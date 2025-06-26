https://ukraina.ru/20250626/sammit-nato-v-gaage-kiev-proigral-no-ego-agoniya-budet-ispolzovana-dlya-podgotovki-sleduyuschego-udara-1064345273.html

Саммит НАТО в Гааге: Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара

Саммит НАТО в Гааге: Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара - 26.06.2025 Украина.ру

Саммит НАТО в Гааге: Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара

Саммит НАТО в Гааге формально подтвердил то, что и так было очевидно: украинский проект в его изначальном виде "торпеды для России" провалился. Никаких обещаний о членстве Киева в альянсе, никаких конкретных планов по "победе над Россией" — лишь осторожные намёки на продолжение поддержки и туманные рассуждения о "мире через силу".

2025-06-26T21:17

2025-06-26T21:17

2025-06-26T21:17

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Однако за этим капитулянтским фасадом скрывается куда более тревожная реальность: Запад, признавая поражение Украины, вовсе не отказывается от борьбы с Россией. Он лишь перегруппировывается, используя остатки украинской государственности как кровавый щит, за которым готовится к новой, ещё более масштабной схватке. Об этом явственно свидетельствует информация понемногу поступающая из закулисья гаагского форума. Ну, а то, что мы увидели в публичной части, на 100 процентов было представлением для одного единственного зрителя – Дональда Трампа.Несомненно, тон итогового коммюнике саммита резко контрастирует с прежней воинственной риторикой. Если в 2022–2024 годах НАТО открыто говорило о "разгроме России", то теперь альянс избегает даже прямых упоминаний Москвы. Украина фигурирует лишь в контексте военной помощи, но не как будущий член блока. Это не случайность, а признание очевидного: Киев проиграл. Его армия тает под ударами российских войск, западные поставки оружия сокращаются, а политическая поддержка становится всё более условной. По факту – Украину вычеркнули из картины будущего. И не нужно обращать внимания на ободряющие неофициальные реверансы в адрес киевского режима от генсека НАТО Рютте и президента Финляндии Стубба. Политес и только.Но самое тут унизительное для Зеленского — это его фактическое исключение из переговорного процесса с Россией. Дональд Трамп, чьё влияние в НАТО сейчас определяющее, прямо заявил, что "сейчас — лучшее время для завершения конфликта", и тут же добавил, что будет обсуждать это с Владимиром Путиным. Украинский президент, сидевший в нескольких метрах от него, даже не удостоился формального упоминания в этих планах. Это красноречивый сигнал: администрация Трампа не считает Киев субъектом политики.Однако было бы наивно полагать, что смягчение риторики НАТО означает отказ от конфронтации с Россией. Есть Трамп с его противоречивой, но в целом антиглобалисткой политикой. И есть, как говорится, остальные участники "забега". Явно пребывающие в состоянии – дождемся когда этот рыжий уйдет или утонет во внутренних дрязгах. А нам (им) своё делать. И, за показным "стремлением к миру" скрывается вполне конкретная стратегия: выиграть время для перевооружения. Итоговый документ саммита содержит ключевой пункт — обязательство стран-участниц увеличить военные расходы до 5% ВВП. Это не просто цифра: это подготовка к длительному противостоянию, которое выйдет далеко за рамки украинского конфликта. Ведь речь про триллионы долларов и евро.Особую опасность представляют отдельные европейские страны, которые, несмотря на общую усталость от войны, продолжают наращивать военный потенциал. Германия, Британия, Франция, скандинавские страны и Польша с Румынией, а также прибалты уже заявили о планах масштабного перевооружения, причём не только для "сдерживания России", но и для будущих прокси-конфликтов.Эти процессы говорят о том, что европейские элиты не отказались от идеи войны с Россией — они лишь откладывают её на более подходящий момент. Украина, даже в случае своего краха, должна максимально измотать российские силы, чтобы дать Западу время создать новую ударную армию. Уже сейчас в странах НАТО идёт активная подготовка к масштабированию производства боеприпасов, модернизация ВПК и подготовка инфраструктуры для возможного крупномасштабного конфликта. Строится система "цифрового НАТО" и производится всеобъемлющее внедрение боевого ИИ и автономных систем управления боем.Пока Запад готовится к будущей войне, Украина обречена на медленное угасание. Её армия, лишённая полноценной поддержки, будет продолжать гибнуть в бесплодных контратаках, а западные поставки сведутся к остаточному принципу: устаревшие ЗРК, минимум ракет, кустарные дроны, символические партии снарядов. Киеву могут даже разрешить "покупать" оружие (как Зеленский предложил с Patriot), но реальных возможностей для этого у него нет — экономика разрушена, население бежит, а кредиты Запада лишь увеличат долговую кабалу. Но, главное, покупать уже фактически нечего.Но именно в этом и заключается расчёт глобалистов: Украина должна держаться ровно настолько, насколько это нужно для сковывания российских ресурсов. Её окончательный крах неизбежен, но до того момента она обязана оттягивать на себя как можно больше сил, чтобы дать НАТО время перестроиться.Саммит в Гааге подтвердил, что украинский фронт для Запада — лишь первый этап борьбы. Да, Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара. Уже сейчас Европа милитаризируется быстрее, чем когда-либо со времён окончания Холодной войны, а США, несмотря на внутренние разногласия, продолжают рассматривать Россию как одного из двух главных геополитических противников.Главные сражения в уже начавшейся, по сути, третьей мировой ещё впереди, и Запад уже вовсю готовится к ним. Остановить эту угрозу можно только упреждающим усилением собственного ВПК, дипломатическим давлением на колеблющиеся европейские страны и жёстким пресечением любых попыток НАТО создать новые плацдармы у российских границ. Если сейчас расслабиться — через несколько лет Запад попробует взять реванш, и тогда цена победы будет куда более кровавой.О планах Запада по подготовке противостояния России - в статье Алексея Туманова "НАТО готовит сценарии войны с Россией: минирование границ и детальные планы конфронтации"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

запад, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, рютте, нато, впк, мнения