев и Золочева. Активно работают подразделения тяжелых огнеметных систем группировки "Север", устроив противнику термобарический огневой вал на одном из укрепов. Первый — пристрелочный, остальные — в цель. Успешно применяется новая модификация управляемых снарядов "Краснополь". Артиллеристы получили со складов снаряды 152 мм. Дальность стрельбы — 25 километров.Кстати, этого хватает для контрбатарейной борьбы с украинскими гаубицами М777. Они играют такую своеобразную роль "снайперов". Эти боеприпасы специально предназначены для уничтожения целей с первого выстрела.Упорные бои завязались в южной части Волчанска в районе маслоэкстракционного завода и хлебокомбината, вблизи которого находится элеватор. На нем был расположен мощный район обороны из нескольких ротных опорных пунктов с упором на многоэтажную башню. По "укрепу" был нанесен мощный удар, вызвавший серию вспышек, в том числе внутри комплекса зданий. Наши штурмовые подразделения предотвратили две контратаки противника. Враг пытался пересечь реку Волчья и проникнуть сквозь лесной массив в окрестностях Волчанска, но был уничтожен; Потери противника составили 1 миномёт, 5 пикапов, 2 пункта боепитания, 9 тяжёлых коптеров, 5 станций спутниковой связи, 4 ПУ БПЛА.В украинских информационных ресурсах потоком идут сообщения, что в окрестностях Волчанска создаются переправы через реку Волчья и идет накопление россиян в лесах на южном берегу. Говорящие головы ВСУ пытаются успокоить граждан незалежной, мол, "это отвлекающая операция русских, никуда дальше они не пойдут, Москва бросила все силы на Покровск и Константиновку". По сути, повторяются нарративы главкома Сырского, что в летнюю кампанию 2025 года ВС РФ смогут провести только одну наступательную операцию.Правда, сейчас ситуация несколько другая. У противника явно возник дефицит живой силы. При этом они прекрасно понимают, что потеря двух вышеуказанных предприятий приведет к сдаче города. Ну, а дальше для армии России откроется дорога на Старый Салтов, а потом и на Харьков. Впрочем, более вероятным является другой сценарий — это наступление вдоль левого берега Печенежского водохранилища в сторону Купянска.Станции РЭБ на балконах жилых домов, терминалы спутниковой связи "Старлинк" во дворах, ретрансляторы связи на крышах зданий - это всё можно встретить в Купянске практически в каждом доме. ВСУ уже активно обустраивают огневые позиции в квартирах, административных зданиях и прочих постройках Купянска, подвозя необходимый боекомплект в подвалы. Оборону Купянска, судя по всему, украинское командование пытается выстроить по образцу Бахмута или Волчанска.Поэтому на передовую бросают всех подряд. Принудительная мобилизация успеха не принесла, набрали необученных ребят от 18 до 24 лет. Теперь набирают школьников в оздоровительные лагеря в лесной зоне под Чугуевым. Там еще с советских времен была сеть пионерских лагерей. Детей 10−15 лет обучают стрелять, водить мотоциклы инструкторы из нацбатальонов с боевым опытом.На линии боевого соприкосновения под Волчанском и Липцами появились две роты- "дедовские", как успели их назвать в окопах. Возраст личного состава в них - 50-60 лет. Это уроженцы здешних мест, сотрудники полиции и ТЦК, погоревшие на взятках. Они стремятся под любым предлогом покинуть окопы.Главной проблемой ВСУ стала нехватка личного состава. Украинское командование растянуло линию фронта, в том числе в приграничных с Россией районах, удерживать здесь оборону для них достаточно проблематично. Резервы же армии РФ позволяют проводить тактическое маневрирование и окружать позиции ВСУ, выбивая врага ударами артиллерии и авиации с последующими атаками штурмовиков.
https://ukraina.ru/20250630/1064472810.html
волчанск
россия
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, волчанск, россия, купянск, геннадий алехин, александр сырский, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, Волчанск, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия сметает ВСУ под Волчанском огневым валом, открывая дорогу на Купянск

18:02 01.07.2025 (обновлено: 18:11 01.07.2025)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Оперативные данные и средства воздушной разведки фиксируют резкое увеличение огневой активности российской армии (северо-запад Харьковской области) в районах Волчанска, Липцев и Золочева. Активно работают подразделения тяжелых огнеметных систем группировки "Север", устроив противнику термобарический огневой вал на одном из укрепов. Первый — пристрелочный, остальные — в цель. Успешно применяется новая модификация управляемых снарядов "Краснополь". Артиллеристы получили со складов снаряды 152 мм. Дальность стрельбы — 25 километров.
Кстати, этого хватает для контрбатарейной борьбы с украинскими гаубицами М777. Они играют такую своеобразную роль "снайперов". Эти боеприпасы специально предназначены для уничтожения целей с первого выстрела.
Упорные бои завязались в южной части Волчанска в районе маслоэкстракционного завода и хлебокомбината, вблизи которого находится элеватор. На нем был расположен мощный район обороны из нескольких ротных опорных пунктов с упором на многоэтажную башню. По "укрепу" был нанесен мощный удар, вызвавший серию вспышек, в том числе внутри комплекса зданий. Наши штурмовые подразделения предотвратили две контратаки противника. Враг пытался пересечь реку Волчья и проникнуть сквозь лесной массив в окрестностях Волчанска, но был уничтожен; Потери противника составили 1 миномёт, 5 пикапов, 2 пункта боепитания, 9 тяжёлых коптеров, 5 станций спутниковой связи, 4 ПУ БПЛА.
В украинских информационных ресурсах потоком идут сообщения, что в окрестностях Волчанска создаются переправы через реку Волчья и идет накопление россиян в лесах на южном берегу. Говорящие головы ВСУ пытаются успокоить граждан незалежной, мол, "это отвлекающая операция русских, никуда дальше они не пойдут, Москва бросила все силы на Покровск и Константиновку". По сути, повторяются нарративы главкома Сырского, что в летнюю кампанию 2025 года ВС РФ смогут провести только одну наступательную операцию.
Правда, сейчас ситуация несколько другая. У противника явно возник дефицит живой силы. При этом они прекрасно понимают, что потеря двух вышеуказанных предприятий приведет к сдаче города. Ну, а дальше для армии России откроется дорога на Старый Салтов, а потом и на Харьков. Впрочем, более вероятным является другой сценарий — это наступление вдоль левого берега Печенежского водохранилища в сторону Купянска.
Станции РЭБ на балконах жилых домов, терминалы спутниковой связи "Старлинк" во дворах, ретрансляторы связи на крышах зданий - это всё можно встретить в Купянске практически в каждом доме. ВСУ уже активно обустраивают огневые позиции в квартирах, административных зданиях и прочих постройках Купянска, подвозя необходимый боекомплект в подвалы. Оборону Купянска, судя по всему, украинское командование пытается выстроить по образцу Бахмута или Волчанска.
Поэтому на передовую бросают всех подряд. Принудительная мобилизация успеха не принесла, набрали необученных ребят от 18 до 24 лет. Теперь набирают школьников в оздоровительные лагеря в лесной зоне под Чугуевым. Там еще с советских времен была сеть пионерских лагерей. Детей 10−15 лет обучают стрелять, водить мотоциклы инструкторы из нацбатальонов с боевым опытом.
На линии боевого соприкосновения под Волчанском и Липцами появились две роты- "дедовские", как успели их назвать в окопах. Возраст личного состава в них - 50-60 лет. Это уроженцы здешних мест, сотрудники полиции и ТЦК, погоревшие на взятках. Они стремятся под любым предлогом покинуть окопы.
Главной проблемой ВСУ стала нехватка личного состава. Украинское командование растянуло линию фронта, в том числе в приграничных с Россией районах, удерживать здесь оборону для них достаточно проблематично. Резервы же армии РФ позволяют проводить тактическое маневрирование и окружать позиции ВСУ, выбивая врага ударами артиллерии и авиации с последующими атаками штурмовиков.
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Перенджиев. Карта СВО
Вчера, 15:20
Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить ДонбассЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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ЭксклюзивВолчанскРоссияКупянскГеннадий АлехинАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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18:02Полковник Геннадий Алехин: Россия сметает ВСУ под Волчанском огневым валом, открывая дорогу на Купянск
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