https://ukraina.ru/20250630/rostislav-ischenko-iranskiy-udar-kak-avantyura-otchayaniya--pochemu-ssha-igrayut-v-yadernuyu-ruletku-1064441445.html
Ростислав Ищенко: Иранский удар как авантюра отчаяния – почему США играют в ядерную рулетку
Ростислав Ищенко: Иранский удар как авантюра отчаяния – почему США играют в ядерную рулетку - 30.06.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Иранский удар как авантюра отчаяния – почему США играют в ядерную рулетку
Атака на Иран показала: США сделали ставку на удачу, а не на расчёт. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-06-30T05:30
2025-06-30T05:30
2025-06-30T05:30
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иран
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ростислав ищенко
ядерный
ракетный удар
конфликт
ближний восток
катастрофа
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Эксперт анализирует новый этап американской стратегии: отказ от расчетов в пользу авантюризма. "Удар по Ирану показал, что США окончательно сделали ставку на удачу, на испуг противника, на его внутреннюю неустойчивость", – пишет Ищенко.Политолог обращает внимание на опасную эволюцию: если раньше Вашингтон хотя бы пытался просчитывать последствия, то теперь действует по принципу "авось". "США "подбрасывают монетку", сделав ставку на то, что она станет на ребро", – отмечает аналитик.Особую тревогу вызывает ядерный фактор. "Для мира опасность несёт нуклеаризация "монетки", – предупреждает Ищенко, указывая на растущие риски глобальной катастрофы.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.Про итоги саммита Североатлантического альянса – в материале Михаила Павлива "Саммит НАТО в Гааге: Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250629/ukraina-predvybornaya-1064440805.html
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новости, сша, иран, вашингтон, ростислав ищенко, ядерный, ракетный удар, конфликт, ближний восток, катастрофа, война
Новости, США, Иран, Вашингтон, Ростислав Ищенко, ядерный, ракетный удар, конфликт, Ближний Восток, катастрофа, война
Ростислав Ищенко: Иранский удар как авантюра отчаяния – почему США играют в ядерную рулетку
Атака на Иран показала: США сделали ставку на удачу, а не на расчёт. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко