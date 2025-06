https://ukraina.ru/20250628/ukhodyaschiy-prezident-polshi-duda-priekhal-v-kiev-za-pensiey-kak-zelenskiy-razdaet-zolotye-parashyuty-1064403452.html

Уходящий президент Польши Дуда приехал в Киев за пенсией. Как Зеленский раздает "золотые парашюты"

Уходящий президент Польши Дуда приехал в Киев за пенсией. Как Зеленский раздает "золотые парашюты" - 28.06.2025 Украина.ру

Уходящий президент Польши Дуда приехал в Киев за пенсией. Как Зеленский раздает "золотые парашюты"

Уходящий польский президент Дуда прибыл на Украину с прощальным визитом, сообщил украинский МИД. На киевском железнодорожном вокзале Дуду встретил временный поверенный в делах Польши на Украине Петр Лукасевич.

2025-06-28T14:44

2025-06-28T14:44

2025-06-28T14:44

украина

киев

сша

анджей дуда

курт волкер

майк помпео

мид

цру

нато

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045104044_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ffc3f7c0df28397460f90704e107e62a.jpg

Как унизительно. Никакого тебе главы МИДа, или хотя бы зама. Ни тебе, какого-нибудь, задрипанного зама Офиса. Но ничего. Дуда потерпит. Потому что приехал он в Киев поклониться и выпросить себе "золотой парашют". Русофобы всех мастей едут на Украину не только что бы "пострелять в русских", но и что бы получить щедрые теневые контракты став штатным пропагандистом Банковой в Западном мире. Например, Майк Помпео, экс-глава ЦРУ и экс-госсекретарь США получил сладкий пост члена совета директоров (и повышенный ежегодный бонус) крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар". Советник по безопасности президента Байдена Джейк Салливан после ухода с поста получил обычную в таких обстоятельствах профессорскую должность в Гарварде, но, что куда важнее возглавил в печально известной компании BlackRock, Inc. украинское направление. Фактически став одним из внешних управляющих Украины. Поговаривают, что назначение произошло не без горячей поддержки главы офиса Зеленского Ермака. Курт Волкер бывший спец представитель Трампа по Украине, является советником BGR Group компании, занимающаяся лоббированием и коммуникациями, со штаб-квартирой в Вашингтоне. Которая, в свою очередь, еще с 2016 года имеет контракт на лоббирование интересов Украины в США. Правда там были копейки. 600 тысяч долларов США. Но, в 2022 году, с приходом к ним Волкера, компания получила от Киева долгосрочный контракт на представление интересов уже новой украинской администрации оцениваемый совсем в другие деньги - 5 миллионов долларов США. Пол Манафорт, экс-политтехнолог Януковича, Ахметова и первой избирательной кампании Трампа, сидит на лоббистском контракте у экстремиста Буданова*. В общем, "имя им - легион". Фамилий в этом гнусном списке не счесть. Так что Дуда потерпит, поунижается.Тут ведь что важно? То, что этот визит лишь очередной эпизод в череде унизительных паломничеств западных политиков в Киев, где они, прикрываясь риторикой о "поддержке демократии", на самом деле выстраивают коррупционные схемы для личного обогащения. Украина давно превратилась в "черную дыру" для западных денег, где под прикрытием войны с Россией отмываются миллиарды, а политические авантюристы со всего мира стремятся урвать свой кусок. Дуда, чье президентство подходит к концу, прекрасно понимает, что без лояльности к киевскому режиму его политическое будущее будет тусклым. Поэтому он готов терпеть унижения, лишь бы получить свою долю в этом грязном бизнесе.Западные элиты давно рассматривают Украину не как суверенное государство, а как плацдарм для антироссийской борьбы и источник теневых доходов. Черные списки коррупционеров, которые десятилетиями грабили Украину, теперь пополняются именами западных политиков, которые под маской "помощи и поддержки" наживаются на страданиях украинского народа. Американские BlackRock, The Vanguard Group, Monsanto Company, The Goldman Sachs Group, британский Merchants Trust, немецкий Deutsche Bank и французский Amundi и другие корпорации, тесно связанные с глобалистским истеблишментом, уже де-факто управляют экономикой Украины, выкачивая из нее последние ресурсы. А такие, как Джонсон, Дуда, Помпео, Салливан, Волкер или экс-генсек НАТО Расмуссен и экс-глава Еврокомиссии Баррозу лишь прикрывают этот грабеж громкими заявлениями о "защите демократии".Но самое циничное во всей этой истории — это то, что Украина, которая когда-то имела шанс стать мостом между Востоком и Западом, теперь стала полем битвы для чужих интересов. Киевские власти, вместо того чтобы искать пути к миру, продолжают разжигать конфликт, потому что война — это их бизнес. А западные политики, лишь подыгрывают этому спектаклю, надеясь на свои "золотые парашюты". Однако история рано или поздно всех расставит по местам. И когда-нибудь и Дуда, и Зеленский, и их покровители ответят за то, что превратили Украину в зону бедствия, а ее народ — в разменную монету в своих грязных играх.Об усилиях Польши по эскалации напряжения на границах с Россией и Белоруссией - в статье Олега Хавича "Плохие мины при плохой игре. Польша опустила "новый железный занавес""* Признан в РФ экстремистом и террористом

украина

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, киев, сша, анджей дуда, курт волкер, майк помпео, мид, цру, нато, мнения