https://ukraina.ru/20250624/ssha-i-strategiya-eskalatsii-1064210113.html

США и стратегия эскалации

США и стратегия эскалации - 24.06.2025 Украина.ру

США и стратегия эскалации

В общем-то в атаке Ирана Израилем и США не было бы ничего удивительного, если бы всё происходящее сегодня случилось лет десять назад. Дело в том, что США всегда следовали стратегии эскалации, то есть любую проблему решали при помощи расширения пространства конфликта и/или повышения ставок.

2025-06-24T04:50

2025-06-24T04:50

2025-06-24T04:50

сша

великобритания

англия

ростислав ищенко

барак обама (старший)

дональд трамп

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101830/05/1018300539_0:0:2722:1531_1920x0_80_0_0_08286f367c203261610f4636da069dff.jpg

Это касается не только их внешнеполитической стратегии. Точно также действовали США во внутренней политике – победу одерживал тот, кто был готов выше подняться по лестнице эскалации. То есть, при прочих равных к власти в США с большей гарантией приходил более агрессивный и менее сдержанный политик. Так же американцы разрешали свои экономические проблемы, заливая кризисы деньгами. Таким же образом они вели торговые войны, демонстрируя готовность не просто нести издержки, ради подавления оппонента, но повышая ставки в торговой войне, повышать издержки (как свои, так и оппонента), ломая противника психологически – давая ему понять, что готовы не только к существующему уровню потерь, но и к гораздо более высокому (который оппонент не в силах выдержать), что они не остановятся, пока не добьются своего.Эту стратегию США унаследовали от Великобритании, даже от средневековой Англии. Английское королевство на своём острове было окружено значительно более слабыми государствами: королевством Шотландия и княжеством Уэльс. Соседний же остров был поделен между конгломератом вечно враждующих между собой, а потому слабых, как вместе, так и по отдельности, ирландских "королевств" (скорее кланов во главе с вождями). Поэтому практически любой затяжной конфликт завершался в пользу Англии, сколько бы поражений она ни терпела по ходу дела. Рано или поздно ресурсы противника исчерпывались, в то время, как Англия ещё могла бороться – враг сдавался.Затем географическое положение уже Великобритании (объединившей острова под одной короной) обеспечило выигрышность той же стратегии. Британия обладала преимуществом на море за счёт мощного флота, а на континенте нанимала себе союзника за субсидии. В результате враг никогда не мог нанести британцам удар в сердце, высадившись на островах, а любое количество его побед на суше обесценивалось новыми и новыми союзниками, нанимавшимися Британией за субсидии. Поскольку Великобритания была общим коммерческим проектом короны, аристократии и буржуазии, то деньги на войну в общих интересах парламент находил всегда, а ничего кроме денег не требовалось. Правящие классы Британии всегда были готовы понести серьёзные издержки в течение длительного времени, так как были уверены в победе, которая окупит вложения и принесёт прибыль.Сбой произошёл только в ходе войны за независимость США. ("Столетняя война" была чисто феодальным династическим конфликтом, завершимся формированием национальных государств. В каком-то смысле её все участники одновременно и выиграли, и проиграли). Американцы оказались за своими океанами недосягаемыми для англичан и готовыми точно так же воевать с ними при помощи континентальных союзников. В конечном итоге в Лондоне решили, что "овчинка" колоний не стоит "выделки" затрат на войну.С этого момента британская стратегия стала и стратегией США, которые также не имели на своём континенте сильных врагов и могли против любого соседа вести войну на измор. Более того, ресурсный отрыв США от окружающих стран постоянно рос. Затем то же самое произошло во взаимоотношениях США со всем миром. Недосягаемые для сухопутного вторжения за океанами американцы могли сами решать в какой момент им вступать в войны. При минимуме издержек они получали максимум бонусов, и очень быстро, буквально за полвека, стали самой мощной державой мира, далеко превосходящих не только любое государство, но и любую группу государств по своим ресурсным возможностям и по своей способности контролировать уровень конфликта, понижая и повышая его к своей выгоде.Именно поэтому стратегия измора, стратегия повышения ставок, стратегия расширения пространства конфликта имманентна США от их рождения до последнего времени.Однако в последние двадцать лет в мире произошли драматические изменения. До этого уязвимость от ядерного оружия не рассматривалась США всерьёз, так как достаточно было не доводить конфликт до прямого столкновения ядерных держав (США и СССР – другие арсеналы существенной роли не играли), чтобы океаны по прежнему оставались непреодолимым барьером для военной атаки на США, экономически же они превосходили весь остальной мир и готовы были вести затяжные экономические и информационные войны. Как раньше для Англии и Великобритании в обычных войнах, для США любое экономическое поражение не было критическим (их ресурсы легко восстанавливались), в то время, как для противника любое могло стать последним.В обоих случаях (США и Британия) особенности географического положения, политической системы и экономического развития ставили их в позицию обладателя неисчерпаемого ресурса, так как именно они управляли ходом любого конфликта и всегда могли за счёт снижения его интенсивности сделать паузу, необходимую для возобновления близкого к исчерпанию ресурса.Однако всё хорошее рано или поздно заканчивается. Мы неоднократно говорили о том, что созданная США глобальная политико-экономическая система вступила в системный кризис. Она больше не соответствует имеющимся ресурсным возможностям и всё больше работает вхолостую, создавая много шума, расходуя всё более дефицитный ресурс но не принося никакой пользы.Тем не менее, США прошедшие развилку реформ, когда могли изменить систему относительно безболезненно для себя и всего мира (хоть и очень болезненно для её бенефициаров из числа американской и, частично, европейской элиты), пытаются продлить агонию системы за счёт каннибализации центром её периферии. Смысл действий американской элиты заключается в двух положениях:· на наш век хватит, а потом хоть потоп;· если США падут последними, то в новом мире у них будут лучшие возможности, чтобы первыми подняться.Последнее положение спорное, но в принципе и первого достаточно, для обоснования сумасбродно-агрессивной политики США направленной на продление агонии отжившей системы. Всё бы ничего, но есть нюанс – катастрофа системы всегда сильнее задевает центр, чем периферию. Это как при развале СССР – ослабление центра приводит к усилению (пусть и временному) республик, которые потом тоже ослабеют в пользу усиления веса своих собственных регионов и т.д.В результате, США утратили ресурсное превосходство над той самой периферией, которую пытались каннибализировать. Их стратегия истощения, стратегия повышения ставок и расширения пространства конфликта стала работать против них, как ресурсно более слабой стороны, которая к тому же больше не может отсидеться за океаном – экономической катастрофе океан не помеха.Избрание президентами США Обамы, а затем Трампа, которые в ходе избирательных кампаний декларировали необходимость перехода к чему-то напоминающему путинскую стратегию сдержанности, позволившую России восстановить силы, накопить ресурсы и вернуться на мировую арену в качестве сверхдержавы, давало надежду на то, что американские элиты осознали безвыходность своего положения и готовы плавно "приземлиться", прекратив бессмысленную разрушительную борьбу за сохранение гегемонии США.Но "глубинное государство" в лице элит, получающих сверхприбыли от действующей системы оказалось сильнее, а у обоих президентов (демократа и республиканца) не хватило духа рискнуть (как рискнул в своё время Путин, вошедший в клинч с "семибанкирщиной"). Поэтому стратегические цели США остались прежними – борьба за сохранение гегемонии любой ценой. Стратегия борьбы тоже не изменилась, лишь стала жёстче. Война на истощение перешла из информационно-психологического и финансово-экономического форматов в формат прокси-войны, которая становится всё менее прокси, по мере расширения пространства конфликта и повышения ставок.Удар по Ирану показал, что США окончательно сделали ставку на удачу, на испуг противника, на его внутреннюю неустойчивость, на предательство в его рядах – на вещи случающиеся, но эфемерные, не подлежащие системному управлению в ходе конфликта. США "подбрасывают монетку", сделав ставку на то, что она станет на ребро. Для США это опасно тем, что "монетка" на ребро редко становится, а надо, чтобы она стала на ребро несколько раз подряд. Для мира опасность несёт нуклеаризация "монетки", при том, что сдерживающие центры американской элиты коллапсируют.О том, как Россия в нынешних обстоятельствах планирует новую приватизацию - в статье Ивана Лизана "От национализации к приватизации: почему Минфин готовит распродажу госсобственности"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

сша

великобритания

англия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

сша, великобритания, англия, ростислав ищенко, барак обама (старший), дональд трамп, мнения