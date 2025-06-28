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США как Украина

США как Украина - 28.06.2025 Украина.ру

США как Украина

Давно замечено, что любая система создаёт подобные себе. Они могут отличаться в мелочах (вроде господствующей идеологии, количества палат парламента, жестокости индивидуального или коллективного диктатора, а также режима в концлагерях для несогласных), но базовые основы системы мультиплицируются во всех создаваемых ею новых объединениях.

2025-06-28T22:55

2025-06-28T22:55

2025-06-28T22:55

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США начали подчинение Западной Европы с плана Маршала, а завершили расширением ЕС и НАТО после распада СССР. Как только подчинение Европы было завершено она моментально приобрела черты "посюсторонней Америки". Европейская литература, европейское искусство, европейский кинематограф, европейские моды, даже европейская политика – всё, что до начала 90-х являлось совершенно самостоятельной, причём гораздо более плодоносящей ветвью западной цивилизации стало неотличимо от американского маскульта. Европу как будто захватил "Макдональдс", превратив её в один большой гамбургер.За считанные годы, уже к 1997 г., были похоронены будоражившие европейцев идеи ЕС, как третьей сверхдержавы, самостоятельных европейских вооружённых сил, самостоятельной европейской внешней и экономической политики. Европа сама отказалась от перспективы суверенного развития, превратившись в унылую, деградирующую копию США, управляемую никем не избранной, узурпировавшей власть насквозь коррумпированной евробюрократией.Прошло всего каких-то 25-30 лет с начала перемен и европейцам уже открыто говорят, что их избирательное право ограничено правом избрать того, кого утвердила еврокомиссия и согласовал Вашингтон. В США, за исключением первой победы Трампа (в 2016 году) президентом может быть избран лишь человек, утверждённый аппаратом одной из двух партий и согласованный партийными финансистами. Возможен и неформальный двухпартийный консенсус, как при избрании Трампа в 2024 году или как при сливе Джорджа Буша-старшего в 1992 году.Случайные кандидаты в США не побеждают. Даже Трамп, который не должен был победить в 2016 году, прошёл сито внутрипартийного отбора. Другое дело, что его тогда отбирали как непроходного кандидата, но старушка Клинтон оказалась слишком непопулярной для победы даже в тепличных условиях. И слишком самоуверенной, не подготовила вариант на случай победы Трампа с минимальным отрывом. Как показывает опыт того же Трампа в 2020 году и Альберта Гора в 2000 году, победитель не всегда становится президентом.На Украину США пришли лет на пятьдесят позже, чем в Европу. Страна была значительно меньше, чем весь Евросоюз, отношения к западной политической и культурной традиции не имела никакого. Результат тот же – псевдодемократическая жёсткая коррупционная система, способная жить только за счёт постоянного притока внешнего ресурса. Это может быть советское наследство на старте системы, может быть дешёвый российский газ на ранних этапах её развития, могут быть кредиты МВФ, ЕБРР, "помощь" США и Евросоюза, но внешний ресурс должен поступать в страну во всё увеличивающемся масштабе.Современная Украина официально получает от внешнего мира примерно 60% от расходной части бюджета. Это и "безвозмездная помощь", и новые займы, и отсрочка по выплатам и реструктуризация долгов. Неофициально, с учётом участия государства в чёрных и серых схемах, уровень внешнего финансирования Украины может уже превышать 80%.Естественно всё это не благотворительность. За возможность получать внешнее финансирование Киев платит кровью во всё увеличивающихся масштабах. Европа тоже платит за пятьдесят тучных лет. Платит мигрантским кризисом, платит деиндустриализацией, платит идущей на всех парах подготовкой войны с Россией.Война с Россией не нужна Европе. Ей необходимо экономическое сотрудничество с Москвой. Но война с Россией была не нужна и Украине. Её столбовая дорога к счастью тоже требовала экономического сотрудничества с Москвой. В принципе, война с Россией и США не нужна. Вашингтон вполне мог бы процветать в рамках экономического сотрудничества с Москвой.Но мы ведь говорим о системе, которая плодит себе подобные, имея целью в идеале сделать подобным себе весь мир. Причём это относится не только к США. СНГ и ЕАЭС, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, равно как и "Группа двадцати" - всё это попытки России и Китая мультиплицировать свои (в чём-то близкие, хоть и не тождественные) системы на весь мир.Сама идея многополярного мира закономерно рождается из необходимости противостоять однополярному миру США. Многополярность – обоснование требований к США подвинуться в глобальном и региональных планах и учитывать интересы новых центров силы. В упрощенном виде: США построили систему коррупционной либеральной диктатуры внутри страны и во всём мире, куда их руки дотянулись. Россия и Китай строят системы этатистского консервативного консенсуса.Американская система полагает возможным частному лицу купить часть или все государственные функции (за взятку, так как даже в рамках американской системы подобная покупка легально не проходит). Российская и китайская системы полагают, что в случае необходимости государство может требовать от частных лиц, в том числе от бизнеса, жертвы частных интересов в пользу государственных. Покушение на "приватизацию" государственных функций и в России, и в Китае рассматриваются как преступление против системы и жестоко караются.Главное же отличие заключается в том, что Россия и Китай делают ставку в развитии на использование внутреннего ресурса, которому внешний, используемый на взаимовыгодной основе, может служить полезным дополнением, но не более. Американская же, и созданные на её основе, системы не могут существовать без притока внешнего ресурса.Именно поэтому внешняя политика государств, включённых в системы многополярного мира, базируется на идее: можете нас не любить и даже не взаимодействовать с нами, главное не мешайте и мы вас не тронем, нам и без вас есть чем заняться. Для системы, осваивающей внутренний ресурс внешний кризис, тем более война – всегда помеха.По этой же причине все американские системы всегда предельно агрессивны. Внешний ресурс сам к тебе не придёт и себя не подарит. Его надо захватить или, по крайней мере, оказаться полезным тому, кто его уже захватил и распределяет.Поэтому, чем мельче государство американской системы, тем оно агрессивнее. Потери ему не страшны, оно живо внешним ресурсом, а не внутренним. Главное - обратить на себя внимание крупного раздатчика ресурса.Поэтому с США ещё как-то можно договориться, с Европой сложнее, Украина в принципе недоговороспособна, а Эстония рвётся воевать непременно с Россией. Они думают не о том, сколько бомб может упасть на Таллин, а о том, сколько миллиардов долларов бенефициары эстонской системы получат за кровь. И жутко завидуют украинской элите, которая получает уже, в то время как эстонская ещё стоит в очереди.О том, как Зеленский раздает за счет запада подачки выпавшим из системы политикам - а статье Михаила Павлива "Уходящий президент Польши Дуда приехал в Киев за пенсией. Как Зеленский раздает "золотые парашюты""

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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сша, россия, европа, дональд трамп, ростислав ищенко, джордж буш, ес, нато, макдональдс, мнения